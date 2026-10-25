Nữ diễn viên ‘Căn nhà không mái che’ không muốn công khai tình cảm

Thu Hà Ceri muốn yêu người kém tuổi

Thu Hà Ceri tiết lộ đã kết thúc mối tình kéo dài 4 năm với bạn trai hơn cô 9 tuổi. Cả hai chia tay cách đây vài tháng, sau khi nhận thấy không còn phù hợp để tiếp tục đồng hành.

Theo nữ diễn viên, quyết định dừng lại không xuất phát từ áp lực công việc hay khoảng cách địa lý. Cô cho rằng khi còn tình cảm, hai người vẫn có thể dành thời gian quan tâm, kết nối dù lịch trình bận rộn. Tuy nhiên, đến một giai đoạn, sự khác biệt trong cuộc sống khiến cả hai lựa chọn con đường riêng.

Thu Hà Ceri tái xuất trong phim Căn nhà không mái che ẢNH: VFC CUNG CẤP

Dù không còn là một cặp, Thu Hà Ceri và bạn trai cũ vẫn duy trì quan hệ bạn bè, giữ sự tôn trọng và quan tâm đến gia đình hai bên. Nữ diễn viên cho biết cô chưa chuyển đồ khỏi căn hộ từng sống chung tại TP.HCM do thời gian qua chủ yếu làm việc ở Hà Nội.

Sau cuộc tình kéo dài 4 năm, người đẹp sinh năm 2002 chia sẻ thêm rằng bản thân cũng có những thay đổi trong cách nhìn nhận chuyện riêng tư. Cô nhận ra việc công khai tình cảm đôi khi tạo ra những áp lực không cần thiết, nhất là khi hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Việc khán giả yêu thích, ghép đôi các diễn viên trên màn ảnh có thể vô tình ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoài đời. Vì vậy, Thu Hà Ceri dự định cho biết sẽ kín tiếng hơn nếu bước vào một cuộc tình mới, thay vì chia sẻ quá nhiều như trước.

Nữ diễn viên phim Căn nhà không mái che thừa nhận muốn thử tìm hiểu người kém tuổi sau thời gian dài yêu bạn trai lớn tuổi hơn mình. Dù vậy, tiêu chí lựa chọn người yêu của Thu Hà Ceri không thay đổi nhiều. Cô bị thu hút bởi những người có năng lực, giỏi trong lĩnh vực họ theo đuổi, đồng thời biết chăm sóc bản thân và quan tâm đến người bên cạnh.

Với Thu Hà Ceri, sự độc lập về kinh tế và cuộc sống không đồng nghĩa với việc không cần một người đồng hành. Cô vẫn mong muốn được quan tâm, chia sẻ và chăm sóc trong tình yêu. Nữ diễn viên không đặt nặng chuyện bạn trai có hoạt động trong giới giải trí hay không. Điều quan trọng là sự hòa hợp về tính cách, quan điểm sống. Về ngoại hình, cô thích người có chiều cao vượt trội so với mình.

Thu Hà Ceri cũng tự nhận là người chủ động vun đắp tình cảm, biết lắng nghe, quan tâm đối phương và hướng đến cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, cô vẫn có những lúc muốn được chiều chuộng, thể hiện sự nũng nịu khi ở bên người yêu.

Vai diễn nhiều tổn thương trong Căn nhà không mái che

Bên cạnh chuyện tình cảm, Thu Hà Ceri đang nhận được sự quan tâm khi trở lại màn ảnh nhỏ với vai Thơ trong phim Căn nhà không mái che, đang phát sóng trên VTV3. Đây là dự án truyền hình đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên sau khoảng 2 năm vắng bóng kể từ thành công của Đi giữa trời rực rỡ.

Thu Hà Ceri mong muốn có nhiều trải nghiệm trong hành trình diễn xuất ẢNH: VFC CUNG CẤP

Trong phim, Thu Hà Ceri hóa thân thành Thơ, cô gái 16 tuổi lớn lên trong một gia đình nhiều bất hạnh. Mẹ cô là Hạnh (Huyền Lizzie đóng), người phụ nữ lam lũ, chịu thương chịu khó nhưng thường xuyên bị chồng là Bình (Doãn Quốc Đam) bạo hành. Chứng kiến những tổn thương của mẹ cùng cuộc sống gia đình bất ổn, Thơ phải trưởng thành sớm hơn tuổi. Đằng sau vẻ ngoài hồn nhiên, thông minh là một cô gái nhiều tâm tư, nhạy cảm và luôn dành tình thương cho người thân.

Nhân vật Thơ cũng là một trong những điểm nhấn cảm xúc của bộ phim khi câu chuyện không chỉ khai thác bi kịch hôn nhân mà còn cho thấy những hệ lụy của bạo lực gia đình đối với con trẻ.

Thu Hà Ceri cho biết cô lựa chọn Căn nhà không mái che dù từng có cơ hội tham gia một dự án điện ảnh khác. Điều thuyết phục nữ diễn viên là kịch bản giàu cảm xúc, đặc biệt nhân vật Thơ có chiều sâu tâm lý, phù hợp với những trải nghiệm và sự trưởng thành của cô ở thời điểm hiện tại.

Trở lại trường quay sau thời gian dài nghỉ ngơi vì chấn thương ở chân và cột sống, Thu Hà Ceri thừa nhận gặp không ít áp lực. Đặc biệt, khi diễn chung với những gương mặt giàu kinh nghiệm như Duy Hưng, cô từng lúng túng, thậm chí quên thoại vì chưa bắt kịp năng lượng diễn xuất của bạn diễn.

Nữ diễn viên cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của bản thân. Dù được đánh giá thể hiện khá tốt các phân cảnh đòi hỏi cảm xúc, cô vẫn cần cải thiện sự tự nhiên trong những tình huống sinh hoạt đời thường.

Từng tạo dấu ấn với hình ảnh cô gái vùng cao cá tính, giàu nghị lực trong Đi giữa trời rực rỡ, Thu Hà Ceri mong muốn tìm kiếm sự khác biệt qua vai Thơ, nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp, sẽ cho cô nhiều trải nghiệm hơn trong hành trình diễn xuất.