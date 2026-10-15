Ông Trump nói chỉ 'hỏi mượn' chuyên cơ nhưng Qatar tặng luôn

Phát biểu tại cuộc mít tinh ở thành phố Bullhead City, bang Arizona, Tổng thống Trump ngày 14.10 cho biết đã trực tiếp liên lạc với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani để đề nghị cho mượn máy bay trong thời gian chờ Boeing bàn giao chuyên cơ tổng thống mới.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước khi lên chuyên cơ mà Qatar tặng tại Maryland (Mỹ) ngày 1.7.2026 ẢNH: AFP

"Tôi đã gọi điện cho người đứng đầu Qatar, một người rất đáng kính, tuyệt vời, trẻ tuổi, đẹp trai và có rất nhiều tiền", theo The Hill dẫn lời Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã đề nghị được sử dụng tạm chiếc Boeing 747 của Qatar vì các chuyên cơ hiện tại đã hoạt động khoảng 35 năm.

Theo lời ông Trump, Quốc vương Qatar đã từ chối đề nghị cho mượn và thay vào đó quyết định tặng một chiếc máy bay cho Mỹ. "Ông ấy nói: 'Không, không, không. Ông là bạn tôi. Tôi sẽ không cho ông mượn, mà sẽ để ông sở hữu nó thay mặt nước Mỹ. Ông có thể giữ nó'", ông Trump kể lại.

Tổng thống Mỹ cũng bảo vệ quyết định tiếp nhận món quà từ Qatar, vốn từng gây tranh cãi và vấp phải chỉ trích từ cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa khi được công bố vào năm 2025, theo AP. Ông nhấn mạnh chiếc máy bay được tiếp nhận thay mặt nước Mỹ chứ không phải cho cá nhân ông.

"Khi ai đó tặng bạn một chiếc Boeing 747, bạn chỉ cần nói 2 từ: 'Cảm ơn'", ông Trump tuyên bố.

Theo Hãng thông tấn Anadolu, máy bay của Qatar tặng đã được không quân Mỹ đặt tên là VC-25B và dự kiến sẽ đóng vai trò là máy bay chuyển tiếp trong lúc quân đội Mỹ chờ nhận 2 máy bay chuyên dụng mới cho tổng thống do Boeing sản xuất, dự kiến vào năm 2028.

Những phát biểu trên được đưa ra trong chuyến vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ của ông Trump nhằm củng cố sự ủng hộ dành cho đảng Cộng hòa. Theo AP, sau điểm dừng chân tại Arizona, nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến tiếp tục đến bang Montana.