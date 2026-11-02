Nam chính phim giờ vàng tiết lộ lý do phải quay 10 lần cảnh hôn

Trong phim giờ vàng Xóm nhỏ của đạo diễn Bùi Quốc Việt, Hà Thành đảm nhận vai Phong, một nhiếp ảnh gia tự do có tính cách thẳng thắn, đôi khi cộc cằn nhưng sống tình cảm. Trong khi đó, Lưu Ly vào vai Trâm, cô gái 19 tuổi bướng bỉnh, quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội tự lập sau những bất đồng với bố.

Cuộc sống nơi thành phố nhanh chóng khiến Trâm vỡ mộng. Bị lừa tiền, không có chỗ ở ổn định, cô phải thuê chung phòng trọ với Phong. Từ hai người xa lạ, Phong và Trâm liên tục xảy ra những tình huống dở khóc dở cười bởi tính cách trái ngược. Tuy nhiên, chính những va chạm trong sinh hoạt lại từng bước kéo họ đến gần nhau.

Hà Thành và Lưu Ly có cảnh hôn gây chú ý trong Xóm nhỏ ẢNH: VFC CUNG CẤP

Ở những tập gần đây, mối quan hệ giữa Phong và Trâm có nhiều chuyển biến. Dù thường xuyên tranh cãi, Phong vẫn âm thầm quan tâm, giúp đỡ cô gái trẻ. Khi Trâm bị mất việc ngay ngày đầu tiên đi làm, anh chủ động nhường phần mì của mình cho cô. Đến lúc Trâm bị lợi dụng trong một buổi chụp ảnh quảng cáo, khiến hình ảnh nhạy cảm bị phát tán trên mạng, Phong tiếp tục đứng ra bảo vệ và cùng mọi người trong xóm trọ tìm cách đòi lại công bằng cho cô.

Đáng chú ý, trong tập 8, Phong có hành động vuốt má động viên Trâm nhưng bất ngờ bị chị Lan hàng xóm bắt gặp. Tình huống khiến cả hai lúng túng, còn Trâm lập tức phản ứng vì bị hiểu lầm đang có cử chỉ thân mật với Phong. Những tương tác vừa hài hước, vừa có chút ngượng ngùng của hai nhân vật góp phần tạo nên sức hút cho tuyến tình cảm này.

Không xây dựng chuyện tình theo hướng lãng mạn ngay từ đầu, Xóm nhỏ để Phong và Trâm dần xích lại gần nhau qua những khó khăn, sẻ chia trong cuộc sống. Nếu Trâm bồng bột, thiếu kinh nghiệm và dễ tổn thương thì Phong thực tế, từng trải hơn. Sự đối lập ấy tạo nên những màn đối đáp tự nhiên, đồng thời mở ra những chuyển biến tình cảm khi cả hai bắt đầu thấu hiểu đối phương.

Hà Thành là nam diễn viên trẻ, xuất hiện trong một số phim giờ vàng như Xóm nhỏ, Mùa hè năm ấy, Gió ngang khoảng trời xanh...

ẢNH: NVCC

Cặp đôi chính phim giờ vàng gây chú ý với cảnh hôn

Trước Xóm nhỏ, Hà Thành và Lưu Ly từng đóng chung trong Mùa hè năm ấy. Khi đó, Hà Thành vào vai Tùng Jun, chàng trai dành tình cảm cho Phương do Lưu Ly thể hiện nhưng không được đáp lại. Chính vì vậy, màn tái hợp lần này khiến nhiều khán giả thích thú, ví von rằng cuối cùng Tùng Jun cũng có cơ hội chinh phục được cô gái mình từng yêu đơn phương.

Đặc biệt, cảnh "khóa môi" của Hà Thành và Lưu Ly xuất hiện trong trailer Xóm nhỏ nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Tiết lộ với Thanh Niên về cảnh hôn nữ chính, Hà Thành cho biết cảnh hôn giữa anh và Lưu Ly phải quay đi quay lại khoảng 10 lần. Bởi để có một cảnh phim đạt yêu cầu, cặp đôi cần thể hiện đúng tình huống, hoàn cảnh và cảm xúc của hai nhân vật, đồng thời phối hợp để hình ảnh lên phim đẹp nhất.

Hà Thành nói thêm về cảm xúc với bạn diễn khi thực hiện cảnh hôn: "Cái khó là làm sao để nụ hôn diễn ra tự nhiên, đúng với diễn biến tâm lý lúc ấy. Từ ánh mắt, khoảng cách đến nhịp chuyển động đều cần ăn khớp. Khi quay lại nhiều lần, diễn viên cũng phải giữ được cảm xúc và sự tập trung để mỗi lần thực hiện vẫn có sự chân thật".

Với Hà Thành, vai Phong cũng đánh dấu bước tiến mới trong hành trình diễn xuất. Sau nhân vật Tùng Jun trong Mùa hè năm ấy và vai Lâm ở Gió ngang khoảng trời xanh, nam diễn viên tiếp tục được trao cơ hội thể hiện nhân vật có tuyến tình cảm nổi bật trên sóng giờ vàng.

Phim Xóm nhỏ khai thác cuộc sống mưu sinh của những người lao động xa quê. Và trong bức tranh ấy, mối tình giữa Phong - Trâm mang đến màu sắc trẻ trung, nhẹ nhàng. Sức hút của cặp đôi không chỉ nằm ở cảnh hôn được khán giả chờ đợi mà còn ở cách hai nhân vật từng bước thay đổi, trưởng thành và tìm thấy sự đồng cảm sau những va vấp trong cuộc sống.