Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 19.11 trên chuyến bay trở về Washington sau chuyến công du Trung Quốc, Tổng thống Trump cho biết chưa vội quyết định có tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran hay không.

"Tôi sẽ nói chuyện với các bạn về điều đó sau khi năm mới bắt đầu. Chúng ta vẫn còn thời gian", ông Trump nói. Ông cho biết sẽ xem xét tình hình sau ngày 1.1.2027, đồng thời nhấn mạnh không vội đưa ra quyết định về Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ở Nhà Trắng ngày 9.11.2026 ẢNH: REUTERS

Phát biểu trên cho thấy ông Trump tiếp tục để ngỏ các lựa chọn quân sự, thay vì thúc đẩy một đợt tấn công mới ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11. Trong những tuần qua, ông nhiều lần cảnh báo về leo thang quân sự xen lẫn với tín hiệu có thể giảm căng thẳng, khi nỗ lực giải quyết xung đột Mỹ - Iran vẫn bế tắc.

Cuộc chiến cũng trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ đảng Cộng hòa Mỹ sau thất bại bầu cử giữa kỳ. Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng xung đột Iran góp phần khiến đảng mất quyền kiểm soát cả 2 viện quốc hội.

Ông Trump thừa nhận nhận định của cấp phó có cơ sở, nhưng khẳng định vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự nếu được lựa chọn lại. "Bởi vì bạn không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", ông nói.

Trong khi đó, tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19.11 không đề cập cuộc xung đột Iran.

Về nguy cơ an ninh, ông Trump cũng bình luận về thông tin Iran có thể đang lên kế hoạch sử dụng "bom bẩn" tại Mỹ. Đây là loại bom sử dụng chất nổ thông thường để phát tán vật liệu phóng xạ.

Khi được Fox News hỏi liệu người dân thủ đô Mỹ có cần lo ngại, ông Trump đáp: "Tôi không nghĩ vậy". Tuy nhiên, ông cáo buộc Iran đang xem xét sử dụng vũ khí hóa học và sinh học, song không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ thông tin Tehran lên kế hoạch sử dụng bom bẩn tại Washington D.C, gọi đây là những cáo buộc vô căn cứ.

Phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 19.11 tuyên bố lực lượng này đã chuẩn bị cho khả năng Mỹ mở chiến dịch trên bộ.

Cùng ngày, chi phí chiến sự liên quan xung đột tại Iran tiếp tục thu hút sự chú ý tại Mỹ. Trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Arthur Miller, người được đề cử làm trợ lý thư ký hải quân Mỹ phụ trách quản lý tài chính và kiểm toán, cho biết chiến dịch quân sự chống Iran đã tiêu tốn khoảng 48,3 tỉ USD kể từ cuối tháng 2.

Khoản tiền này bao gồm đạn dược, thay thế thiết bị và chi phí vận hành, nhưng chưa tính việc sửa chữa các căn cứ Mỹ tại Trung Đông bị hư hại do Iran tấn công.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu với tỷ lệ 51-48, bác bỏ nghị quyết yêu cầu Tổng thống Trump chấm dứt xung đột với Iran hoặc phải được quốc hội cho phép nếu muốn tiếp tục. Nghị quyết này trước đó đã được Hạ viện thông qua, theo Iran International.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari ngày 19.11 cảnh báo việc đóng cửa eo biển Hormuz đã trở thành một cuộc khủng hoảng quốc tế ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và sự ổn định kinh tế toàn cầu. Ông nhấn mạnh các giải pháp quân sự không phải là cách để giải quyết khủng hoảng, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế và tiếp tục tham gia vào các hoạt động ngoại giao.