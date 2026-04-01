Mỹ nam kém 14 tuổi đóng chồng Ốc Thanh Vân trong phim kinh dị là ai?

Chiều 31.3, sự kiện công bố phim điện ảnh Heo năm móng diễn ra tại TP.HCM, có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm nghệ sĩ Thanh Thủy, nghệ sĩ Lê Quốc Nam, nghệ sĩ Huỳnh Kiến An, NSƯT Ốc Thanh Vân, diễn viên Võ Tấn Phát, diễn viên Trần Ngọc Vàng…

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai. Anh từng giành quán quân Gương mặt điện ảnh, sau đó góp mặt trong nhiều tác phẩm như Yêu nhầm bạn thân, Tử chiến trên không... Ảnh: FBNV

Heo năm móng lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian ở miền Tây, nhằm làm bật lên thông điệp mang tính xã hội. Phim theo chân TikToker tên Khải (Võ Tấn Phát), trong một lần đi tìm nội dung thu hút cho kênh, anh cùng cộng sự vô tình “đánh thức” truyền thuyết cô Năm Hợi. Từ đây, mọi tai ương liên tục xảy đến khiến Khải rơi vào vòng xoáy nghiệp quả, buộc anh phải đối đầu với Chí (Trần Ngọc Vàng) - một người đàn ông hết lòng vì gia đình.

Vai diễn của Trần Ngọc Vàng trong 'Heo năm móng'

Trong dự án này, vai diễn của Trần Ngọc Vàng được nhiều người quan tâm. Anh hóa thân thành Chí - chồng của Jennifer Trúc Nguyễn (NSƯT Ốc Thanh Vân thủ vai). Là người đàn ông mẫu mực, Chí trở về Việt Nam sau quãng thời gian định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, anh lại phải đối mặt với những bí mật đen tối của chính mình trong quá khứ.

Khi những thước phim đầu tiên của phim được hé lộ, phân đoạn táo bạo của Trần Ngọc Vàng gây chú ý. Tại sự kiện, khi được hỏi về cảnh quay này, diễn viên 9X khẳng định từ lúc nhận kịch bản cho đến lúc quay phim, anh luôn đặt niềm tin vào sự chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn và ê kíp. Theo nam diễn viên, mỗi cảnh quay xuất hiện trên màn ảnh mang một ý đồ nhất định, phục vụ cho tình tiết trong câu chuyện.

Trần Ngọc Vàng chia sẻ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh quay của mình trên màn ảnh nên cũng có phần bất ngờ. Song nam diễn viên quan niệm chỉ cần phân đoạn phục vụ câu chuyện, thể hiện cảm xúc nhân vật thì “không có gì để tôi phải ngại hết”. “Cảm ơn ê kíp đã cho tôi không khí thoải mái để thực hiện cảnh quay này. Thế nên, tôi nghĩ đây không phải chiêu trò để câu view mà tất cả điều diễn ra sẽ khắc họa chân dung, câu chuyện lẫn tính cách nhân vật rõ ràng hơn”, anh chia sẻ.

Tiếp lời, đạo diễn Lưu Thành Luân khẳng định hình ảnh trong phim Heo năm móng đều có chủ đích rõ ràng. “Thật ra nếu bây giờ nói ra hết thì khi xem phim sẽ không còn thú vị. Tôi tin rằng khi mọi người xem phim sẽ hiểu tại sao phải có cảnh quay đó”, đạo diễn phim chia sẻ.

Nghệ sĩ Thanh Thủy trong sự kiện công bố dự án Ảnh: NSX

Trong khi đó, việc nghệ sĩ Thanh Thủy góp mặt trong phim Heo năm móng cũng khiến nhiều người tò mò. Nữ diễn viên bật mí khi tham gia dự án kinh dị này, cô phải dùng thuốc ngủ thường xuyên. Thanh Thủy lý giải tác phẩm chủ yếu quay từ 3 giờ chiều hôm trước đến sáng hôm sau. Khi trở về phòng, cô phải tập trung nghỉ ngơi để có thể hồi sức nhằm đảm bảo lịch trình ghi hình của đoàn. “Khi nhận lời tham gia, trước tiên mình phải thích và phải có trách nhiệm với vai diễn của mình”, cô nói.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm trong quá trình làm việc chung, cô nhiều lần “làm khó”, thậm chí không thống nhất ý tưởng với đạo diễn. Nói về chuyện kén chọn vai diễn, Thanh Thủy thừa nhận: “Mình phải hiểu rõ vai trò, nhân vật của mình để khi ra phim trường, tất cả phải phối hợp ăn ý để có được một cảnh quay khiến bản thân yên tâm. Đọc kịch bản phim này khiến tôi rất thích khi có tính giáo dục cao".