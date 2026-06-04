Mỹ - Iran lại tấn công lẫn nhau

Vào sáng qua (3.6, giờ VN), truyền thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ, một căn cứ không quân và trực thăng ở một quốc gia trong khu vực, để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Qeshm thuộc miền nam Iran, theo Reuters. IRGC cũng nhắm mục tiêu vào một tàu bằng tên lửa để đáp lại cuộc tấn công của Mỹ vào một tàu chở dầu của Iran gần eo biển Hormuz. Đến chiều qua, Tehran cáo buộc Kuwait và Bahrain cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để tiến hành các cuộc tấn công vào một tàu chở dầu và một hòn đảo của Iran.

Các mô hình tên lửa của Iran được trưng bày tại một cuộc triển lãm ở Tehran gần đây Ảnh: AFP

Phản ứng của quân đội Mỹ

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố rằng tất cả các cuộc tấn công mới của Iran nhắm vào lực lượng Mỹ đều thất bại, theo AFP. "Hai tên lửa do Iran phóng vào Kuwait đã rơi hoặc vỡ vụn trên đường bay, và ba tên lửa phóng vào Bahrain đã bị lực lượng phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức", CENTCOM khẳng định.

Sau đó, CENTCOM thông báo một đợt UAV khác của Iran cố gắng tập kích lực lượng Mỹ ở Kuwait đã không đánh trúng mục tiêu, trong đó có vài chiếc bị bắn hạ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Kuwait cáo buộc các cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ nước này đã khiến một người chết và vài người khác bị thương, đồng thời buộc sân bay phải tạm thời đóng cửa.

Cũng theo CENTCOM, quân đội Mỹ đã bắn hạ 3 UAV tấn công do Iran phóng "về phía các tàu dân sự đang di chuyển một cách hợp pháp trên vùng biển khu vực". Bộ tư lệnh này còn tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công tự vệ vào đảo Qeshm. Trước khi tấn công vào đảo Qeshm, lực lượng Mỹ ngày 2.6 phóng tên lửa Hellfire vào buồng máy của một con tàu đang cố gắng di chuyển về phía cảng của Iran. Tàu này bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng thuộc Iran, được áp dụng từ ngày 13.4.

UAV Hezbollah bay trên pháo đài thời trung cổ bị Israel chiếm giữ

Đợt ăn miếng trả miếng mới giữa Mỹ và Iran diễn ra trong bối cảnh một thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên có hiệu lực kể từ ngày 8.4. Gần đây, hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận này. Dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2.6 khẳng định trên mạng xã hội Truth Social rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn, bác bỏ thông tin Tehran đã cắt đứt liên lạc vì những cuộc tấn công của Israel vào Li Băng.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các cuộc giao tranh khi nói rằng cuộc chiến về cơ bản đã kết thúc, và bày tỏ hy vọng rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran sắp đạt được. Tuy nhiên, ông Rubio nhấn mạnh Tehran phải mở lại eo biển Hormuz để bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào có hiệu lực, đồng thời phải đồng ý hạn chế các hoạt động hạt nhân của mình để các lệnh cấm vận được dỡ bỏ.