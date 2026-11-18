Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Jensen Huang từ chức CEO NVIDIA giữa lúc nổ ra một bê bối liên quan những mối quan hệ cá nhân, trong đó có một mối quan hệ đang bị xem xét kỹ lưỡng vì những rủi ro tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Ông Jensen Huang xuất hiện tại một buổi họp báo ở Paris (Pháp) vào ngày 13.10 Ảnh: AFP

"Tôi đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỳ vọng dành cho mọi nhân sự tại NVIDIA, và tôi đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng trong đời sống cá nhân. Tôi đã gây ra những vấn đề cho Hội đồng quản trị, điều mà tôi vô cùng hối tiếc", ông Huang chia sẻ trong một tuyên bố gửi tới CNN.

"Nếu Hội đồng quản trị quyết định rằng việc tôi quay trở lại là vì lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, nhân viên, công ty và cả nước Mỹ, tôi sẽ rất vinh dự được đáp lại lời kêu gọi đó và trở lại làm CEO", ông nhấn mạnh, đồng thời đề cập sự ủng hộ mà ông đã nhận được từ nhiều phía.

CNN đã liên hệ với NVIDIA để yêu cầu bình luận về tuyên bố trên của ông Huang. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị NVIDIA hiện không cân nhắc việc đưa ông Huang trở lại vị trí cũ, theo một nguồn thạo tin tiết lộ với CNN.

Hôm 12.11, ông Huang buộc phải từ chức CEO NVIDIA và rời khỏi hội đồng quản trị của công ty mà ông đồng sáng lập cách đây 33 năm, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ông có quan hệ tình cảm với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang.

Cộng đồng tình báo Mỹ vẫn đang nỗ lực làm rõ mối quan hệ giữa bà Alice Huang và chính phủ Trung Quốc. Nhiều nguồn tin chia sẻ với CNN rằng những thông tin tình báo thu thập được cho đến nay vẫn chưa đủ bằng chứng để khẳng định Alice Huang hoạt động như một gián điệp Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã phủ nhận cáo buộc về gián điệp.