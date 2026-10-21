Có gì ‘hot’ trong 3 phim Việt có doanh thu cao nhất 2026?

Ba phim Việt gồm Trại buôn người, Thỏ ơi, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu có cách tiếp cận khán giả khác nhau, cho thấy sức hút phòng vé không chỉ đến từ tên tuổi đạo diễn hay chiến dịch quảng bá mà còn nằm ở khả năng nắm bắt thị hiếu, tạo kịch tính và đánh trúng cảm xúc người xem.

Theo số liệu của Box Office Vietnam cập nhật ngày 20 - 21.10, Trại buôn người dẫn đầu với khoảng 465 tỉ đồng, vượt Thỏ ơi của Trấn Thành (gần 450 tỉ đồng). Xếp thứ ba là Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập với khoảng 207,7 tỉ đồng. Đáng chú ý, cả ba phim đều tạo được dấu ấn riêng giữa thị trường ngày càng cạnh tranh, nơi không ít tác phẩm được đầu tư lớn vẫn chật vật tìm khán giả.

Trại buôn người là phim Việt có doanh thu cao nhất 2026 tính đến thời điểm hiện tại ẢNH: NSX

Trại buôn người có doanh thu cao nhất

Bất ngờ lớn nhất thuộc về Trại buôn người. Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh không sở hữu lợi thế thương hiệu như phim Trấn Thành, cũng không ra rạp vào mùa cao điểm lễ, tết. Tuy nhiên, bộ phim vẫn tạo cú bứt phá ngoạn mục, vượt qua hàng loạt đối thủ để dẫn đầu phòng vé Việt năm 2026 tính đến hiện tại.

Lợi thế nổi bật của Trại buôn người nằm ở việc lựa chọn đề tài mang tính thời sự. Vấn nạn lừa đảo, buôn người xuyên biên giới vốn gây nhức nhối trong xã hội thời gian gần đây, được đưa lên màn ảnh thông qua câu chuyện giải cứu người thân, kết hợp giữa thể loại hành động và sinh tồn.

Điểm mạnh của phim còn nằm ở nhịp kể nhanh, các màn hành động căng thẳng và việc đặt tình thân làm động lực xuyên suốt câu chuyện. Thay vì chỉ khai thác sự tàn nhẫn của tội phạm, tác phẩm hướng sự chú ý vào cuộc đấu tranh để sống sót và giải cứu người thân.

Dù vẫn nhận ý kiến trái chiều về kịch bản, cách xây dựng nhân vật và một số tình tiết thiếu thuyết phục, Trại buôn người chứng minh khả năng tiếp cận số đông nhờ sự kết hợp giữa đề tài nóng, tính giải trí và cảm xúc. Hiệu ứng truyền miệng sau khi phim ra rạp góp phần duy trì sức hút qua nhiều tuần.

Trong khi đó, Thỏ ơi của Trấn Thành lại khai thác những góc khuất trong tình yêu, hôn nhân và các mối quan hệ hiện đại.

Thỏ ơi đứng thứ 2 doanh thu phòng vé phim Việt năm 2026 ẢNH: ĐPCC

Phim xoay quanh những nhân vật mang nhiều bí mật, tổn thương và mâu thuẫn tình cảm. Những vấn đề như ngoại tình, ghen tuông, thao túng tâm lý hay sự đổ vỡ niềm tin được đẩy lên thành các xung đột kịch tính. Thế mạnh của Thỏ ơ là khả năng tạo tranh luận. Các tình huống liên tục được lật mở, nhân vật có những lựa chọn gây bất ngờ, khiến người xem không chỉ theo dõi diễn biến mà còn muốn bàn luận về đúng - sai trong các mối quan hệ.

Bên cạnh thương hiệu Trấn Thành, phim còn thu hút sự chú ý nhờ dàn diễn viên gồm LyLy, Văn Mai Hương, Pháo, Quốc Anh, Vĩnh Đam và nhiều gương mặt trẻ. Việc lựa chọn những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực âm nhạc tạo thêm yếu tố mới mẻ, đồng thời giúp tác phẩm tiếp cận nhóm khán giả trẻ.

Ra mắt dịp Tết Nguyên đán, Thỏ ơi tận dụng tốt thời điểm nhu cầu giải trí tăng cao. Phim vượt 400 tỉ đồng sau khoảng hai tuần công chiếu, cho thấy sức hút đáng kể của thương hiệu đạo diễn kết hợp với đề tài tâm lý tình cảm giàu tính tranh luận.

Dẫu vậy, thành công thương mại không đồng nghĩa bộ phim nhận được sự đồng thuận tuyệt đối về chất lượng. Những tranh cãi quanh lời thoại, cách đẩy xung đột và cái kết cho thấy tác phẩm vẫn có những hạn chế. Tuy nhiên, chính khả năng khơi gợi cảm xúc mạnh và tạo chủ đề bàn luận đã góp phần duy trì sự quan tâm của công chúng.

Cảm xúc là lợi thế cạnh tranh của phim Việt

Khác với hai tác phẩm trên, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập lựa chọn câu chuyện gia đình, khai thác khoảng cách thế hệ, tình thân và những giá trị của hôm nay lẫn quá khứ.

Điểm dễ nhận thấy trong cách làm phim của Huỳnh Lập là sự kết hợp giữa hài hước và cảm xúc. Những tình huống gần gũi đời sống giúp câu chuyện dễ tiếp cận, trong khi các chi tiết về tình cảm ông cháu, quê hương và ký ức lịch sử tạo chiều sâu cảm xúc.

Bộ phim còn có lợi thế ở chất liệu văn hóa Việt. Không đặt nặng những cú sốc hay xung đột gay gắt, tác phẩm khai thác sự khác biệt giữa người trẻ và thế hệ đi trước, từ đó gợi ra câu chuyện về sự thấu hiểu, gắn kết gia đình.

Cảnh trong phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu ẢNH: ĐPCC

Ra rạp dịp lễ 2.9, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu có thêm lợi thế về thời điểm phát hành. Tuy nhiên, doanh thu hơn 200 tỉ đồng còn phản ánh khả năng tiếp cận nhóm khán giả yêu thích những câu chuyện gia đình mang màu sắc Việt.

Thành công của bộ phim tiếp tục cho thấy Huỳnh Lập có thế mạnh trong việc lựa chọn chất liệu quen thuộc, kết hợp yếu tố giải trí với những thông điệp tình cảm. Dù cách kể chuyện của anh vẫn gây tranh luận, việc liên tiếp có phim đạt doanh thu cao cho thấy nhà làm phim này đã xây dựng được tệp khán giả riêng.

Nhìn vào 3 tác phẩm dẫn đầu phòng vé, có thể thấy điểm chung không nằm ở thể loại hay quy mô sản xuất mà ở khả năng tạo ra cảm xúc đủ mạnh để thúc đẩy khán giả mua vé.

Tuy nhiên, doanh thu không phải thước đo duy nhất của chất lượng nghệ thuật. Những phim ăn khách vẫn có thể tồn tại hạn chế về kịch bản, diễn xuất hoặc cách xử lý thông điệp. Thành công thương mại trước hết cho thấy tác phẩm đã đáp ứng được một phần đáng kể nhu cầu thưởng thức của công chúng tại thời điểm phát hành.

Từ cuộc đua của 3 phim Việt ăn khách nhất năm 2026, có thể nhận thấy thị trường đang mở ra cơ hội cho nhiều thể loại, nhiều cách kể chuyện. Nhưng giữa sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt, lợi thế bền vững không chỉ là chọn đúng đề tài đang được quan tâm, mà còn phải kể câu chuyện ấy đủ hấp dẫn, thuyết phục và tạo được dấu ấn với khán giả.