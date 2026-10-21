‘Nhạc sĩ tỉ view’ Nguyễn Văn Chung tiết lộ tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa hào hứng thông báo ca khúc Nhật ký của mẹ do ca sĩ Hiền Thục thể hiện được hãng đĩa WRD Music, có trụ sở tại London (Anh), lựa chọn đưa vào album The Very Ballroom 10.

Đây là tuyển tập âm nhạc dành cho khiêu vũ, gồm 50 bản nhạc được phát hành dưới dạng hai đĩa CD. Trong đó, Nhật ký của mẹ xuất hiện ở vị trí thứ 6 của đĩa đầu tiên.

Nhật ký của mẹ có mặt trong album nhạc quốc tế

Album được biên soạn phục vụ cả vũ công chuyên nghiệp lẫn người yêu thích khiêu vũ. Các bản nhạc được phối, điều chỉnh theo nhịp độ tiêu chuẩn của dancesport quốc tế, phù hợp với những điệu nhảy như slow waltz, tango, viennese waltz, slowfox và quickstep.

Đây không phải lần đầu sáng tác của Nguyễn Văn Chung xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc nước ngoài. Trước đó, Nhật ký của mẹ từng được đưa vào đĩa nhạc, tài liệu phục vụ giảng dạy tại Nhật Bản. Năm 2015, ca khúc tiếp tục được Trung tâm sản xuất âm nhạc Casa Musica (Đức) lựa chọn đưa vào một tuyển tập âm nhạc dành cho khiêu vũ.

Việc liên tiếp được các đơn vị sản xuất âm nhạc nước ngoài lựa chọn cho thấy sức lan tỏa đáng chú ý của Nhật ký của mẹ, đặc biệt khi đây là một sáng tác mang đậm cảm xúc và ngôn ngữ Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác Nhật ký của mẹ năm 2008 ẢNH: NVCC

Nguyễn Văn Chung không giấu được niềm xúc động, tự hào khi ca khúc tiếp tục có cơ hội đến với công chúng quốc tế. Nam nhạc sĩ cho biết hành trình ấy như việc bài hát đang thay anh đưa mẹ đi vòng quanh thế giới.

Theo Nguyễn Văn Chung, mỗi quốc gia mà Nhật ký của mẹ đặt chân đến đều mang lại cho anh niềm vui đặc biệt. Điều đó củng cố niềm tin của anh rằng một tác phẩm được viết bằng tất cả tâm huyết sẽ có cơ hội nhận được sự ghi nhận xứng đáng.

Tin vui đến đúng dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 càng khiến sự kiện trở nên ý nghĩa với Nguyễn Văn Chung, bởi Nhật ký của mẹ vốn là món quà anh dành tặng người mẹ thân yêu.

Hành trình của một bản hit

Được sáng tác năm 2008, Nhật ký của mẹ là một trong những tác phẩm nổi bật nhất sự nghiệp Nguyễn Văn Chung. Ca khúc được thu âm trong album My Family - Gia đình nhỏ, hạnh phúc to năm 2011 và tạo tiếng vang rộng rãi khi MV tranh cát ra mắt vào tháng 3.2012.

Với thời lượng gần 9 phút, bài hát có cấu trúc khác biệt so với nhiều ca khúc nhạc nhẹ thông thường. Tác phẩm được xây dựng như những trang nhật ký của người mẹ, kể lại hành trình từ khi mang thai, sinh con, chứng kiến con lớn lên, trưởng thành đến lúc có cuộc sống riêng.

Không khai thác tình mẫu tử bằng những hình ảnh cầu kỳ, Nguyễn Văn Chung lựa chọn cách kể chuyện giản dị, gần gũi. Từng giai đoạn trưởng thành của người con gắn với những niềm vui, nỗi lo và sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Chính câu chuyện giàu cảm xúc ấy, kết hợp với giọng hát truyền cảm của Hiền Thục, giúp ca khúc chạm đến nhiều thế hệ khán giả.

Nhật ký của mẹ cũng ghi dấu ấn qua phần trình diễn kết hợp nghệ thuật tranh cát của họa sĩ Trí Đức, góp phần tạo nên sức lan tỏa cho tác phẩm trong và ngoài nước.

Sau gần 20 năm kể từ khi được sáng tác, Nhật ký của mẹ vẫn giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp Nguyễn Văn Chung. Không chỉ được yêu thích tại Việt Nam, bài hát còn tìm thấy những không gian thưởng thức mới thông qua các tuyển tập âm nhạc quốc tế.