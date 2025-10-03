Ốc Thanh Vân giản dị đi cúng Tổ, tiết lộ nỗi niềm ở tuổi 41

NSƯT Ốc Thanh Vân ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ, bày tỏ niềm hào hứng khi có dịp hội ngộ các đồng nghiệp trong dịp này. Bên cạnh đó, sao nữ cho biết lễ giỗ Tổ ngành sân khấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với cột mốc 20 năm cô hoạt động tại Sân khấu kịch Hồng Vân.
“Đây đúng nghĩa là ngôi nhà thứ hai. Trong quãng đời làm diễn viên, sẽ có những thời điểm mình phải hạn chế lại, điển hình như khi có em bé hay lúc đang ở xa, nhưng tôi chưa bao giờ rời đi cả. Sân khấu vẫn luôn là nơi chờ tôi trở về, với những gì thân thuộc nhất”, cô bộc bạch.
Theo nữ diễn viên 8X, khi làm công việc nghệ thuật, không được quên gốc rễ. Ốc Thanh Vân chiêm nghiệm: “Tôi có thể đa năng, làm được nhiều công việc khác nhau nhưng gốc rễ của tôi là ở đây. Từ sân khấu tôi có tất cả nên tôi luôn biết ơn và đáp trả bằng những điều cụ thể chứ không chỉ lời nói”.
Người đẹp phủ nhận chuyện hoạt động sân khấu để làm giàu, bởi cô cho rằng tiền không kiếm bằng cách này có thể bằng cách khác. Tuy nhiên, việc rèn luyện nghề cho giỏi là điều các diễn viên không được quên. “Không phải cứ đến ngày giỗ Tổ tôi mới nhớ mà ở mỗi suất diễn, tôi đều trân trọng và xem như hôm đó mình đang đi thi, kể cả ở dưới chỉ có vài khán giả. Có những hôm trời mưa hay khi đụng với chương trình lớn, khán giả đến rất ít. Nhưng có những tác phẩm vẫn được khán giả yêu mến. Cái gì mình làm tử tế, hết lòng vẫn được ghi nhận, dù bây giờ tình hình sân khấu gặp nhiều khó khăn nhưng không có nghĩa mình làm hời hợt”, cô chia sẻ.
Ốc Thanh Vân bật mí hiện tại cô đang tích cực tập luyện cho một vở diễn để tham gia Liên hoan sân khấu kịch quốc tế thử nghiệm. Với nữ nghệ sĩ, đây là một thách thức đòi hỏi bản thân và các cộng sự cố gắng nhiều hơn. Bởi cô quan niệm: “Không có áp lực thì làm sao có kim cương. Với lại trong công việc, nếu chỉ mong những thứ nhàn rỗi thì sẽ không khá lên được nên năm nay tôi sẽ 'hết ga hết số' đầu tư cho nghề của mình”.
Ốc Thanh Vân và dàn sao đến dâng hương Tổ nghiệp
Nghệ sĩ Hoàng Mèo, Hoài An có mặt từ sớm để thắp hương cho Tổ nghiệp. Ngoài ra, họ còn nán lại để gặp gỡ, trò chuyện cùng các đồng nghiệp
