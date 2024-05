Mỹ nam cao 1,89m Byeon Woo Seok khiến khán giả 'phát cuồng'

Byeon Woo Seok đảm nhận vai Ryu Sun Jae trong Cõng anh mà chạy POSTER PHIM

Trải qua nửa chặng đường phát sóng, Cõng anh mà chạy (Lovely Runner) ngày càng lan tỏa độ phổ biến rộng rãi từ Hàn Quốc đến các thị trường quốc tế. Riêng mỹ nam Byeon Woo Seok cùng vai Ryu Sun Jae trở thành gương mặt xuất hiện khắp mọi nơi từ mạng xã hội đến ngoài đời.

Mới đây, một cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc gây chú ý khi chia sẻ bài viết mang tiêu đề "Thực trạng của phái nữ Hàn Quốc hiện nay - coi Ryu Sun Jae của Byeon Woo Seok cả ngày", thu hút hơn 70.000 lượt xem trong vòng chưa đến một ngày. Trong bài ghi lại cảnh nhiều cô gái được trông thấy xem clip hoặc ảnh của Byeon Woo Seok mọi lúc mọi nơi.

Nhiều cô gái được trông thấy tìm kiếm và xem video, hình ảnh Byeon Woo Seok từ trong nhà ra đến ngoài đường CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Phía dưới phần bình luận bài đăng, nhiều dân mạng thừa nhận đang "luỵ" nhân vật Ryu Sun Jae trong Cõng anh mà chạy cũng như nam diễn viên Byeon Woo Seok.

Không ít người còn tiết lộ mỗi ngày đều nhiều lần lên mạng tìm kiếm thông tin về anh và nghiền ngẫm. Đặc biệt, sức hút của Ryu Sun Jae lớn đến mức hầu hết người xem đều gọi Byeon Woo Seok bằng tên nhân vật này.

Những khoảnh khắc của anh trong phim được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội VARO

Bên cạnh đó, vẻ ngoài của Byeon Woo Seok cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi, thu hút hàng ngàn lượt tương tác trên trang Theqoo (Hàn Quốc). Nam diễn viên sở hữu tỷ lệ hình thể đáng ngưỡng mộ, chiều cao 1,89m nổi bật, vóc dáng săn chắc, bờ vai rộng và đôi chân dài thẳng tắp.

Thậm chí, kích thước bàn tay to của anh cũng khiến fan nữ mê mệt. Nhiều người hâm mộ tán thưởng ngôi sao Hàn 33 tuổi đẹp hoàn hảo như nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Tỷ lệ hình thể và gương mặt điển trai giúp Byun Woo Seok nổi bật trong mọi góc quay VARO

Trong Cõng anh mà chạy, Ryu Sun Jae của Byeon Woo Seok là một nam thần tượng Kpop thuộc ban nhạc Eclipse. Nhóm chinh phục fan qua loạt hit Sudden Shower, Run Run, You & I, We Will Meet… Riêng Byeon Woo Seok nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ thể hiện hoàn hảo hình tượng ngôi sao Kpop dù bản thân anh chưa từng được đào tạo ca hát chính thức.

Những khoảnh khắc Ryu Sun Jae biểu diễn hay lúc anh thể hiện bài hát Sudden Shower trong tập 1 được đón nhận nồng nhiệt. Đông đảo người xem kêu gọi nam thần 9X cũng như Eclipse biểu diễn thật ngoài đời tại các show âm nhạc cuối tuần. Tuy nhiên, yêu cầu này chưa được đáp ứng.

Fan kỳ vọng được thấy Byeon Woo Seok biểu diễn thật ngoài đời POSTER PHIM

Sau khi Cõng anh mà chạy lên sóng, trang Instagram của Byeon Woo Seok tăng gần 2 triệu lượt người theo dõi, đạt 6,8 triệu follower (tính đến trưa 4.5) và mỗi bài đăng đều nhận 2 - 3 triệu lượt thả tim cùng hàng chục ngàn bình luận. Truyền thông Hàn dự đoán sức hút của Byeon Woo Seok sẽ bùng nổ hơn nữa khi tác phẩm đến giai đoạn gay cấn.

Byeon Woo Seok xuất thân là người mẫu và chỉ bắt đầu diễn xuất qua phim Tình bạn tuổi xế chiều (năm 2016). Sau đó, mỹ nam cao 1,89m lần lượt xuất hiện trong loạt phim Nhà trọ Waikiki 2, Biệt đội Hoa Hòe: Trung tâm mai mối Joseon, Ký sự thanh xuân, Hoa nở nhớ trăng, Cô gái thế kỷ 20, Tri kỷ, Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon, Cõng anh mà chạy…

Khán giả tích cực "đẩy thuyền" Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon POSTER PHIM

Lovely Runner chuyển thể từ truyện tranh, được chấp bút bởi Lee Si Eun, do Kim Tae Yeob và Yoon Jong Ho làm đạo diễn. Qua 8 tập, tác phẩm chiếm được cảm tình khán giả nhờ câu chuyện ấm áp xoay quanh Im Sol (Kim Hye Yoon) và Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok). "Phản ứng hóa học" bùng nổ giữa hai diễn viên chính cũng tạo cơn sốt lớn.

Cõng anh mà chạy quy tụ dàn sao Hàn Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon, Song Geon Hee, Lee Seung Hyub… Phim phát sóng khung giờ tối thứ hai - thứ ba hằng tuần trên kênh cáp tvN (Hàn Quốc).