Cặp đôi phim giờ vàng yêu nhau từ màn ảnh đến đời thực

Ở Mùa hè năm ấy, cặp đôi Tô Dũng - Minh Thu sẽ đóng nam - nữ chính ở giai đoạn trưởng thành. Trước đó, có không ít bộ phim truyền hình từng tạo hiệu ứng khi hai diễn viên chính vướng tin đồn "phim giả tình thật" sau quá trình hợp tác. Nhưng với Tô Dũng và Minh Thu, họ đã là một cặp đôi ngoài đời trước khi cùng hóa thân thành người yêu trong Mùa hè năm ấy, sẽ lên sóng VTV3 vào đầu tháng 8.

Tô Dũng và Minh Thu yêu nhau ngoài đời và cả trong Mùa hè năm ấy ẢNH: VFC CUNG CẤP

Cặp đôi yêu nhau ngoài đời thực...

Tô Dũng và Minh Thu công khai chuyện tình cảm từ năm 2024 sau thời gian kín tiếng. Cả hai không phải những gương mặt thích tạo ồn ào trên mạng xã hội mà lựa chọn cách đồng hành khá lặng lẽ. Những lần xuất hiện cùng nhau đều giữ sự chừng mực, tập trung vào công việc nhiều hơn là khai thác đời tư.

Chính vì vậy, khi cùng nhận vai chính trong Mùa hè năm ấy, sự chú ý dành cho họ càng lớn. Đây là lần đầu tiên cả hai vào vai một cặp tình nhân trên màn ảnh. Theo chia sẻ của Tô Dũng, việc yêu nhau ngoài đời rồi tiếp tục đóng người yêu trên phim là "con dao hai lưỡi". Nam diễn viên cho rằng lợi thế lớn nhất là cả hai hiểu nhau, phối hợp ăn ý hơn trong các cảnh quay tình cảm. Nhưng ngược lại, áp lực cũng rất lớn khi khán giả dễ nhìn họ bằng lăng kính đời tư thay vì đánh giá nhân vật một cách độc lập. Trong khi đó, Minh Thu cho biết cô vừa hào hứng vừa áp lực bởi Tô Dũng là người kỹ tính trong công việc, luôn yêu cầu sự chỉn chu ở mỗi phân cảnh.

Minh Thu đóng nữ chính trong Mùa hè năm ấy ẢNH: VFC CUNG CẤP

Trên phim giờ vàng, Tô Dũng đã là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía bắc. Anh tạo dấu ấn qua nhiều vai diễn có chiều sâu tâm lý, đặc biệt là những nhân vật trưởng thành, điềm tĩnh nhưng nội tâm nhiều giằng xé như Lối về miền hoa, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Vui lên nào anh em ơi, Không giới hạn, cho thấy sự bền bỉ với dòng phim chính luận và tâm lý xã hội.

Trong khi đó, Minh Thu thuộc lớp diễn viên trẻ đang dần khẳng định chỗ đứng trên màn ảnh nhỏ. Cô gây thiện cảm nhờ lối diễn tự nhiên, gương mặt sáng và khả năng thể hiện những nhân vật giàu cảm xúc. Trước Mùa hè năm ấy, nữ diễn viên cũng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình của VTV như Phố trong làng, Nơi giấc mơ tìm về, Sao kim bắn tim sao hỏa… giúp hình ảnh của cô ngày càng quen thuộc với khán giả xem phim giờ vàng.

Tô Dũng đóng Khánh ở giai đoạn trưởng thành trong Mùa hè năm ấy ẢNH: VFC CUNG CẤP

... và chuyện tình thanh xuân trong 'Mùa hè năm ấy'

Ở Mùa hè năm ấy, Tô Dũng và Minh Thu đảm nhận hai nhân vật Khánh và Phương ở giai đoạn trưởng thành. Họ là đôi bạn lớn lên cùng nhau, cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ nhiều mơ ước trước khi tình bạn dần chuyển thành tình yêu.

Không chỉ khai thác câu chuyện tình cảm, bộ phim còn đưa khán giả trở về bầu không khí của tuổi thanh xuân với những ký ức học trò, tình bạn, tình thân và những lựa chọn định hình cuộc đời. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa Khánh và Phương không đơn thuần là chuyện yêu đương mà còn là hành trình trưởng thành của hai con người sau nhiều biến cố.

Việc để một cặp đôi ngoài đời đảm nhận hai nhân vật yêu nhau trên màn ảnh cũng được kỳ vọng sẽ mang đến sự tự nhiên trong những phân đoạn cảm xúc. Tuy nhiên, đây cũng là phép thử đối với cả hai. Nếu diễn xuất không đủ sức thuyết phục, khán giả sẽ rất dễ nhầm lẫn giữa chính họ và nhân vật, khiến câu chuyện phim mất đi sức nặng.

Mùa hè năm ấy do Lê Đỗ Ngọc Linh đạo diễn quy tụ dàn diễn viên ở 2 giai đoạn từ tuổi học sinh đến trưởng thành với những gương mặt trẻ như Long Vũ, Lưu Ly, Hà Thành, Trọng Lân và những diễn viên gạo cội như nghệ sĩ Vân Dung...