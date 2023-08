Mỹ nam 'Chiếc lá cuốn bay' hẹn hò Hoa hậu Hoàn Vũ Thái Lan trong phim mới

Mô típ tình tay ba không mới do đó để kể được câu chuyện hay, cuốn hút là thử thách lớn của Kỳ tích tình yêu. Với sự tham gia của dàn sao Pooklook Fonthip, Push Puttichai và Son Yuke, khán giả yêu thích phim Thái không khỏi chờ đợi tác phẩm này.



Pooklook Fonthip, Push Puttichai và Son Yuke bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp trong Kỳ tích tình yêu CHỤP MÀN HÌNH

Khi những hình ảnh đầu tiên của phim được công bố, chủ đề "giữa anh và anh ta, em chọn ai" khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Nữ chính Davika (Pooklook Fonthip Watcharatrakul) bị cuốn vào mối quan hệ rối ren khi tưởng rằng người cô yêu là Pawee (Push Puttichai Kasetsin) đã mất sau một vụ tai nạn. Trong khoảnh khắc cả thế giới dường như sụp đổ, Chatchawin (Son Yuke Songpaisan) xuất hiện, anh đến bên Davika và xoa dịu những tổn thương của cô. Những tưởng Davika tìm được chốn bình yên thì Pawee bất ngờ trở lại sau sáu năm "biệt vô âm tín".

Vết thương lòng của Davika lần nữa bị khơi lại. Cô đứng giữa sự lựa chọn về một tình yêu cũ in sâu trong tim và một tình yêu mới với những ước mơ về tương lai tươi sáng. Liệu việc tìm thấy Chatchawin ngay lúc yếu đuối nhất là kỳ tích hay việc Pawee trở về mới là kỳ tích.

Trong tập đầu tiên lên sóng trên VieON, cứ ngỡ là tình tay ba, nhưng thật ra Davika lại vướng phải "tình tay bốn". Bùng binh tình yêu trong Kỳ tích tình yêu nhanh chóng chinh phục người xem với nội dung hấp dẫn, mạch kể kịch tính và diễn xuất ăn ý của Pooklook Fonthip, Push Puttichai và Son Yuke. Phim hiện giữ nhiệt độ ổn định cùng tương tác tích cực của khán giả, thu về 4.3/5 điểm đánh giá trên VieON.

"Con nhà người ta" Son Yuke nên duyên cùng Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Pooklook Fonthip POSTER PHIM

Pooklook Fonthip thể hiện rõ tinh thần của nhân vật Davika với tính cách tốt bụng, ân cần, lạc quan. Song, cũng vì châm ngôn sống: "Hãy tử tế với tất cả những người đi qua cuộc đời bạn" đã khiến cô gặp khó khăn trước mối quan hệ tình tay ba. Kỳ tích tình yêu là bộ phim đánh dấu sự trở lại của người đẹp sau Hôn nhân chớp nhoáng gây ấn tượng trong cộng đồng phim Thái.



Diễn xuất của sao nữ xứ chùa vàng được đánh giá cao, cô từng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 21, "ẵm" liền hai giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Nine Entertain Awards 2016 và Siamdara Star Awards 2016 qua bộ phim Ái tình và thù hận. Trước khi lấn sân làng diễn xuất, Pooklook Fonthip từng gây chú ý khi đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2010.

Push Puttichai là tài tử nổi tiếng với hàng triệu người hâm mộ. Anh "một bước trở thành siêu sao" khi tham gia bộ phim Bắt lấy thiên thần với nữ diễn viên Wannarot Sonthichai. Nam diễn viên "bỏ túi" nhiều dự án phim Thái ấn tượng như Chàng hoàng tử trong mơ (U-Prince: Handsome Cowboy), Cô vịt xấu xí (Ugly Duckling: Perfect Match), Siêu sao siêu xịt (I Wanna Be Sup'tar), Ảo mộng (Fun Fueng)... Với khán giả Việt Nam, Push Puttichai nổi tiếng bởi vai dượng Chat trong Chiếc lá cuốn bay, các vai tổng tài trong Sam Sam đến rồi, Mùa hè của hồ ly (bản Thái), gần đây nhất là vai Nop trong phim Nobody's Happy If I'm Not (Hận thù), đóng cùng Nine Naphat, Taew Tanapohn và Aff Taksaorn.

Cha dượng Chat trong Chiếc lá cuốn bay - Push Puttichai vào vai người yêu cũ của nữ chính POSTER PHIM

Được ví như "con nhà người ta" trong showbiz Thái Lan, Son Yuke sở hữu vẻ ngoài điển trai, gia thế giàu có và gia tài phim ảnh đồ sộ. Vai diễn đầu tay trong Đêm định mệnh (2008), đóng cùng Vill Wannarot của Son Yuke tạo nên cơn sốt ở Thái Lan và nhiều nước châu Á với tỷ suất người xem lên đến 17%. Thừa thắng xông lên, sao nam 8X bùng nổ diễn xuất qua nhiều tác phẩm ăn khách khác như Tình khúc đảo thiên thần (2012), Duyên nợ tiền kiếp (2017), Hoàng tử ếch (2021)…