Phim có Nhan Phúc Vinh đóng chính sẽ ra rạp dịp tết dương lịch 2027

Viên đạn cuối cùng lấy cảm hứng từ chiến thắng lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016. Bộ phim không đơn thuần tái hiện hành trình giành tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam, mà còn khai thác những góc khuất ít được biết đến phía sau vinh quang của một vận động viên đỉnh cao.

Bộ phim đi sâu vào những áp lực, khó khăn trong quá trình tập luyện, thi đấu cũng như những biến cố trong cuộc sống của Hoàng Xuân Vinh. Đáng chú ý, tác phẩm còn đề cập đến giai đoạn xạ thủ từng có ý định từ bỏ đội tuyển, những giằng co tâm lý và nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân để theo đuổi mục tiêu.

Theo đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, ê kíp đã có cơ hội trao đổi trực tiếp với Hoàng Xuân Vinh cùng các huấn luyện viên Park Chung Gun, Nguyễn Thị Nhung để xây dựng câu chuyện. Bên cạnh những sự kiện có thật, phim cũng sử dụng một số tình tiết hư cấu, đặc biệt ở các mối quan hệ gia đình, nhằm tăng chiều sâu cảm xúc cho nhân vật.

Poster phim Viên đạn cuối cùng có Nhan Phúc Vinh đóng chính ẢNH: NSX CUNG CẤP

Nhan Phúc Vinh đóng chính phim điện ảnh

Đảm nhận vai Hoàng Xuân Vinh là Nhan Phúc Vinh, gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim giờ vàng. Đây được xem là thử thách đáng chú ý của nam diễn viên khi phải hóa thân thành một nhân vật có thật, từng ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử thể thao Việt Nam.

Nhan Phúc Vinh thừa nhận gặp không ít áp lực trong quá trình nhập vai, từ việc thể hiện tính cách, tâm lý đến những khác biệt về giọng nói và phong thái so với nguyên mẫu. Trong khi đó, Đinh Tuấn Vũ đánh giá nam diễn viên có những nét tương đồng với Hoàng Xuân Vinh ở sự thẳng thắn, cá tính và khiếu hài hước.

Ngoài Nhan Phúc Vinh, phim quy tụ dàn diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc gồm Thanh Hương, Trần Việt Hoàng, Lương Gia Huy, Lee Geung Young, Jung Il Woo, Lee Jung Eun...

Trong đó, diễn viên Hàn Quốc Lee Geung Young đảm nhận vai huấn luyện viên Park Chung Gun, Thanh Hương hóa thân thành huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung. Đặc biệt, Jung Il Woo vào vai Jin Jong Oh, xạ thủ nổi tiếng người Hàn Quốc, một trong những đối thủ đáng gờm của Hoàng Xuân Vinh trên đấu trường quốc tế.

Diễn viên Nhan Phúc Vinh ẢNH: NVCC

Xác nhận với Thanh Niên, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết phim sẽ ra rạp vào dịp tết dương lịch 2027.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ sinh năm 1989, từng ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm điện ảnh thuộc các thể loại khác nhau như Cuộc đời của Yến, Taxi, em tên gì?, Chờ em đến ngày mai, Chú ơi đừng lấy mẹ con, Truyền thuyết về Quán Tiên... Trong đó, Cuộc đời của Yến giúp anh giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh tại Cánh diều 2015. Truyền thuyết về Quán Tiên cũng được trao giải Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21.

Gần đây, Đinh Tuấn Vũ tiếp tục thử sức với dòng phim tâm lý, kịch tính qua Ốc mượn hồn, có sự tham gia của Quốc Trường, Hoa hậu Tiểu Vy và Yên Đan. Anh cũng vừa công bố thực hiện dự án phim lịch sử - hành động Nữ binh. Hiện tại, dự án đang tiến hành casting diễn viên.