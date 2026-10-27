Mỹ nam 1,92 m trở lại đóng phim chiếu mạng của Luk Vân

Đạo diễn Luk Vân làm phim chiếu mạng

Ngày 26.10, đạo diễn Luk Vân giới thiệu đến khán giả bộ phim chiếu mạng Bỗng chốc yêu anh. Theo nữ đạo diễn 9X, ban đầu cô chỉ định sản xuất dưới định dạng dọc và quay trong 7 ngày. Tuy nhiên, khi có nhà đầu tư, ê kíp tiếp tục mở rộng quy mô, đưa bộ phim trở thành mini sê ri 16 tập phát trên nền tảng số.

Vĩnh Đam muốn đóng phim chung với Trần Anh Kiệt và Sơn Soho ẢNH: ĐPCC

Chia sẻ về lý do thực hiện dự án này, Luk Vân tâm sự: "Trong thời gian chờ đợi phim điện ảnh Công nữ Ngọc Hoa bấm máy, mình cũng muốn tạo thêm việc làm. Vì vậy, mình tìm diễn viên để làm phim chiếu trên TikTok nhưng trong quá trình thực hiện, dự án từ từ phát triển thành một sê ri như bây giờ". Đáng chú ý, bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Luk Vân và Vĩnh Đam sau tác phẩm Bus: Chuyến xe một chiều.

Trong buổi giới thiệu phim Bỗng chốc yêu anh, Luk Vân nhắc đến ý kiến trái chiều của khán giả đối với sản phẩm trước đó. Cô thừa nhận phim của mình có điểm chưa tốt và cố gắng cải thiện trong tác phẩm tiếp theo ẢNH: FBNV

Vĩnh Đam cho biết một trong những lý do khiến anh nhận lời tham gia Bỗng chốc yêu anh là mong muốn được làm việc cùng người bạn đang theo học diễn xuất là Trần Anh Kiệt và Sơn Soho. Với nam diễn viên 10X, dự án không chỉ là cơ hội tích lũy kinh nghiệm mà còn mang đến kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình theo đuổi nghề. Trước đó, Vĩnh Đam từng ghi dấu ấn nhờ vai nam chính trong phim điện ảnh Thỏ ơi! của đạo diễn Trấn Thành.

Bỗng chốc yêu anh là bộ phim tình cảm hài có kết hợp với yếu tố kỳ ảo. Theo đó, mỗi khi cảm xúc của nữ chính Phương Linh đạt đỉnh điểm, cô có nguy cơ trở về hình hài của mình lúc 6 tuổi trong vòng 5 giờ. Sự biến đổi này không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo mà còn khiến cô phải tìm cách duy trì các mối quan hệ và xử lý các tình huống phát sinh trong cuộc sống. Bộ phim dự kiến phát sóng vào ngày 30.10 trên nền tảng số Vieon.