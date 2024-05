Mỹ Linh một thời ăn nhờ ở đậu nhà bạn, đi tàu vào Nam tìm cơ hội

Mỹ Linh trải lòng về thời "ăn nhờ ở đậu" nhà bạn bè khi chưa nổi tiếng Chụp màn hình

Chia sẻ với Dược sĩ Tiến về chặng đường làm nghề, Mỹ Linh nói ban đầu cô muốn làm cô giáo dạy văn nhưng lại sở hữu giọng hát hay. Giành giải cao ở các cuộc thi ca hát, nữ ca sĩ bén duyên với nghệ thuật dù gia đình không ủng hộ vì sợ rủi ro. “Mọi thứ cứ như sự sắp đặt. Đến bây giờ tôi không ân hận vì đã không thi vào trường sư phạm", cô bộc bạch.

Giọng ca Hương ngọc lan kể kỷ niệm khó quên của cô là khi đến theo dõi SV96. Lúc đó, vì thích thú trước không khí sôi nổi của chương trình, Mỹ Linh đánh liều viết một tờ giấy gửi nhà báo Lại Văn Sâm, ngỏ ý được hát một bài. “Anh ấy bảo được và cho tôi hát. Thế nhưng ca khúc đó lại lan tỏa dữ dội và tự dưng lại nổi lên. Lúc đó tôi học thì ít, đi diễn thì nhiều nên bao nhiêu năm sau tôi mới quay lại tốt nghiệp", cô bồi hồi.

Mỹ Linh thường tiên phong, thử sức mình ở dòng nhạc mới. Điều này xuất phát từ mong muốn được khẳng định bản thân. Nữ ca sĩ nói cô đã tìm đến các nhạc sĩ, đặt viết bài để kiếm cơ hội. “Ngày đó làm gì có tiền đi máy bay. Tôi đi tàu vào TP.HCM. Suốt 3 tháng đó, tôi mượn xe bạn và lang thang tìm cơ hội. Tôi phải ăn nhờ ở đậu nhà bạn bè, tiền cũng không có", cô bộc bạch.

Mỹ Linh khẳng định không bon chen với các giọng ca trẻ FBNV

Thời gian đầu theo đuổi đam mê ca hát, Mỹ Linh thấy mình không thể hiện tốt so với những ca sĩ nghiệp dư ở hiện tại. Tuy nhiên khi đó, không ai chê bai hay phán xét, thậm chí nhiều người còn động viên vợ nhạc sĩ Anh Quân rèn luyện để tiến bộ hơn. “Tính tôi lại hay tin người nên tin vào những lời chia sẻ đó", giọng ca Hương ngọc lan tiết lộ.

Mỹ Linh nói giai đoạn từ 18-30 tuổi không tránh khỏi những băn khoăn, trăn trở về cuộc sống, tình yêu… Theo cô, có những người may mắn vì có gia đình, bạn bè đồng hành song cũng có người gặp những năng lượng tiêu cực. “Trong cuộc đời ai cũng sẽ có lúc lên, lúc xuống và phải đối diện với những khó khăn. Tôi may mắn vì gặp những người xuất hiện đúng lúc, gỡ nút thắt cho mình. Tôi lắng nghe họ và lắng nghe cả mình rồi vượt thác an toàn", giọng ca Trên đỉnh Phù Vân bộc bạch.



Mỹ Linh gây ấn tượng với khán giả bởi sự vui tươi, tràn đầy năng lượng. Cô chia sẻ thêm về bản thân: "Hiện tại tôi đủ chững chạc để thấy được rằng mình đã được rất nhiều điều, cơ hội phải trải dài cho người khác chứ. Nhiều khi thấy mấy cụ 70-80 tuổi vẫn trẻ khỏe, tôi mong được như vậy. Trước tiên tôi phải vui với những điều nhỏ bé chứ. Bây giờ nói tôi bon chen với các em thì không hợp lý, mà thật ra cũng không bon chen được vì các bạn bây giờ rất tốt".