Mỹ nam 1,9m 'lên hương' sau vai phản diện trong 'Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon'

Ryu Shi Oh của Byeon Woo Seok trong Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon (Strong Girl Nam Soon) được xem là một trong những phản diện ấn tượng nhất màn ảnh nhỏ xứ kim chi cuối năm nay. Dù tập cuối của phim đã chiếu cách đây 1 tuần, nhưng cái kết thảm của Ryu Shi Oh vẫn khiến dân mạng bàn luận sôi nổi