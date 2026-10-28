Duy Hưng tiết lộ mối quan hệ ngoài đời với Huyền Lizzie

Trong chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2026, Duy Hưng từng nhắc đến Huyền Lizzie như một bạn diễn mà anh mong muốn có cơ hội kết hợp. Vì vậy, việc cả hai trở thành cặp đôi trong Căn nhà không mái che được xem là một sự trùng hợp thú vị. Về phía Huyền Lizzie, nữ diễn viên cũng từng yêu thích lối diễn tự nhiên, giàu chất đời của Duy Hưng và mong có dịp làm việc cùng đàn anh.

Duy Hưng và Huyền Lizzie thân thiết trên phim trường

Trong Căn nhà không mái che, Duy Hưng đảm nhận vai Toản, người đàn ông góa vợ, làm nghề lái xe, một mình nuôi hai con. Trong khi đó, Huyền Lizzie hóa thân thành Hạnh, người phụ nữ bán rau ngoài chợ, chịu nhiều bất hạnh vì người chồng cờ bạc, vũ phu. Cả hai đều mang những tổn thương riêng, phải gồng gánh trách nhiệm gia đình và tìm cách vượt qua những biến cố cuộc sống.

Những tập đầu của Căn nhà không mái che chủ yếu khai thác bi kịch gia đình Hạnh khi cô liên tục bị Bình (Doãn Quốc Đam) đánh đập, đẩy vào cảnh khốn cùng. Trong khi đó, Toản xuất hiện với hình ảnh người đàn ông có vẻ ngoài gai góc nhưng sống nghĩa tình, luôn đặt hai con lên hàng đầu.

Duy Hưng lần đầu đóng cặp với Huyền Lizzie ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Mối quan hệ giữa Toản và Hạnh dần được mở ra từ những lần gặp gỡ tình cờ. Khi mẹ con Hạnh bị một người say rượu va chạm làm hỏng xe, Toản đã đứng ra bênh vực, yêu cầu người gây tai nạn phải chịu trách nhiệm. Hành động nghĩa hiệp của người đàn ông tưởng chừng khô khan trở thành một trong những điểm nhấn của nhân vật.

Ở những diễn biến mới nhất của Căn nhà không mái che, Hạnh tiếp tục rơi vào đường cùng khi phải đối diện khoản nợ 230 triệu đồng do Bình để lại. Sau khi con gái là Thơ (Thu Hà Ceri) bị chủ nợ bắt giữ để gây sức ép, cô tìm đến Toản cầu cứu. Đến tập 8, Hạnh quyết định bán nhà lấy tiền trả nợ và liên hệ với Toản, người trước đó từng có ý định mua căn nhà này. Toản đề nghị giảm 10% giá bán để có thể xoay xở tiền, còn Hạnh chấp nhận vì đang cần tiền gấp.

Những tình tiết trên tạo bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai nhân vật, đồng thời đặt nền móng cho câu chuyện về hai gia đình đơn thân tìm cách xây dựng một mái ấm mới. Điểm đáng chú ý là chuyện tình cảm của Toản và Hạnh không được đặt trong những tình huống lãng mạn thường thấy mà hình thành từ những va chạm đời thường, giữa hai con người từng trải qua mất mát, đổ vỡ.

Tiết lộ với Thanh Niên lý do muốn đóng cặp với Huyền Lizzie, Duy Hưng chia sẻ rằng anh đã xem nhiều phim của Huyền đóng. Nữ diễn viên là một bạn diễn xinh đẹp và diễn xuất ấn tượng. Nên khi được mời vào vai Toản, biết sẽ đóng cặp với Huyền Lizzie, anh rất hào hứng lẫn tò mò vì không biết cả hai sẽ tung hứng thế nào trên màn ảnh nhỏ.

Duy Hưng nói thêm về mối quan hệ ngoài đời với Huyền Lizzie: "Thật ra, ngoài đời tôi và Huyền cũng chỉ biết nhau, gặp gỡ qua các buổi giao lưu nghệ sĩ, chứ chưa có cơ hội làm việc hay có mối quan hệ bạn bè. Nhưng từ khi tham gia Căn nhà không mái che, cả hai đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, luôn động viên và ủng hộ nhau sau những cảnh quay và cũng có những phút giây thoải mái ở hậu trường mỗi khi được nghỉ ngơi".

Chia sẻ thêm về cảm nhận đối với Huyền Lizzie, Duy Hưng cho rằng nữ diễn viên có cảm xúc rất tốt với các cảnh quay, nghiêm khắc với chính mình trong làm nghề và trên phim.

Từng đóng cặp với nhiều mỹ nhân phim giờ vàng

Trước khi kết hợp với Huyền Lizzie, Duy Hưng đã ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Người phán xử, Quỳnh búp bê, Mùa hoa tìm lại, Phố trong làng, Gara hạnh phúc, Người một nhà, Độc đạo, Dịu dàng màu nắng và gần đây là Lửa trắng.

Cảnh trong phim Căn nhà không mái che có Duy Hưng và Huyền Lizzie ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp phim truyền hình của Duy Hưng là vai Đồng trong Mùa hoa tìm lại. Nhân vật có vẻ ngoài cộc cằn, ít nói nhưng sống chân thành, hết lòng yêu thương con gái.

Trong phim này, Duy Hưng đóng cặp với Thanh Hương, người đảm nhận vai Lệ. Chuyện tình giữa Đồng và Lệ từng nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ cách xây dựng gần gũi, không màu mè. Sự ăn ý giữa hai diễn viên giúp cặp đôi trở thành một trong những điểm nhấn của bộ phim. Trước đó, Duy Hưng và Thanh Hương cũng từng cùng xuất hiện trong Quỳnh búp bê nhưng không đảm nhận tuyến tình cảm như ở Mùa hoa tìm lại.

Với Độc đạo gây bão trên sóng giờ vàng, Duy Hưng kết đôi cùng diễn viên trẻ Thanh Huế với những màn tung hứng khá ngọt. Trong phim này, biệt danh "nương tử' anh dành cho nữ quản lý sòng bạc từng tạo "trend" thời điểm phim phát sóng.

Một trong những bạn diễn nữ đáng chú ý khác của Duy Hưng là Lương Thu Trang trong Dịu dàng màu nắng. Cả hai vào vai vợ chồng Bắc - Lan Anh, cùng đối diện những áp lực cơm áo gạo tiền và rạn nứt hôn nhân. Những phân đoạn xung đột giữa hai nhân vật, đặc biệt khi Bắc phát hiện vợ có mối quan hệ ngoài hôn nhân, từng gây nhiều tranh luận. Đây cũng là lần đầu Duy Hưng và Lương Thu Trang đóng cặp trên màn ảnh.

Gần đây, Duy Hưng tiếp tục gây chú ý với vai Cương "đen" trong Lửa trắng, bộ phim khai thác đề tài đấu tranh với tội phạm ma túy. Đóng cặp với anh là diễn viên Việt Hoa. Họ đã tạo nên một cặp đôi ấn tượng trên màn ảnh nhỏ.

Với Căn nhà không mái che, sự kết hợp lần đầu giữa Duy Hưng và Huyền Lizzie mang đến một màu sắc khác trên sóng giờ vàng. Không phải chuyện tình của những người trẻ với những rung động đầu đời, Toản và Hạnh đại diện cho hai con người trưởng thành, từng trải qua tổn thương, phải cân nhắc cả trách nhiệm với con cái trước khi nghĩ đến hạnh phúc riêng. Chính những khác biệt về hoàn cảnh, tính cách và hành trình tìm lại mái ấm là chất liệu để hai diễn viên tạo dấu ấn trong lần đầu đóng cặp.