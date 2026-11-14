Tình báo Đức cảnh báo xe Tesla có thể trở thành công cụ gián điệp

Đài RT ngày 14.11 đưa tin ông Stephan Kramer, người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa Đức (BfV) tại bang Thuringia, cảnh báo các phương tiện có kết nối internet, trong đó có xe Tesla (Mỹ), có thể trở thành công cụ thu thập thông tin nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ phục vụ hoạt động gián điệp.

Trả lời tờ Handelsblatt ngày 13.11, ông Kramer nhấn mạnh: “Chúng ta không nên cho rằng bạn bè không theo dõi lẫn nhau. Các tiêu chuẩn an ninh tương tự nên được áp dụng cho Tesla và tất cả các nhà sản xuất khác”, ông nói.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Đức kêu gọi hạn chế việc đỗ xe có kết nối internet gần những cơ sở chính phủ và quân sự nhạy cảm. Quân đội Đức cũng đã áp dụng các biện pháp hạn chế phương tiện thuộc nhóm này tiếp cận những khu vực nhạy cảm trong căn cứ quân sự, bất kể nhà sản xuất là ai.

Toàn cảnh nhà máy sản xuất ô tô điện của Tesla tại Gruenheide (Đức) hồi tháng 7.2023 ẢNH: REUTERS

Theo Văn phòng an ninh thông tin Liên bang Đức (BSI), hầu hết ô tô mới bán ra tại nước này đều có khả năng thu thập dữ liệu vị trí, hình ảnh từ camera và thông tin từ các cảm biến, sau đó truyền về hệ thống máy chủ của nhà sản xuất. Qua đó, BSI cảnh báo rằng khách hàng thường không biết chính xác những dữ liệu nào được xe thu thập và truyền đi.

“Các camera và hệ thống theo dõi vị trí trong ô tô kết nối internet có thể ghi lại những thông tin nhạy cảm”, ông Kramer cảnh báo. Theo ông Kramer, nếu những dữ liệu này được thu thập tại các căn cứ quân sự, chúng có thể làm lộ thông tin về cơ sở vật chất, hoạt động và nhân sự của quân đội Đức. Vì vậy, ông đánh giá các biện pháp hạn chế hiện nay là “rất cần thiết và tương xứng”.

Không chỉ dừng lại ở các căn cứ quân sự, người đứng đầu BfV tại bang Thuringia còn kêu gọi áp dụng những biện pháp tương tự tại các khu vực đặc biệt nhạy cảm thuộc tòa nhà chính phủ, cơ sở cảnh sát, cơ quan tình báo và các tổ chức liên quan đến an ninh. Các biện pháp có thể bao gồm bố trí khu vực đỗ xe riêng và kiểm soát phương tiện ra vào.

Bên cạnh đó, ông Kramer còn khuyến cáo quan chức và nhân viên chính phủ không thảo luận các vấn đề mật bên trong những phương tiện có kết nối internet.

Tuy nhiên, tờ Handelsblatt cho biết hiện chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy dữ liệu thu thập từ các phương tiện này đã được sử dụng cho mục đích gián điệp.

Một số nghị sĩ khác cũng bày tỏ mối lo ngại tương tự. Ông Marc Henrichmann, nghị sĩ thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz, nhận định không nên xem nhẹ vai trò của công nghệ trong hoạt động tình báo hiện đại.

“Chúng ta không được ngây thơ: Hoạt động gián điệp ngày nay không chỉ được thực hiện bởi các điệp viên mà còn thông qua công nghệ mà chính chúng ta đưa vào sử dụng”, ông Henrichmann nói với tờ Handelsblatt.

Trong khi đó, người phát ngôn về chính sách kỹ thuật số của nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Johannes Schaetzl cũng bày tỏ quan ngại đặc biệt về các phương tiện do hãng xe Trung Quốc BYD sản xuất, gọi chúng là “những hộp đen” vì người dùng không biết chính xác dữ liệu nào được thu thập hoặc ai có quyền truy cập vào những thông tin đó.

Tesla là hãng sản xuất ô tô điện của Mỹ do tỉ phú Elon Musk điều hành, người có quan hệ đồng minh với Tổng thống Donald Trump. Hãng hiện vận hành một nhà máy lớn gần Berlin và là một trong số ít nhà sản xuất ô tô nước ngoài có cơ sở sản xuất tại Đức.