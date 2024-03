Nam phụ gây sốt trong bom tấn 'Dune - Hành tinh cát 2' là ai?

Javier Bardem chinh phục khán giả qua vai Stilgar trong Dune 2 POSTER PHIM

Stilgar (Javier Bardem đóng) là người Fremen trên Arrakis, đồng thời cũng là nhân vật lộ diện từ phần 1 Dune - Hành tinh cát. Trong phần đầu tiên, Stilgar chưa có nhiều thời gian lên hình. Đến phần 2, Stilgar vẫn ở vị trí nam phụ, song có vai trò lớn hơn trong cốt truyện cũng như là nhân tố quan trọng trong hành trình trưởng thành của Paul Atreides (Timothée Chalamet).

Vì thế, Stilgar và Paul Atreides có nhiều cảnh quay chung, tương tác trong Dune - Hành tinh cát 2. Đặc biệt, sự tôn sùng mọi lúc mọi nơi mà Stilgar dành cho Paul, hay cách Stilgar luôn phản ứng ủng hộ theo Paul nhằm khẳng định niềm tin bất chấp của mình làm đông đảo khán giả thích thú.

Nhiều người xem nhận định Stilgar mỗi lần xuất hiện đều ghi dấu ấn với vẻ hóm hỉnh tinh tế nhưng vẫn phù hợp với nhịp điệu của bộ phim. Kể từ khi Dune 2 công chiếu, những khoảnh khắc hay ảnh chế về Stilgar được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.

Với một nam diễn viên từng đoạt giải Oscar như Javier Bardem, Stilgar là một vai diễn không quá khó. Tài tử người Tây Ban Nha thể hiện ấn tượng phong thái lãnh đạo cứng rắn của Stilgar, song song đó vẫn bộc lộ được sự cuồng tín vừa nghiêm túc vừa có chút điên rồ của nhân vật này.

Bên cạnh đó, đạo diễn Denis Villeneuve lồng ghép nét hài hước, duyên dáng của Stilgar vào những tình tiết phù hợp, không quá lạm dụng. Nhờ đó, Stilgar trở thành nhân vật giúp không khí bộ phim bớt u ám, căng thẳng.

Sê ri Dune chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên (tựa Việt: Xứ cát) của nhà văn Frank Herbert, lấy bối cảnh tương lai xa, lúc này con người tỏa ra sống khắp vũ trụ, lập nên Đế chế thiên hà. Hành tinh cát 2 (Dune: Part Two) là phần tiếp theo của bom tấn thành công rực rỡ năm 2021. Phim theo chân Paul Atreides trên hành trình huyền thoại ở hành tinh hoang mạc Arrakis. Sau sự sụp đổ của gia tộc Atreides trong phần đầu tiên, Paul sẽ bước tiếp trên con đường trả thù những kẻ đã hủy hoại cả gia đình anh, cũng như đấu tranh với viễn cảnh tương lai tồi tệ chỉ mình anh nhìn thấy.

Ngoài Javier Bardem, Dune 2 quy tụ dàn sao đình đám Hollywood như Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin… Tác phẩm đang gây cơn sốt trên toàn cầu với số điểm rất cao đến từ các chuyên trang tổng hợp đánh giá như Rotten Tomatoes hay Letterboxd, gọi đây là một trong những phim khoa học viễn tưởng hay nhất mọi thời đại.

Trước hai phần phim Dune, Javier Bardem nổi tiếng với loạt phim điện ảnh Jamón jamón, Mar adentro, Before Night Falls, No Country for Old Men, Eat Pray Love, Skyfall, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales... Năm ngoái, nam diễn viên kỳ cựu đảm nhận vai Vua thủy tề Triton trong The Little Mermaid.

Trong hơn 30 năm hoạt động diễn xuất, Javier Bardem thắng nhiều giải thưởng danh giá. Ông là tài tử Tây Ban Nha đầu tiên được nhận đề cử Oscar, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2000 cho phim Before Night Falls, cũng như là nam diễn viên Tây Ban Nha đầu tiên giành giải Oscar ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho No Country for Old Men.