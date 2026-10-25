Hai nhan sắc Việt đắt sô màn ảnh rộng

Đoàn Thiên Ân: Từ hoa hậu đến gương mặt quen thuộc của phim trăm tỉ

Đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân nhanh chóng bước vào làng giải trí với nhiều hoạt động thời trang, quảng cáo. Tuy nhiên, thay vì chỉ khai thác lợi thế nhan sắc, người đẹp sinh năm 2000 sớm lựa chọn điện ảnh như một hướng phát triển lâu dài.

Thiên Ân chạm ngõ màn ảnh rộng với vai Bảy Loan trong Công tử Bạc Liêu (2024). Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, vai diễn giúp cô làm quen với môi trường làm phim chuyên nghiệp trước khi đảm nhận vai nữ chính Thúy Vân trong Nụ hôn bạc tỷ của đạo diễn Thu Trang, ra mắt dịp tết 2025.

Trong phim này, người đẹp hóa thân thành cô gái bán bánh mì ở Đà Lạt, bất ngờ vướng vào mối tình tay ba với hai chàng trai có tính cách, hoàn cảnh khác biệt. Lối diễn tự nhiên, ngoại hình sáng và khả năng tương tác với bạn diễn giúp cô tạo được thiện cảm, dù vẫn còn những hạn chế của một diễn viên tay ngang.

Nụ hôn bạc tỷ đạt doanh thu hơn 212 tỉ đồng, trở thành bước ngoặt đáng kể trong sự nghiệp của Thiên Ân. Vai diễn còn mang về cho cô giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất hạng mục điện ảnh tại Ngôi sao xanh 2025.

Đến năm 2026, Thiên Ân tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Khác với hình ảnh trẻ trung, hài hước trước đó, nhân vật Ân là cô gái đứng giữa tình yêu và những ràng buộc gia đình, đức tin. Người đẹp chấp nhận xuất hiện với gương mặt mộc, tiết chế vẻ ngoài để tập trung thể hiện những chuyển biến tâm lý.

Bộ phim vượt mốc 100 tỉ đồng sau 10 ngày công chiếu, sau đó đạt doanh thu hơn 110 tỉ đồng. Hai bộ phim trăm tỉ trên giúp Thiên Ân trở thành một trong những hoa hậu có khởi đầu đáng chú ý tại phòng vé Việt.

Tháng 10.2026, cô tiếp tục xuất hiện trong Án mạng karaoke, thử sức với thể loại trinh thám pha hài. Lần này, Thiên Ân vào vai Tâm, nữ phóng viên bị cuốn vào vụ án bí ẩn tại một homestay biệt lập. Nhân vật có cá tính mạnh, phải tham gia những tình huống điều tra, đấu trí và hành động, khác biệt với các vai diễn thiên về tình cảm trước đó.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong Án mạng karaoke ẢNH: NSX

Ở các suất chiếu sớm ngày 21.10, Án mạng karaoke gây chú ý khi vươn lên dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày, vượt Trại buôn người. Đây là tín hiệu tích cực cho phim mới, dù thành tích cuối cùng vẫn cần thêm thời gian để đánh giá.

Thiên Ân từng chia sẻ mong muốn được công nhận bằng năng lực diễn xuất thay vì chỉ được nhìn nhận là một hoa hậu đóng phim. Cô xác định điện ảnh là công việc nghiêm túc, cần đầu tư lâu dài và không ngừng học hỏi.

Việc liên tục được giao vai chính ở những thể loại khác nhau cho thấy Thiên Ân đang có nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, doanh thu phim không hoàn toàn đồng nghĩa với sức hút cá nhân của diễn viên. Để tạo dựng vị trí bền vững, cô vẫn cần những vai diễn đủ chiều sâu, có khả năng thuyết phục khán giả vượt ra ngoài lợi thế ngoại hình và danh tiếng sẵn có.

Á hậu Minh Kiên: Hơn 20 lần trượt casting đến dự án 'bùng nổ' rạp chiếu

Giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023, Minh Kiên gây chú ý với nhan sắc sắc sảo, chiều cao nổi bật. Sau đó người đẹp sinh năm 2004 dành thời gian học diễn xuất, tìm kiếm cơ hội tại các buổi tuyển chọn diễn viên.

Theo chia sẻ của Minh Kiên, cô từng trượt casting khoảng 20 dự án trước khi có vai diễn đầu tiên. Những lần không được lựa chọn khiến người đẹp nhận ra danh hiệu sắc đẹp chỉ mang lại lợi thế ban đầu, còn khả năng hóa thân mới là yếu tố quyết định cơ hội đứng trước máy quay.

Tháng 3.2026, Minh Kiên ra mắt màn ảnh rộng với vai May trong Bus: Chuyến xe một chiều của đạo diễn Luk Vân. Dù bộ phim không đạt doanh thu như kỳ vọng, vai nữ chính đầu tay giúp cô tích lũy kinh nghiệm, làm quen với áp lực trường quay và những yêu cầu của diễn xuất điện ảnh.

Bước ngoặt đến khi Minh Kiên được chọn vào vai Út Đẹt trong Trại buôn người của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, ra rạp cuối tháng 9.2026. Trong phim, cô hóa thân thành cô gái Khmer có hoàn cảnh nghèo khó, vì mong muốn tìm việc làm đổi đời mà rơi vào đường dây lừa đảo, buôn người xuyên biên giới. Từ một cô gái chất phác, Út Đẹt phải đối diện những trận đòn, sự đe dọa và nỗi sợ hãi khi bị giam giữ.

Á hậu Huỳnh Minh Kiên trong Trại buôn người ẢNH: NSX

Để thể hiện nhân vật, Minh Kiên xuất hiện với gương mặt mộc, trang phục giản dị và ngoại hình lam lũ. Cô còn trực tiếp thực hiện nhiều cảnh quay vất vả như bị túm tóc, nhảy xuống sông, tiếp xúc với nước bùn. Sự lăn xả này góp phần giúp Minh Kiên tạo được dấu ấn rõ nét hơn so với phim đầu tay. Dù khả năng biểu đạt tâm lý vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, người đẹp cho thấy sự tiến bộ trong cách nhập vai, đặc biệt ở những phân đoạn nhân vật bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt.

Trại buôn người trở thành "hiện tượng phòng vé" khi khai thác đề tài thời sự về các đường dây lừa đảo xuyên biên giới, với doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến hiện tại. Sau thành công này, Minh Kiên tiếp tục góp mặt trong Giao điểm sinh tử, dự kiến ra rạp ngày 28.10. Phim lấy bối cảnh chiến khu năm 1952, xoay quanh hành trình tìm kiếm kho vũ khí thất lạc giữa những hiểm nguy và xung đột. Trong dự án, cô xuất hiện với tạo hình nữ chiến sĩ, tiếp tục thử sức ở dạng vai khác biệt.

Minh Kiên thừa nhận sau mỗi dự án, cô càng hiểu rõ những khó khăn của nghề diễn viên. Người đẹp chủ động trao đổi với đạo diễn, rèn luyện thể lực và tìm cách xử lý nhân vật linh hoạt hơn. Cô cũng mong muốn được thử sức với các vai hành động, thay vì chỉ đảm nhận những nhân vật chịu nhiều tổn thương.

Ở tuổi 22, việc liên tiếp có vai chính trong các dự án điện ảnh là bước tiến đáng kể của Minh Kiên. Tuy nhiên, thành công của Trại buôn người mới là điểm tựa ban đầu, chưa đủ để khẳng định vị trí của cô trên màn ảnh rộng.