Nhan sắc như búp bê của Jang Won Young (Ive)

Sau ba năm debut, Ive đã có chỗ đứng riêng tại Kpop với loạt hit Eleven, Love Dive, I Am, After Like, Heya... Trong nhóm, Jang Won Young sở hữu lượng fan đông đảo nhờ lợi thế về hình thể cùng gương mặt đẹp trong trẻo và phong thái cuốn hút