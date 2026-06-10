Mỹ tấn công Iran sau khi trực thăng Apache bị bắn rơi

"Tôi tin rằng phản ứng cần phải rất mạnh mẽ, rất quyết liệt, và đây chính là điều đó," Tổng thống Trump nói với ABC News.

Truyền thông Iran đưa tin đảo Qeshm ở eo biển Hormuz đã bị tấn công và một quả đạn đã rơi xuống thành phố cảng Sirik trên eo biển.

Sau các cuộc tấn công ban đầu của Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đăng trên X rằng nước này sẽ "không để yên cho bất kỳ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào mà không được đáp trả."

Trong một bài đăng trước đó, Ngoại trưởng Araqchi không trực tiếp đề cập đến vụ rơi trực thăng, nhưng nói rằng các lực lượng nước ngoài trong khu vực có nguy cơ bị vướng vào tai nạn hoặc giao tranh.

Ông khuyến nghị: "Để giảm thiểu rủi ro, giải pháp tốt nhất là họ nên rời đi".

Theo một quan chức Mỹ giấu tên, chiếc trực thăng Apache đã bị bắn hạ bằng một máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran. Theo Tổng thống Trump, hai phi công Mỹ trên trực thăng không bị thương.

Theo một bài đăng trên X của quân đội Mỹ, các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ bắt đầu lúc 4 giờ sáng giờ Hà Nội ngày 10.6, và “nhiệm vụ này là phản ứng tương xứng với hành động gây hấn phi lý của Iran”.

Trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ, một số hệ thống phòng không và radar của Iran xung quanh eo biển Hormuz đã trở thành mục tiêu.

Ông Trump nói với tờ Wall Street Journal trong một cuộc điện thoại hôm 9.6 rằng vụ trực thăng "không phải là vấn đề lớn" và nhấn mạnh rằng "phi công vẫn ổn".

Đường phố Tehran, Iran trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ẢNH: REUTERS

Quân đội Mỹ cho biết một phương tiện không người lái trên mặt nước của hải quân Mỹ đã tìm thấy và cứu sống hai thành viên phi hành đoàn sau khi trực thăng tấn công của lục quân Mỹ bị rơi xuống vùng biển gần bờ biển Oman trong lúc tuần tra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 9.6 giờ địa phương. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ không đưa ra lý do cho vụ rơi.

Tuy nhiên, vụ việc này có thể làm gia tăng thêm áp lực lên những nỗ lực làm trung gian hòa giải nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh ở Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển quan trọng cho dầu mỏ và các mặt hàng khác.

Ông Trump đã nhiều lần nói rằng Iran và Mỹ sắp đạt được thỏa thuận, tuy nhiên có rất ít dấu hiệu tiến triển kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực vào đầu tháng 4.

Cùng ngày 9.6, Israel đã tấn công thành phố cảng lịch sử Tyre ở miền nam Lebanon, giết chết ít nhất tám người. Đây là cuộc tấn công gây thương vong nặng nề nhất vào thành phố kể từ khi giao tranh nổ ra ở Lebanon vào đầu tháng 3, khi Hezbollah phóng tên lửa vào Israel.

Việc Israel từ chối chấm dứt chiến dịch chống lại Hezbollah ở Lebanon đã cản trở nỗ lực của ông Trump nhằm kéo dài thỏa thuận ngừng bắn mong manh trong cuộc chiến tranh rộng lớn hơn giữa Mỹ và Israel với Iran thành một giải pháp lâu dài.

Iran và Israel đã không kích lẫn nhau vào đầu tuần này, khiến hai người thiệt mạng ở Tehran.

Tehran từ lâu đã nói rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Washington đều phụ thuộc một phần vào việc chấm dứt giao tranh ở Lebanon.

Ông Trump đã nói rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải đảm bảo Iran không thể phát triển vũ khí hạt nhân. Các yêu cầu của Iran bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế, giải phóng hàng tỷ đô la tài sản bị đóng băng và công nhận quyền kiểm soát eo biển của nước này.