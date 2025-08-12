Mỹ Mỹ nói gì sau khi dừng chân ở 'Em xinh say hi'?

Mỹ Mỹ vừa trình làng MV Em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới, sau khi khép lại hành trình tranh tài ở Em xinh say hi. Thông qua sản phẩm mới, cô hy vọng người xem có thể tìm thấy sự đồng cảm, học cách đối diện với nỗi buồn. Đó cũng là thông điệp mà nữ ca sĩ muốn gửi gắm: “Âm nhạc có thể trở thành liều thuốc chữa lành cho những trái tim đã tổn thương”.

Mỹ Mỹ kết hợp cùng OSAD trong sản phẩm âm nhạc mới Ảnh: FBNV

Trong Em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới, Mỹ Mỹ vào vai một cô gái thiếu tình thương, luôn ao ước được yêu và được trân trọng. Khi trưởng thành, cô đem trái tim mình gửi gắm vào một mối tình đẹp, nhưng trớ trêu thay, người cô yêu lại tìm thấy hạnh phúc bên một người khác. Dù nội dung mang màu sắc buồn, thông điệp mà Mỹ Mỹ muốn truyền tải là “hãy can đảm đối diện với nỗi đau để trưởng thành và bước tiếp”.

Bên cạnh câu chuyện cảm xúc, MV còn gây chú ý bởi những chi tiết mang tính biểu tượng. Nhiều khán giả tinh ý đã nhận ra cảnh nhân vật nữ chạy qua cánh cửa bốn lần, nhưng đến lần thứ năm thì cửa bị khóa, khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Hình ảnh này không chỉ là ẩn dụ về việc dừng lại sau vòng thứ năm ở Em xinh say hi, mà còn có những nét tương đồng với hành trình của nhân vật chính.

Mỹ Mỹ sau 'Em xinh say hi'

MV mới là món quà Mỹ Mỹ dành tặng người hâm mộ sau hành trình Em xinh say hi Ảnh: NVCC

Mỹ Mỹ tên thật là Vũ Thị Ngân Mỹ, sinh năm 1996. Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò là một dancer trong vũ đoàn Bước Nhảy. Khi chuyển hướng sang ca hát, cô gây chú ý bởi loạt ca khúc như Say anh, Chẳng thoát được đâu… Trong đó, bản hit Không ai khác ngoài em đã tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội và trở thành một hiện tượng gây bão trên TikTok, cùng hơn 11 triệu view trên YouTube.

Trước đó, trong khoảnh khắc nói lời chia tay chương trình Em xinh say hi, Mỹ Mỹ bộc bạch: “Thật tiếc vì tôi phải dừng lại và không đạt kết quả như kỳ vọng của mọi người, nhưng tôi đã làm được tất cả mục tiêu mình đề ra từ những ngày đầu, đó là thể hiện những khía cạnh đa dạng khác của bản thân, vượt ra khỏi câu chuyện “cô ca sĩ chỉ biết nhảy đẹp” mà mọi người vẫn thường nghĩ đến tôi”.

Mỹ Mỹ cho biết MV là một món quà gửi đến người hâm mộ đã luôn đồng hành và ủng hộ hành trình âm nhạc của mình. Nữ ca sĩ 9X bộc bạch: "Sau chương trình Em xinh say hi, tôi cảm nhận bản thân đã trở nên can đảm hơn trong việc thể hiện con người thật, dám thử nghiệm những điều mới mẻ, dám dấn thân và làm mới mình. Tôi muốn thể hiện sự can đảm này trong âm nhạc, như cách tôi cảm ơn những người đã đồng hành và tiếp thêm động lực để tôi ngày một tốt hơn".