Dàn diễn viên phim giờ vàng liên tiếp đón tin vui

'Em gái mưa' của Hương vị tình thân kết hôn

Mới đây, diễn viên Đào Hiền Thục Anh, từng gây chú ý trong phim Hương vị tình thân, thông báo chuẩn bị kết hôn ở tuổi 24. Ngày 16.10, nữ diễn viên tổ chức lễ dạm ngõ với bạn trai trong không khí ấm cúng, có sự chứng kiến của hai bên gia đình.

Theo Thục Anh, đám cưới dự kiến diễn ra vào tháng 11.2026. Hiện cô và gia đình đã hoàn tất phần lớn công việc chuẩn bị nhưng chưa công bố ngày tổ chức cụ thể.

Chồng sắp cưới của nữ diễn viên làm việc tại một cơ quan nhà nước. Cả hai quen biết từ năm 2021 nhưng đến năm 2023 mới chính thức tìm hiểu, khi Thục Anh có dịp cộng tác tại cơ quan của bạn trai. Sau thời gian gắn bó, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Nữ diễn viên cho biết điều khiến cô tin tưởng bạn đời là sự trưởng thành, trách nhiệm và khả năng chia sẻ trong cuộc sống. Dù kết hôn khi còn trẻ, Thục Anh không cho rằng lập gia đình đồng nghĩa với việc phải đánh đổi sự nghiệp. Cô mong muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật và có người đồng hành, thấu hiểu công việc của mình.

Thục Anh trong phim Nơi giấc mơ tìm về ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Sinh năm 2002, Thục Anh tốt nghiệp Trường đại học Ngoại thương, từng tham gia Vietnam's Got Talent với vai trò vũ công. Cô được khán giả biết đến qua vai Dương trong Hương vị tình thân, nhân vật từng xen vào mối quan hệ tình cảm của các nhân vật chính. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Nơi giấc mơ tìm về. Hiện cô hoạt động song song trong lĩnh vực diễn xuất và dẫn chương trình, đặc biệt là công việc MC thể thao tại VTVcab.

Diễn viên Đi giữa trời rực rỡ tổ chức lễ ăn hỏi

Cũng trong tháng 10, diễn viên Vương Anh Ole gây chú ý khi tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Hoàng Thị Ngọc Mai tại Hà Nội vào ngày 18.10.

Trong ngày trọng đại, cô dâu diện áo dài đỏ truyền thống, xuất hiện rạng rỡ bên chú rể. Hình ảnh lễ ăn hỏi được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Đáng chú ý, diễn viên Long Vũ cũng góp mặt trong đội hình bê tráp.

Ngọc Mai, thường được gọi là Mai Bừng, hơn Vương Anh Ole 5 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế thời trang và sở hữu cửa hàng quần áo riêng. Cặp đôi có hơn một năm tìm hiểu trước khi quyết định gắn bó lâu dài.

Vương Anh Ole trong Đi giữa trời rực rỡ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Trước đó, Vương Anh Ole khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Tháng 8.2026, anh từng đăng hình ảnh nắm tay bạn gái bên nhẫn cầu hôn và bó hoa, khiến khán giả tò mò về danh tính người yêu. Chỉ đến khi chuẩn bị lễ ăn hỏi, nam diễn viên mới dần công khai những khoảnh khắc bên bạn đời.

Vương Anh Ole tên thật là Trần Vương Anh, sinh năm 1992, từng được khán giả trẻ yêu thích qua các phim Bộ tứ 10A8, Những phóng viên vui nhộn. Anh ghi dấu ấn trên sóng giờ vàng VTV với vai Quang trong Về nhà đi con (2019), một thanh niên ngỗ ngược, nghiện ngập, gây nhiều rắc rối cho gia đình.

Năm 2024, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Đi giữa trời rực rỡ, đảm nhận vai Thái, chủ quán cà phê có tình cảm với Pu do Thu Hà Ceri thể hiện. Ngoài đóng phim, anh còn làm MC, streamer và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

NSƯT Ngọc Quỳnh hạnh phúc sau đổ vỡ

Trước Thục Anh và Vương Anh Ole, NSƯT Ngọc Quỳnh cùng diễn viên Thùy Anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi quyết định về chung một nhà sau hơn hai năm gắn bó.



Cặp đôi tổ chức đám cưới vào ngày 23.9 tại Hà Nội với sự tham dự của đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Trước hôn lễ, bộ ảnh cưới lãng mạn của hai diễn viên từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

NSƯT Ngọc Quỳnh ẢNH: VFC CUNG CẤP

Ngọc Quỳnh và Thùy Anh công khai chuyện tình cảm từ năm 2024. Cả hai cùng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, có nhiều điểm chung trong công việc và quan điểm sống. Đây là cuộc hôn nhân thứ ba của Ngọc Quỳnh. Nam nghệ sĩ có ba người con riêng, trong khi Thùy Anh cũng từng trải qua đổ vỡ và có một con trai.

Theo Ngọc Quỳnh, những trải nghiệm trong cuộc sống giúp anh hiểu hơn giá trị của sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm khi xây dựng gia đình. Nam diễn viên trân trọng sự điềm tĩnh, bao dung của bạn đời, đặc biệt là cách cô quan tâm đến các con riêng của anh.

NSƯT Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt. Anh từng tham gia Hoa cỏ may, đặc biệt ghi dấu ấn với vai Thái trong Hoa hồng trên ngực trái. Hình tượng người chồng gia trưởng, ích kỷ trong bộ phim này giúp anh giành giải Cánh diều vàng 2019 dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình.

Trong khi đó, Thùy Anh sinh năm 1987, từng tham gia các phim Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Nhà trọ Balanha...

Từ những diễn viên trẻ đang trên đà phát triển sự nghiệp đến nghệ sĩ từng trải qua đổ vỡ, các câu chuyện kết hôn của dàn sao phim giờ vàng nhận được sự quan tâm của khán giả. Điểm chung trong lựa chọn của họ là mong muốn tìm được người đồng hành, chia sẻ và vun đắp cuộc sống gia đình bên cạnh hành trình theo đuổi nghệ thuật.