Theo Daily Mail, chiếc Boeing 747 do Qatar tặng, hiện được sử dụng làm chuyên cơ Không lực Một mới của Tổng thống Mỹ, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Fairbanks thay vì căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage (bang Alaska) như kế hoạch ban đầu.

"Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Anchorage, Không lực Một đã chuyển hướng đến Fairbanks để tiếp nhiên liệu trong điều kiện thuận lợi hơn", một quan chức Nhà Trắng giải thích.

Chiếc chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Sân bay quốc tế Fairbanks ở Alaska ngày 16.11.2026 ẢNH: AP

Sự việc thu hút chú ý khi một chiếc Boeing 747 đời cũ, từng được sử dụng làm chuyên cơ Không lực Một, cũng xuất hiện tại Fairbanks. Điều này làm dấy lên suy đoán về khả năng ông Trump chuyển sang máy bay khác trong hành trình đến Philippines.

Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ suy đoán trên, khẳng định chiếc Boeing 747 đời cũ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, vận chuyển nhân viên và trang thiết bị phục vụ chuyến công du. "Không lực Một tiếp nhiên liệu tại Fairbanks do thời tiết xấu ở Anchorage, còn chiếc máy bay Không lực Một cũ đậu phía sau là máy bay hỗ trợ. Không có gì bất thường trong cả 2 việc này", tài khoản Rapid Response của Nhà Trắng đăng trên mạng xã hội X.

Phóng viên Jennifer Jacobs của CBS News, người tháp tùng đoàn, cũng xác nhận ông Trump tiếp tục sử dụng chiếc chuyên cơ do Qatar tặng. Theo bà, máy bay rời Fairbanks lúc 17 giờ 56 phút (giờ Mỹ) để đến Manila (Philippines).

Các phóng viên tháp tùng cho biết không nhìn thấy ông Trump hay các quan chức cấp cao lên xuống máy bay trong thời gian dừng tiếp nhiên liệu.

Chiếc Boeing 747 do Qatar tặng được cải tạo để phục vụ Tổng thống Trump trong lúc Boeing tiếp tục hoàn thiện 2 chuyên cơ Không lực Một thế hệ mới, vốn nhiều lần chậm tiến độ.



Ông Trump, ông Putin bất ngờ đề cập khả năng gặp ông Kim Jong-un tại Trung Quốc

Trước đó, những thay đổi về phương tiện di chuyển của nhà lãnh đạo Mỹ từng thu hút sự chú ý giữa lúc Washington tăng cường các biện pháp bảo vệ tổng thống.

Sau Philippines, ông Trump dự kiến đến Trung Quốc để tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, với kế hoạch gặp Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.