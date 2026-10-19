Cặp đôi mới 'khóa môi' trên phim giờ vàng gây chú ý

Phim Xóm nhỏ của đạo diễn Bùi Quốc Việt dự kiến lên sóng VTV1 từ 21.10, gây chú ý với sự kết hợp của Lê Lưu Ly và Hà Thành. Từng góp mặt trong Mùa hè năm ấy nhưng chưa có cái kết trọn vẹn trên màn ảnh, hai diễn viên trẻ lần này được trao cơ hội phát triển tuyến tình cảm trung tâm của bộ phim. Đặc biệt trong phim, màn "khóa môi" của cặp đôi mới trở thành điểm nhấn đáng chú ý, hứa hẹn mang đến câu chuyện tình yêu trẻ trung trên sóng giờ vàng VTV.

Cặp đôi mới Lưu Ly - Hà Thành

Trong những hình ảnh giới thiệu Xóm nhỏ, màn "khóa môi" của Lưu Ly và Hà Thành là một trong những chi tiết thu hút sự chú ý. Không chỉ đánh dấu bước tiến trong mối quan hệ giữa hai nhân vật, cảnh tình cảm còn tạo thêm sức hút cho màn tái hợp của cặp đôi từng để lại nhiều tiếc nuối ở tác phẩm trước.

Trong phim, Lưu Ly đảm nhận vai Trâm, cô gái 19 tuổi cá tính, bướng bỉnh và luôn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình. Sau những bất đồng với bố là ông Đô (NSƯT Hoàng Hải), Trâm quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội, nuôi hy vọng tự lập và tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân.

Lưu Ly - Hà Thành đóng chính trong phim Xóm nhỏ ẢNH; VFC CUNG CẤP

Tuy nhiên, cuộc sống nơi thành phố không dễ dàng như cô tưởng tượng. Ngay khi đặt chân đến Hà Nội, Trâm bị lừa, rơi vào cảnh gần như trắng tay và phải bắt đầu cuộc sống tại một xóm trọ nghèo. Tại đây, Trâm gặp Phong (Hà Thành), chàng nhiếp ảnh gia tự do có tính cách thẳng thắn, thực tế nhưng đôi khi khó gần. Từ hai người xa lạ, họ trở thành bạn chung phòng bất đắc dĩ, liên tục xảy ra những màn tranh cãi, đối đầu trong sinh hoạt.

Chính những va chạm tưởng chừng khó hòa hợp lại mở ra cơ hội để cả hai thấu hiểu, sẻ chia và dần nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ từ đối đầu đến rung động của Trâm và Phong được kỳ vọng tạo nên màu sắc lãng mạn, hài hước cho bộ phim.

Đáng chú ý, đây là vai diễn đánh dấu sự thay đổi hình tượng của Lưu Ly sau vai chính trong Mùa hè năm ấy. Trong tác phẩm trước, nữ diễn viên sinh năm 2004 gây thiện cảm với vai Phương thời học sinh, một cô gái ngoan hiền, học giỏi, có tính cách trong trẻo và giàu cảm xúc.

Cặp đôi có màn "khóa môi" gây chú ý trong phim ẢNH: VFC CUNG CẤP

Ngược lại, Trâm trong Xóm nhỏ là cô gái nổi loạn, mạnh mẽ nhưng thiếu trải nghiệm sống. Sự khác biệt giữa hai nhân vật đặt ra thử thách mới cho Lưu Ly trong việc thể hiện những chuyển biến tâm lý, từ bốc đồng, nông nổi đến trưởng thành sau những vấp ngã.

Với Hà Thành, Xóm nhỏ cũng là cơ hội để nam diễn viên trẻ khẳng định khả năng đảm nhận vai chính. Trước đó, anh từng xuất hiện trong Gió ngang khoảng trời xanh với vai Lâm và đảm nhận nhân vật Tùng trong Mùa hè năm ấy.

Bên cạnh chuyện tình Trâm - Phong, Xóm nhỏ khai thác cuộc sống mưu sinh của những người lao động xa quê tại một xóm trọ nghèo giữa Hà Nội. Mỗi nhân vật mang một hoàn cảnh riêng, từ bà Mùi nhặt ve chai, anh Nam bán kẹo kéo một mình nuôi con đến vợ chồng Hiệp - Lan tất bật kiếm sống hay bà Phẩm, người chủ trọ có vẻ ngoài ghê gớm nhưng giàu tình thương.

Ngoài Lưu Ly và Hà Thành, phim quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hoàng Hải, Thanh Tú, Trần Bích Thủy, Hoàng Long, Thùy Dương, Khánh Linh, Đình Hưng, Tiến Huy cùng nhiều gương mặt khác.