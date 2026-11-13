Từ vụ CEO NVIDIA, không có ngoại lệ cho các ông trùm công nghệ?

Hội đồng quản trị NVIDIA ngày 12.11 thông báo ông Jensen Huang đã từ chức Chủ tịch, Tổng giám đốc (CEO) và rời khỏi hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức. Thông tin trên trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu, sau những sức ép đổ dồn vào ông Jensen Huang liên quan các bê bối đời tư, trong đó ông đã thừa nhận mình không chung thủy.

Ông Jensen Huang trong buổi giới thiệu chip mới tại sự kiện Computex 2026 ở Đài Loan ngày 1.6 ẢNH: AFP

Theo CNN ngày 12.11, việc ông Jensen Huang từ chức dường như đã phá vỡ quan niệm lâu nay rằng giới lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn thường được ví như những người “bất khả xâm phạm” vì sức ảnh hưởng cũng như sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Công ty OpenAI (quản lý ChatGPT) từng tìm cách sa thải CEO Sam Altman nhưng bất thành, còn tỉ phú Elon Musk vẫn giữ vững quyền lực dù danh tiếng hãng xe Tesla bị tổn hại ít nhiều trong thời gian ông tham gia chính quyền Mỹ năm 2025.

"Trong giới doanh nghiệp, đây được xem là cú ngã lớn nhất từ trước đến nay", Giáo sư Jeffrey Sonnenfeld tại Trường Yale (Mỹ) nhận định. Sự kiện này gửi đi thông điệp rõ ràng rằng bất kỳ nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào cũng có thể bị xem xét.

Bà Nell Minow, Chủ tịch hãng tư vấn quản trị ValueEdge Advisors (Mỹ), nhận định với CNN rằng với một doanh nghiệp phát triển quá nóng như NVIDIA, ban điều hành thường có xu hướng xem mọi phép màu đều đến từ người lãnh đạo.

“Điều này giống như một đội bóng chày đang có chuỗi trận thắng liên tiếp mà không ai giải thích được, thế là cả đội bắt đầu tin rằng do họ đang đi những chiếc tất may mắn. Hội đồng quản trị NVIDIA cũng nghĩ ông Huang chính là 'chiếc tất may mắn' vô giá", bà Minow nói.

Trong nhiều thập niên, tên tuổi ông Jensen Huang và NVIDIA dường như gắn liền với nhau. Ông xây dựng mô hình quản lý với 60 cấp dưới báo cáo trực tiếp và không có kế hoạch chuyển quyền kế nhiệm rõ ràng.

Tầm nhìn xuất chúng của ông là điều không ai có thể phủ nhận. Ngay từ năm 2013 - rất lâu trước khi ChatGPT tạo ra cơn sốt AI - ông Jensen Huang đã dự đoán chính xác rằng bộ xử lý đồ họa (GPU) của hãng sẽ trở thành nền tảng phát triển AI. Ông đã đúng và lộ trình phát triển của NVIDIA tạo dấu ấn rõ nét với việc trở thành doanh nghiệp đầu tiên cán mốc 5.000 tỉ USD giá trị vốn hóa (tháng 10.2025).

Khi báo The New York Times vào tháng trước dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ lo ngại về bà Alice Huang, người từng lãnh đạo Công ty Megaspeed (Singapore), đơn vị đối tác của NVIDIA, hay khi hình ảnh của hai người lan truyền trên mạng, giới thượng tầng của NVIDIA đã phủ nhận việc có quan hệ bất thường. Phải đến tuần này, hội đồng quản trị mới tuyên bố thuê luật sư độc lập.

CEO NVIDIA Jensen Huang và bà Alice Huang từng xuất hiện cùng nhau ở đâu?

Dù sở hữu tầm ảnh hưởng lớn tại NVIDIA, ông Jensen Huang lại là một trường hợp ngoại lệ trong giới công nghệ khi chỉ nắm giữ 3,6% cổ phần công ty.

Những nhà sáng lập xuất phát sau, như CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO Tesla Elon Musk hay lãnh đạo Anthropic Dario Amodei, tất cả đều áp dụng cấu trúc cổ phiếu 2 lớp. Cơ chế này phát hành hai loại cổ phiếu tách biệt, trong đó phần cổ phiếu dành riêng cho nhà sáng lập mang sức nặng biểu quyết cao gấp nhiều lần. so với cổ phiếu bán ra công chúng. Điều này trao cho nhà lãnh đạo quyền biểu quyết vượt trội, qua đó nắm quyền định đoạt gần như mọi quyết sách của tập đoàn.

Tuy nhiên, tấm lá chắn tưởng chừng “bất khả xâm phạm” đó đang đối diện với những loại vũ khí sắc bén hơn từ cổ đông, đó là những vụ kiện tụng. Ông Musk cũng từng phải chịu áp lực từ ban lãnh đạo Tesla đề nghị rời chính trường và tập trung vào hoạt động kinh doanh.