UAV tấn công 3 tàu ở biển Đen, Romania điều tiêm kích ứng phó

Theo Reuters các cuộc tấn công xảy ra trong vào tối 14.11, khiến 1 tàu hàng bị hư hại, 2 tàu khác bốc cháy. Bộ trưởng Quốc phòng Romania Stefan Radu Oprea cho biết không có thương vong và thủy thủ đoàn đã kiểm soát được các đám cháy trên tàu.

Thủ tướng Romania sau đó đã lên án các vụ tấn công, khẳng định: “Những sự việc này là không thể chấp nhận được và đang cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế”. Tuy nhiên, các quan chức Romania không tiết lộ nguồn gốc của những chiếc UAV này.

Một máy bay chiến đấu F-16 của Romania đang giao chiến với một máy bay không người lái trên biển Đen, gần kênh đào Sulina ngày 17.10 ẢNH: AFP

Theo ông Oprea, 3 tàu bị tấn công gồm tàu chở dầu và hóa chất Evia Petrol V mang cờ Hy Lạp, tàu chở hàng rời Marsol và tàu chở sản phẩm dầu mỏ Ali Najafov, cả 2 đều mang cờ Saint Kitts và Nevis.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết tàu Evia Petrol V và tàu Marsol bị trúng đạn tại các vị trí cách kênh đào Sulina lần lượt từ 4 đến 5 hải lý về phía đông nam, trong vùng lãnh hải Romania.

Trước đó, vào cuối ngày 13.11, một tàu chở hàng tổng hợp khác cũng bị UAV tấn công nhưng không có thương vong. Đài truyền hình tư nhân Digi24 cho biết con tàu này là Larissa 1, mang cờ Palau.

Trước tình hình trên, Romania kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ bảo vệ hoạt động hàng hải tại biển Đen. Bộ trưởng Quốc phòng Romania biết sẽ tham dự cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng khác tại Brussels (Bỉ) trong 2 ngày 17 và 18.11. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần sự đoàn kết của các đồng minh, thể hiện qua các cuộc tuần tra với máy bay giám sát và qua các thiết bị chống UAV”.

Đáp lại đề nghị tăng viện của Romania, Pháp đã tạm thời điều chuyển máy bay tuần tra biển Atlantique 2 đến nước này.

Kênh đào Sulina là tuyến vận tải hàng hải quan trọng của Romania, kết nối sông Danube với biển Đen. Theo Reuters, nhiều tàu đã bị ảnh hưởng trong tháng 10 và tháng 11 khi đang neo đậu gần khu vực này hoặc trên hành trình đến và rời khỏi kênh đào.