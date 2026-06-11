Mỹ lại tấn công Iran sau khi ông Trump đe dọa sẽ đánh ‘rất mạnh’

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói cuộc tấn công là nhằm đáp trả điều mà phía Mỹ cho là “hành động gây hấn vô cớ và liên tục của Iran”. Các hãng tin Iran đưa tin về các vụ nổ ở một số thành phố phía nam Iran.

Trong khi đó, Bộ tư lệnh quân sự cấp cao nhất của Iran đã đáp trả qua cảnh báo sẽ bắn vào bất kỳ tàu nào tìm cách vượt qua eo biển Hormuz. Truyền thông Iran đưa tin rằng hai tàu đã bị bắn.

Trong một bài đăng sau đó, CENTCOM phủ nhận việc eo biển bị đóng cửa và cho biết các tàu thương mại vẫn đang đi qua eo biển bất chấp các mối đe dọa của Iran. Trước đó cùng ngày, ông Trump tiết lộ một nhiệm vụ quân sự bí mật của Mỹ đã giúp nhiều tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz mà không cần Iran cho phép.

Cuộc tấn công của Mỹ vào khuya ngày 10, rạng sáng 11.6 là diễn biến mới nhất trong loạt hoạt động đối đầu quân sự leo thang, đe dọa làm bùng phát lại một cuộc chiến tranh toàn diện vốn đã tạm lắng từ đầu tháng 4 khi hai bên đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Theo một nhà báo của kênh Fox News, Tổng thống Trump nói với ông vào tối 10.6 rằng các cuộc tấn công sẽ sớm dừng lại nhưng Mỹ sẽ “ném bom dữ dội” nếu các nhà lãnh đạo Iran không ký thỏa thuận ngay lập tức.

Tàu USS Michael Murphy phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào một mục tiêu ở Iran ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho hay các cuộc tấn công sẽ “thúc đẩy lợi ích quân sự và cũng tăng cường vị thế ngoại giao” của Mỹ. Ông đe dọa Mỹ sẽ “đàm phán bằng bom” nếu cần thiết.

Mỹ và Iran đã nhiều lần đấu súng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời có hiệu lực. Hôm 9.6, Mỹ đã tấn công các hệ thống phòng không và các trạm radar xung quanh eo biển Hormuz sau khi một máy bay trực thăng tấn công của Mỹ bị bắn rơi gần tuyến đường thủy chiến lược này một ngày trước đó. Iran đã đáp trả bằng các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ của Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain. Một quan chức Mỹ cho biết không có thiệt hại đáng kể.

Iran cũng cáo buộc Mỹ tấn công các hồ chứa cung cấp nước uống cho 10 ngôi làng và vi phạm luật pháp quốc tế.

Lầu Năm Góc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Bất chấp ngôn từ sắt đá từ cả hai phía, vẫn có những dấu hiệu cho thấy các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp diễn.

Truyền thông Iran đưa tin một phái đoàn từ Qatar, quốc gia đang làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, đã đến Tehran hôm 10.6 để đàm phán về những diễn biến mới nhất.