Hai máy bay va chạm tại sân bay Mỹ, hé lộ đoạn ghi âm không lưu

Fox News đưa tin vụ va chạm xảy ra khoảng 21 giờ 15 tối 14.11 (giờ Mỹ), tại giao điểm 2 đường lăn của sân bay. Đầu cánh trái chiếc Boeing 737 thuộc Copa Airlines va vào phần mũi máy bay Boeing 767 của UPS khi cả 2 đang di chuyển trên mặt đất.

Các máy bay đang đậu trên đường băng tại sân bay LaGuardia ở New York sau khi FAA ra lệnh đình chỉ các chuyến bay ngày 13.11.2026

ẢNH: AP

Thời điểm đó, chuyến bay CM427 của Copa Airlines vừa hạ cánh từ thành phố Panama (Panama), đang di chuyển về nhà ga với 166 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Trong khi đó, máy bay chở hàng UPS chuẩn bị khởi hành đến Bogota (Colombia).

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết kiểm soát không lưu đã yêu cầu phi hành đoàn UPS nhường đường cho máy bay Copa Airlines trước khi xảy ra va chạm.

Đoạn ghi âm liên lạc không lưu ghi lại cảnh phi công Copa Airlines thông báo: "Có người vừa đâm vào máy bay chúng tôi".

Khi kiểm soát viên hỏi về sự cố, phi công UPS xác nhận 2 máy bay đã va chạm, đồng thời nói máy bay của họ đã di chuyển quá xa. Phi công của hãng Copa Airlines sau đó báo cáo rằng máy bay dường như đã mất phần đầu cánh trái, và nói: "Có vẻ như chúng ta đã mất phần đầu cánh trái".

Theo giới chức sân bay Miami, lực lượng cứu hỏa đã sơ cứu 2 người bị thương nhẹ tại hiện trường, không ai phải nhập viện.

Hãng hàng không Copa Airlines cho biết tất cả 172 người trên máy bay đã được đưa xuống an toàn sau khi máy bay được kéo về nhà ga.

"Chúng tôi rất tiếc về sự gián đoạn mà sự cố này có thể gây ra cho hành khách. An toàn của hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi sẽ hợp tác với các nhà chức trách trong quá trình điều tra", hãng hàng không cho biết.

Đại diện UPS xác nhận toàn bộ nhân viên của hãng đều an toàn. Cả 2 hãng hàng không cam kết phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Giám đốc truyền thông Sở Hàng không Miami-Dade Greg Chin cho hay sân bay đã chuyển hướng các chuyến bay sang những đường lăn khác, không gây gián đoạn hoạt động chung.

Vụ va chạm xảy ra một ngày sau sự cố hệ thống radar và liên lạc khiến FAA phải tạm dừng hoạt động hàng không trên toàn nước Mỹ, ảnh hưởng hàng nghìn chuyến bay. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy 2 sự cố liên quan đến nhau.