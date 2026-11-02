Mỹ nam cao 1,86 m nói về áp lực khi lần đầu đóng phim lịch sử

Có chiều cao 1,86 m cùng ngoại hình điển trai, Trần Quốc Anh là một trong những gương mặt trẻ có lợi thế về hình thể trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục khai thác hình tượng mỹ nam quen thuộc, nam diễn viên đang tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân qua những vai diễn có tính cách, số phận và yêu cầu thể hiện khác nhau.

Quốc Anh trong Chị chị em em 3 ẢNH: NVCC

Đáng chú ý, chỉ trong thời gian ngắn, Quốc Anh liên tiếp góp mặt trong các dự án của Trấn Thành, Nguyễn Hữu Hoàng, Dương Minh Chiến và Vũ Ngọc Đãng. Từ phim tâm lý, tình cảm đến hành động cổ trang và lịch sử - chiến tranh, mở ra cơ hội nhưng cũng đặt nam diễn viên trước áp lực phải chứng minh năng lực diễn xuất, thay vì chỉ tạo sức hút bằng ngoại hình.

Thử thách với hình tượng người lính đặc công

Mới đây, Quốc Anh được công bố tham gia Đặc công rừng Sác, dự án điện ảnh do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, Châu Thổ làm biên kịch. Phim chính thức khai máy ngày 25.10 tại Cần Giờ (TP.HCM), đánh dấu lần đầu nam diễn viên thử sức với dòng phim lịch sử - chiến tranh.

Lấy bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, tác phẩm tái hiện cuộc chiến đấu của những chiến sĩ Đoàn 10 Đặc công rừng Sác. Đây là lực lượng từng thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm trên tuyến vận tải chiến lược sông Lòng Tàu, góp phần tạo nên những chiến công quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Không chỉ tái hiện những trận đánh, bộ phim còn hướng đến việc khắc họa tình đồng đội, lòng quả cảm, sự hy sinh và những mất mát của người lính giữa chiến tranh. Dự án quy tụ nhiều diễn viên như Lê Xuân Tiền, Lương Mạnh Hải, Ma Ran Đô, Quốc Anh, Phương Thanh, Hoài Lâm, Lê Minh Thuấn...

Với Quốc Anh, việc hóa thân thành chiến sĩ đặc công là thử thách khác biệt so với những vai diễn trước đây. Ngoài yêu cầu về thể lực, tác phong quân nhân và khả năng thực hiện các cảnh hành động, nam diễn viên còn phải thích nghi với điều kiện ghi hình tại vùng rừng ngập mặn Cần Giờ.

Mỹ nam cao 1,86 m (áo đen) trong buổi khai máy Đặc công rừng Sác ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Quốc Anh cho biết bản thân khá áp lực khi tham gia bộ phim mang yếu tố lịch sử. Bởi những nhân vật và câu chuyện trong phim đều gắn liền với những sự kiện có thật, nên nam diễn viên phải có trách nhiệm hơn trong việc tìm hiểu bối cảnh, phân tích kịch bản và xây dựng tâm lý nhân vật.

"Tôi không chỉ muốn thể hiện đúng những gì được viết trong kịch bản mà còn muốn hiểu được con người ở thời điểm ấy đã sống, suy nghĩ và trải qua những điều gì", Quốc Anh nói.

Và để chuẩn bị cho vai diễn trong Đặc công rừng Sác, nam diễn viên đã lên phương án chuẩn bị ngoại hình phù hợp để thể hiện đúng sắc vóc của một chiến sĩ đặc công phải sống và chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt, thiếu thốn đủ thứ. Để khán giả khi nhìn vào nhân vật trên màn ảnh, ngay từ vẻ ngoài đã cảm nhận được những gì mà người lính đã trải qua, từ làn da rám nắng, phong trần và cả sự mệt mỏi sau những ngày dài chiến đấu.

"Và quan trọng vẫn là tinh thần ẩn sau đó với sự kiên cường, mạnh mẽ, những nỗi lo toan của một con người bình thường có gia đình, tình cảm riêng. Tôi nghĩ người diễn viên phải thể hiện tất cả những điều đó từ trong ra ngoài mới toát lên được cốt cách của những con người có thật từng làm nên lịch sử", nam diễn viên nói thêm.

Quốc Anh trong Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng ẢNH: NVCC

Bên cạnh tác phẩm này, Quốc Anh còn tham gia Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng của đạo diễn Dương Minh Chiến, dự kiến ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2027. Khác với Đặc công rừng Sác, đây là phim hành động cổ trang có bối cảnh giả tưởng, lấy cảm hứng từ thời loạn trong lịch sử Việt Nam.

Trong phim, Quốc Anh hóa thân thành một nghĩa sĩ, tham gia những cuộc giao đấu và đối diện với các xung đột giữa thời cuộc biến động. Tác phẩm còn có sự góp mặt của Ma Ran Đô, Trần Thiên Tú, Trần Minh Hoàng, Yến My...

Từ mỹ nam phim trăm tỉ đến những vai diễn nhiều màu sắc

Trước khi tham gia hai dự án mới, Quốc Anh từng ghi dấu ấn qua Bộ tứ báo thủ và Thỏ ơi của Trấn Thành. Việc góp mặt trong hai tác phẩm có doanh thu hàng trăm tỉ giúp nam diễn viên gia tăng độ nhận diện với khán giả.

Tiếp đó, nam diễn viên xuất hiện trong Chị chị em em 3 đang chiếu tại rạp của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng với vai Văn Tài, cậu cả của một gia đình danh giá ở vùng Kinh Bắc xưa. Nhân vật sống trong những khuôn phép phong kiến, đồng thời bị cuốn vào các mối quan hệ tình cảm và những lựa chọn giữa tình yêu, danh phận.

Trước đó, Quốc Anh cũng từng tham gia những tác phẩm mang màu sắc cổ trang như Trạng Quỳnh, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Tuy nhiên, việc góp mặt trong Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng và đặc biệt là Đặc công rừng Sác vẫn mang ý nghĩa khác, bởi đây là những dự án đòi hỏi sự chuẩn bị chuyên biệt về hành động, thể lực và khả năng nhập vai.