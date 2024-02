Mỹ nhân Hollywood gây sóng gió trước thềm bom tấn 'Dune' phần 2 ra rạp

Trong Xứ cát phần 2 (Dune: Part Two) ra rạp từ ngày 1.3.2024, Anya Taylor-Joy đảm nhận một vai diễn khách mời nên cô chỉ xuất hiện hai lần trong chuỗi sự kiện ra mắt phim vòng quanh thế giới. Ở cả hai lần xuất hiện, cô đều gây nên những phản ứng trái chiều phía sau vẻ ngoài lộng lẫy, cuốn hút.

Người hâm mộ cho rằng Anya Taylor-Joy đang khuyến khích các cô gái nhịn đói để có được vòng eo nhỏ nhắn sau khi ngôi sao The Queen's Gambit đăng ảnh hậu trường thử đồ cho buổi ra mắt Dune phần 2 tại New York, Mỹ. Trong bài đăng, cô mặc corset thắt eo đồng hồ cát và sau đó xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy có cấu trúc hai lớp của Maison Margiela Instagram NV

Những bình luận như "liệu có thể không bình thường hóa cơn đói" hay cầu xin Anya không đăng những hình ảnh có thể gây nguy hiểm cho người hâm mộ trẻ... nhanh chóng tràn ngập bên dưới bài đăng có hơn 1,2 triệu lượt tương tác. Có người cho rằng corset gây ra sự đau đớn cho cơ thể người mặc và thậm chí là cái chết...

Tuy nhiên có nhiều ý kiến phản bác lại. Người hâm mộ cho rằng mọi người nên nhìn nhận lại về sự tích cực của cơ thể, áo corset được mặc đúng cách giúp hỗ trợ lưng, nâng và giữ cấu trúc váy; mỗi người nên tự chịu trách nhiệm cho sức khỏe tinh thần của bản thân thay vì đổ lỗi cho người khác. Những bình luận như thế này không cho phép phụ nữ được tự do...

Sinh ra tại Mỹ, lớn lên tại Argentina và Anh, Anya Taylor-Joy được người hâm mộ trên khắp thế giới gọi là "búp bê sống". Cô sở hữu vẻ đẹp quyến rũ mang hơi hướng cổ tích của Hollywood với đôi mắt to, gò má và đường viền hàm sắc nét. Ngoài các tạo hình cần thiết của vai diễn, hình ảnh của nữ diễn viên gắn liền với mái tóc vàng như búp bê Instagram NV

Trước đó tại buổi ra mắt toàn cầu của Dune phần 2, ngôi sao cũng trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Cô bị cho rằng đang cố gắng "chiếm đoạt" văn hóa khi mặc trang phục mang nét đặc trưng của phụ nữ Hồi giáo với bộ váy xếp ly kèm khăn trùm đầu màu trắng của Dior.

Giữa làn sóng bình luận trái chiều, một người hâm mộ cho rằng bộ trang phục lấy cảm hứng từ vai diễn của cô trong phim Xứ cát với bối cảnh chính là hành tinh sa mạc Arrakis. Tuy vậy, trên tạp chí W, Giám đốc sáng tạo của thương hiệu tiết lộ đã tham khảo bộ sưu tập mùa xuân năm 1961 của nhà thiết kế Marc Bohan để tạo nên hình ảnh cho Anya Taylor-Joy tại London.

Nữ diễn viên 27 tuổi từng giành giải thưởng Quả cầu vàng, giải SAG, đề cử tại BAFTA và Primetime Emmy, lọt vào danh sách Time 100 Next 2021 của tạp chí Time Instagram NV

Trong phim Xứ cát phần 2, nhiều dự đoán cho rằng Anya Taylor-Joy sẽ vào vai Alia, em gái của Paul Atreides (Timothée Chalamet đóng). Trước đó, cô đã khẳng định được tài năng và sự nổi tiếng qua hàng loạt tựa phim đình đám, từ The Witch, The Queen's Gambit, The Menu đến Last Nigh in Soho. Năm nay, bộ phim hành động Furiosa: A Mad Max Saga do cô đóng chính cũng sẽ ra rạp vào cuối tháng 5.