Mỹ lần đầu triển khai Vệ binh Quốc gia đến Trung Đông theo mô hình mới

Lực lượng được huy động thuộc Lữ đoàn 116, được xây dựng trên cơ sở các đơn vị Vệ binh Quốc gia của 2 bang Virginia và Kentucky, sẽ triển khai tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Động thái này đánh dấu lần đầu tiên một đơn vị Vệ binh Quốc gia Mỹ được triển khai chiến đấu theo mô hình lữ đoàn mới. Việc triển khai cũng đánh dấu lần đầu tiên binh lính hoạt động trong môi trường chiến đấu và diễn ra sau 1 năm huấn luyện, lập kế hoạch và chuẩn bị chuyên sâu.

Lữ đoàn Chiến đấu Cơ động 116 triển khai mô hình tác chiến mới của Lục quân Mỹ tại CENTCOM ẢNH: LỤC QUÂN MỸ

Theo đó, lữ đoàn sẽ kết hợp lực lượng cơ động mặt đất truyền thống với hệ thống máy bay không người lái (UAS), tác chiến điện tử (EW), các công cụ chống UAS và hệ thống chỉ huy và kiểm soát hiện đại. Mô hình MBCT nhằm cung cấp cho các chỉ huy một lực lượng cơ động hơn, giàu cảm biến và kết nối kỹ thuật số, có khả năng phát hiện, làm gián đoạn và đánh bại máy bay không người lái của đối phương cùng các mối đe dọa mới nổi khác.

Trang web Army Recognition cho biết trong quá trình huấn luyện, lữ đoàn đã học cách sử dụng nhiều hệ thống khác nhau, bao gồm tên lửa Ghost X và đạn tuần kích Switchblade của các Tập đoàn công nghệ quốc phòng Mỹ.

"Việc triển khai tại CENTCOM sẽ là một thử nghiệm hoạt động để xem liệu phương pháp tích hợp này có thể cải thiện khả năng giám sát, bảo vệ lực lượng và các hoạt động phân tán hay không, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cho quá trình chuyển đổi rộng hơn của Lực lượng Vệ binh Quốc gia hướng tới các đội MBCT khác", Lục quân Mỹ cho biết.

Quân đội Mỹ cho biết thêm đợt triển khai lần này sẽ cung cấp một đánh giá quan trọng về việc chuyển đổi mô hình MBCT trong việc tăng cường giám sát, bảo vệ lực lượng và các hoạt động phân tán tại một trong những khu vực bất ổn nhất thế giới, vốn được định hình bởi chiến tranh máy bay không người lái và xung đột ủy nhiệm.

Theo thông cáo báo chí của Lục quân Hoa Kỳ, Lữ đoàn 116 có nguồn gốc từ thời thuộc địa Mỹ, khi các lực lượng dân quân Virginia tham gia Chiến tranh Cách mạng năm 1775-1783. Binh lính của lữ đoàn đã tham chiến trong cả 2 Thế chiến, và đã thực hiện các hoạt động gìn giữ hòa bình ở Kosovo cũng như các chiến dịch chiến đấu ở Iraq và Afghanistan.

Inherent Resolve là tên của chiến dịch quân sự do quân đội Mỹ và lực lượng liên quân quốc tế phát động nhằm chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại khu vực Trung Đông.