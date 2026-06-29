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Mỹ, Iran tạm xuống thang quân sự để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz
Video Thế giới

Mỹ, Iran tạm xuống thang quân sự để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz

La Vi - Vi Trân
Mỹ và Iran được cho là đã đồng ý ngừng tấn công lẫn nhau lại và sẽ gặp nhau để đối thoại trong tuần này.

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