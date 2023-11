Phản diện điển trai chết thảm trong tập cuối 'Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon'

Ryu Shi Oh (Byeon Woo Seok) nhận cái kết thảm trong tập cuối Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon POSTER PHIM

Sau gần 2 tháng phát sóng, Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon (Strong Girl Nam Soon) đi đến một cái kết có hậu khi toàn bộ những kẻ ác đều phải trả giá đắt. Riêng phản diện chính của phim là Ryu Shi Oh (Byeon Woo Seok) và đường dây sản xuất, buôn ma túy của hắn đều bị tóm.

Tuy nhiên, khoảnh khắc trước khi sa lưới, Ryu Shi Oh đột ngột đưa ra quyết định cực đoan. Anh lấy súng tự sát ngay trước mặt Gang Nam Soon (Lee Yoo Mi) và cảnh sát. Cái chết đột ngột của Ryu Shi Oh khiến Gang Nam Soon và những người xung quanh ngỡ ngàng.

Cảnh phim Ryu Shi Oh tự sát POSTER PHIM

Đông đảo khán giả cũng tỏ ra nuối tiếc trước cái kết cay đắng của Ryu Shi Oh ở tập cuối Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon. Bởi trong phim, nhân vật phản diện này lại bất ngờ được yêu mến nhờ nét điển trai, nam tính và cách đối xử ngọt ngào dành cho nữ chính Gang Nam Soon.

Ryu Shi Oh được ê kíp phim xây dựng có chiều sâu và thuyết phục được nhiều người xem dù là vai phản diện. Bên cạnh sự độc ác tàn nhẫn bất chấp, Ryu Shi Oh còn tạo sự đồng cảm qua những ký ức đau thương, nội tâm dằn xé hay cảnh đau lòng khi biết Gang Nam Soon chủ động tiếp cận mình chỉ để điều tra phá án.

Cặp nữ chính - nam phản diện thu hút không ít fan POSTER PHIM

Bên cạnh đó, tương tác đáng yêu giữa Ryu Shi Oh và Gang Nam Soon trong các tập đầu và giữa phim cũng là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Trên mạng xã hội, video và hình ảnh về cặp nữ chính - nam phản diện này được chia sẻ rầm rộ.

Ryu Shi Oh của Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp đóng phim của Byeon Woo Seok. Vẻ ngoài bắt mắt và khả năng diễn xuất ấn tượng của nam thần chân dài 1,89m giúp nhân vật Ryu Shi Oh trở thành một trong những phản diện nổi bật trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc cuối năm nay. Trước đó, trong năm 2022 - 2023, mỹ nam xuất thân là người mẫu này được biết đến nhiều hơn qua hai tác phẩm điện ảnh Cô gái thế kỷ 20 và Tri kỷ.

Gang Nam Soon trở thành cảnh sát và nên duyên cùng Kang Hee Sik CẮT TỪ PHIM

Quay về Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon, những nhân vật tốt còn lại trong phim đều được hạnh phúc. Gang Nam Soon và Kang Hee Sik (Ong Seong Woo) về với nhau. Đồng thời, Gang Nam Soon cũng được trở thành cảnh sát qua một đợt tuyển chọn đặc biệt.

Bố mẹ Gang Nam Soon là Gang Bong Go (Lee Seung Joon) và Hwang Hwang Joo (Kim Jung Eun) tái hợp. Quý bà Gil Jung Gan (Kim Hae Sook) được sống bên người đàn ông mà mình yêu thương. Bộ ba người phụ nữ sở hữu siêu sức mạnh này quyết tâm tiếp tục tạo nên một thế giới tốt đẹp, diệt trừ kẻ ác.

Tập cuối phim hé lộ một số nhân vật mới, mở đường cho mùa tiếp theo CẮT TỪ PHIM

Ngoài ra, tập cuối Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon còn có hàng loạt tình huống hài hước, đồng thời cài cắm vài tình tiết úp mở mùa tiếp theo, khiến khán giả mong ngóng. Tập 16 tác phẩm đạt rating 10,42% trên toàn Hàn Quốc. Đây cũng là mức tỷ suất người xem cao nhất của cả bộ phim.

Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon do Kim Jung Sik làm đạo diễn, Baek Mi Kyeong viết kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn Lee Yoo Mi, Kim Jung Eun, Kim Hae Sook, Ong Seong Woo, Byeon Woo Seok… Sau Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon, bộ phim Welcome to Samdal-ri sẽ tiếp sóng khung giờ tối thứ bảy - chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp JTBC.