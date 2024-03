Chị gái Jang Won Young gây chú ý khi đóng vai ác trong 'Trò chơi kim tự tháp'

Jang Da Ah đảm nhận vai phản diện Baek Ha Rin trong Trò chơi kim tự tháp POSTER PHIM

Trò chơi kim tự tháp (Pyramid Game) chuyển thể từ truyện tranh cùng tên, kể về cuộc chiến tàn khốc trong lớp 2 - 5 thuộc trường trung học nữ sinh Baek Yeon. Tại đây, toàn bộ nữ sinh phải tham gia một ứng dụng bình chọn kín mang tên Trò chơi kim tự tháp nhằm phân cấp thứ hạng mỗi người.

Cuộc bỏ phiếu điên rồ này diễn ra mỗi tháng một lần, những người có vote cao được xếp vào hạng A và được quyền bắt nạt bạn học nhận lượt bình chọn thấp nhất (hạng F). Nữ sinh thường xuyên được xếp hạng A là Baek Ha Rin (Jang Da Ah đóng), cháu gái chủ tịch tập đoàn Baek Yeon danh giá.

Baek Ha Rin nổi bật với vẻ đẹp trong trẻo thánh thiện, nhưng tính tình độc ác xấu xa và không từ thủ đoạn nào để hạ thấp người khác POSTER PHIM

Tác phẩm đi được hơn một nửa chặng đường phát sóng và thu hút đông đảo khán giả. Cao trào của phim diễn ra ở hai tập mới nhất (5 và 6) khi nữ sinh Sung Soo Ji (Bona) quyết tâm phá vỡ game này, khiến kẻ chủ mưu trò chơi là Baek Ha Rin điên tiết.

Qua tình huống đó, diễn xuất bùng nổ của Jang Da Ah ghi dấu ấn mạnh mẽ. Riêng cảnh phim người đẹp với biểu cảm gương mặt kiềm nén cơn phẫn nộ chực chờ tuôn trào gây sốt mạng xã hội. Nhiều người xem khẳng định đây là phân đoạn khó quên của cả sê ri tính đến nay.

Cảnh phim ấn tượng của nữ diễn viên trong hai tập mới nhất CẮT TỪ PHIM

Trong suốt tập 5 và 6 Trò chơi kim tự tháp, Jang Da Ah với màn thể hiện của mình đã đưa phản diện Baek Ha Rin trở thành nỗi khiếp sợ lẫn ám ảnh cho các bạn học lẫn khán giả. Mỹ nhân sinh năm 2001 bộc lộ khéo léo bản chất độc ác đến biến thái của nhân vật ẩn chứa bên trong vẻ ngoài thánh thiện.

Ở các tập phim trước đó, nữ diễn viên cũng thể hiện được một Baek Ha Rin khó đoán, đôi lúc trông rất tốt bụng nhưng có khi lại hành động tàn nhẫn. Osen (Hàn Quốc) khen ngợi Jang Da Ah khắc họa xuất sắc sự hai mặt của "ác nữ" Baek Ha Rin dù đây là vai diễn chính thức đầu tiên của cô.

Qua diễn xuất của Jang Da Ah, Baek Ha Rin trở thành ác nữ mới của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc

CẮT TỪ PHIM

Trước khi đóng Trò chơi kim tự tháp, Jang Da Ah được biết đến là chị gái của Jang Won Young, nữ thần tượng Kpop đình đám và là thành viên nhóm nhạc Ive. Hai chị em có giọng nói và ngoại hình tương đồng. Họ đều đẹp sang chảnh, gương mặt trắng sáng cùng vóc dáng mảnh mai. Đồng thời, Jang Da Ah đang trực thuộc King Kong by Starship, đơn vị chuyên về diễn viên của Starship Entertainment, công ty chủ quản của Jang Won Young.

Từ khi ký hợp đồng với King Kong by Starship, Jang Da Ah chăm chỉ đi học diễn xuất. Cô đến casting cho phim Pyramid Game và được chọn vào vai Baek Ha Rin. Theo Ilgan Sports (Hàn Quốc), Jang Da Ah đã dành nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật và thảo luận cùng ê kíp, bạn diễn. Cô cố gắng nắm bắt cảm xúc và tâm lý của Baek Ha Rin bằng cách tìm ra những điểm giống giữa nhân vật và bản thân.

Jang Da Ah nhận hàng loạt phản hồi tích cực với vai diễn đầu tay POSTER PHIM

Trò chơi kim tự tháp chiếu mỗi tối thứ năm hằng tuần trên Tving. Phim dài 10 tập, do Park So Yeon làm đạo diễn. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên trẻ tuổi Bona, Jang Da Ah, Ryu Da In, Shin Seul Ki, Kang Na Eon, Jeong Ha Dam, Ha Yul Ri, Lee Ju Yeon, Oh Se Eun…