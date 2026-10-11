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    Ca sĩ Duyên Quỳnh tiếp tục kết hợp cùng 'anh tài' Nguyễn Văn Chung

    Thạch Anh
    Thạch Anh
    Sau loạt ca khúc về quê hương, đất nước gây chú ý, Nguyễn Duyên Quỳnh tiếp tục kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong dự án âm nhạc 'Dưới cờ Tổ quốc anh về'.

    Hướng tới các hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng TP.HCM trong chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh chính thức công bố dự án âm nhạc Dưới cờ Tổ quốc anh về. Tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác theo định hướng phát động của thành phố, khắc họa hành trình tìm kiếm và đón các anh hùng liệt sĩ.

    Dưới cờ Tổ quốc anh về là sản phẩm cá nhân thứ hai được nữ ca sĩ đầu tư tâm huyết trong năm 2026, tiếp nối Việt Nam gấm vóc rạng ngời do chính cô chắp bút và biểu diễn. Dự án đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong sự kết hợp ăn ý giữa Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, sau những dấu ấn lớn từ Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Niềm tin lá phiếu Thanh niên Việt.

    Ca sĩ Duyên Quỳnh tái hợp 'anh tài' Nguyễn Văn Chung - Ảnh 1.

    Duyên Quỳnh tái hợp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong dự án đồng hành cùng Chiến dịch 500 ngày đêm

    Ảnh: NVCC

    Được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ấp ủ và chắp bút ngay sau khi tiếp nhận lời kêu gọi từ thành phố, đây không đơn thuần là một ca khúc chính luận mà mang hơi thở tự sự, vừa kiêu hãnh vừa nghẹn ngào. Từng câu chữ trong bài hát là sự đối thoại thiêng liêng giữa hiện tại thanh bình và những hy sinh trong quá khứ.

    Nói về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bộc bạch: “Khi theo dõi những hình ảnh, những câu chuyện xúc động từ Chiến dịch 500 ngày đêm, tôi thực sự bị lay động mạnh mẽ. Đó là một chiến dịch đầy thiêng liêng và tự hào. Mỗi tấc đất quê hương đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của thế hệ cha anh để chúng ta có được ngày hôm nay”.

    Với tư cách là một người sáng tác, Nguyễn Văn Chung muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào chiến dịch bằng chính ngôn ngữ âm nhạc. “Tôi gửi gắm trọn vẹn sự xúc động, lòng biết ơn sâu sắc vào từng nốt nhạc, và tôi tin tưởng giao ca khúc này cho Duyên Quỳnh vì cô ấy luôn hiểu và chuyển tải được chiều sâu cảm xúc của những tác phẩm vì cộng đồng”, nam nhạc sĩ chia sẻ thêm.

    Ca sĩ Duyên Quỳnh tái hợp 'anh tài' Nguyễn Văn Chung - Ảnh 2.

    Duyên Quỳnh tiết lộ chuẩn bị song ca cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

    Ảnh: NVCC

    Lý do Duyên Quỳnh kết hợp cùng Nguyễn Văn Chung

    MV Dưới cờ Tổ quốc anh về chạm đến trái tim khán giả bằng câu chuyện đan cài giữa quá khứ và hiện tại. Tác phẩm khắc họa sống động lý tưởng và sự quả cảm của người lính thời chiến, để rồi mở ra hành trình xúc động đưa các anh trở về trong thời bình.

    Chia sẻ về dự án đặc biệt này, ca sĩ Duyên Quỳnh xúc động: “Ngay từ lần đầu tiên nghe giai điệu và đọc ca từ của anh Nguyễn Văn Chung, tôi đã rơi nước mắt vì từng câu chữ chạm sâu vào trái tim mình. Hòa bình của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng thanh xuân và máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Được dùng tiếng hát của mình để đồng hành cùng Chiến dịch 500 ngày đêm là niềm vinh dự, niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của người trẻ như tôi”.

    Sau khi MV ra mắt rộng rãi trên nền tảng số, ca sĩ Duyên Quỳnh cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ cùng thể hiện phiên bản song ca của Dưới cờ Tổ quốc anh về trong chương trình nghệ thuật trọng điểm diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM). Sự kết hợp giữa cả hai hứa hẹn tiếp tục nối dài mạch nguồn tri ân thiêng liêng của thế hệ hôm nay gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

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