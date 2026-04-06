Mỹ mất bao nhiêu máy bay khi giải cứu phi công F-15E ở Iran?

Số máy bay này đã bị phá hủy trong trong quá trình Mỹ tìm cách giải cứu một thành viên phi hành đoàn của một chiếc chiến đấu cơ F-15E bị bắn rơi ở miền nam Iran hôm 3.4.

Theo các quan chức Mỹ, phi công của máy bay đã sớm được giải cứu, nhưng viên đại tá chuyên viên điều khiển vũ khí này đã kẹt lại ở một khu rừng ở dãy núi Zagros.

Ông đã đi bộ vào núi trước khi kích hoạt thiết bị định vị và trốn tránh sự truy bắt trong 36 giờ trước khi được sơ tán vào sáng 5.4.

Sau đó, Iran công bố các hình ảnh xác nhận việc phá hủy ít nhất hai máy bay vận tải C-130 và một trực thăng đặc nhiệm MH-6 Little Bird. Lực lượng Mỹ cho biết đã phá hủy các thiết bị này để ngăn chặn công nghệ rơi vào tay Iran, trong khi Tehran tuyên bố chính lực lượng Iran đã phá hủy chúng.

Các hãng thông tấn Tasnim và Fars của Iran đã công bố nhiều hình ảnh và video từ hiện trường vụ tai nạn ở tỉnh Isfahan phía nam với tiêu đề “Tabas đã lặp lại”, ám chỉ đến chiến dịch giải cứu con tin thất bại của Mỹ năm 1980. Trong chiến dịch mang tên Eagle Claw (tức “Vuốt Ưng”), 8 binh sĩ Mỹ thiệt mạng khi máy bay va chạm ở sa mạc Iran.

Các nhà phân tích nguồn mở xem xét đoạn phim được Iran công bố đã xác nhận rằng mảnh vỡ phù hợp với máy bay tác chiến đặc biệt MC-130J “Commando II” của không quân Mỹ. Đây là loại máy bay được trang bị đặc biệt dùng để thực hiện các cuộc xâm nhập bí mật và giải cứu binh lính từ phía sau chiến tuyến của kẻ thù.

Khói bốc lên trên quảng trường Azadi sau một cuộc tấn công, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, tại Tehran (Iran), ngày 6.4.2026 ẢNH: REUTERS

Ít nhất một trực thăng MH-6 Little Bird, một loại máy bay tác chiến hạng nhẹ được các đơn vị biệt kích tinh nhuệ sử dụng, cũng được nhìn thấy trong khu vực mảnh vỡ, với phần đuôi bị văng ra khỏi xác máy bay chính.

Theo các nguồn tin quân sự Mỹ, chiến dịch giải cứu vừa diễn ra ở Iran bao gồm hơn 100 lính đặc nhiệm được vận chuyển bằng máy bay chuyên dụng MC-130J, hạ cánh xuống một đường băng nông nghiệp tạm thời thường được sử dụng cho máy bay phun thuốc trừ sâu và các máy bay hạng nhẹ khác.

Đường băng nằm ở một sân bay bỏ hoang chỉ cách Isfahan, một trong những cơ sở hạt nhân quan trọng nhất của Iran, gần 50 km.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper và máy bay phản lực tốc độ cao đã yểm trợ trên không, tấn công bất kỳ ai bị nghi ngờ là mối đe dọa trong bán kính 3 km quanh sân bay.

Theo các báo cáo, viên phi công bị thương đã leo lên một sườn núi cao hơn 2.000 m so với mực nước biển trong khi lực lượng Mỹ thả bom và nổ súng vào các máy bay chiến đấu Iran đang tiến đến.

Một trực thăng MH-6 đã bay đến khu vực đỉnh núi đó để đưa phi công đó quay lại đường băng. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đã xảy ra khi hai chiếc MC-130J - mỗi chiếc trị giá 100 triệu USD - bị mắc kẹt trên đường băng không trải nhựa và phải bị phá hủy để tránh rơi vào tay Iran.

Theo nhà báo Mỹ Michael Weiss, quân đội Mỹ sau đó đã phải điều ba chiếc máy bay Dash-8 của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Không quân (AFSOC) đến để đưa sĩ quan vừa được giải cứu và khoảng 100 người tham gia chiến dịch ra khỏi Iran.

Theo ông Weiss, một quan chức quân sự Mỹ cho biết: “Chiến dịch này về cơ bản tiêu tốn 300 triệu USD vì Mỹ phải bỏ lại hai máy bay C-130 của AFSOC và bốn máy bay trực thăng MH-6 Little Bird. Sau đó, không quân Mỹ phải sử dụng nhiều bom để phá hủy tất cả các máy bay bị bỏ lại tại đường băng đó. Và người Iran đã bắn hạ hai máy bay không người lái MQ-9 [Reaper đang yểm trợ]”.

Bên cạnh đó, hãng Reuters hôm 3.4 đưa tin hai trực thăng Black Hawk tham gia tìm kiếm đã bị trúng hỏa lực của Iran nhưng đã thoát khỏi không phận Iran. Trong một sự cố khác, phía Mỹ xác nhận một phi công đã nhảy dù khỏi máy bay chiến đấu A-10 Warthog sau khi nó bị trúng đạn và rơi xuống Kuwait.

Quan chức Mỹ nói thêm rằng Mỹ không chịu thương vong nào, và đã phá hủy được nhiều phương tiện của lực lượng Iran đang tìm cách hướng tới sân bay.