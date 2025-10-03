Ốc Thanh Vân giản dị đi cúng Tổ, tiết lộ nỗi niềm ở tuổi 41

Năm 2024, NSƯT Ốc Thanh Vân đón giỗ Tổ ngành sân khấu tại Úc và cảm thấy “thiếu thiếu” vì không được ở nơi quen thuộc. “Tôi không cảm thấy xa quá lâu vì trong lòng lúc nào cũng hướng về sân khấu này”, cô bày tỏ ẢNH: T.A

NSƯT Ốc Thanh Vân ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ, bày tỏ niềm hào hứng khi có dịp hội ngộ các đồng nghiệp trong dịp này. Bên cạnh đó, sao nữ cho biết lễ giỗ Tổ ngành sân khấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với cột mốc 20 năm cô hoạt động tại Sân khấu kịch Hồng Vân.

“Đây đúng nghĩa là ngôi nhà thứ hai. Trong quãng đời làm diễn viên, sẽ có những thời điểm mình phải hạn chế lại, điển hình như khi có em bé hay lúc đang ở xa, nhưng tôi chưa bao giờ rời đi cả. Sân khấu vẫn luôn là nơi chờ tôi trở về, với những gì thân thuộc nhất”, cô bộc bạch.

Theo nữ diễn viên 8X, khi làm công việc nghệ thuật, không được quên gốc rễ. Ốc Thanh Vân chiêm nghiệm: “Tôi có thể đa năng, làm được nhiều công việc khác nhau nhưng gốc rễ của tôi là ở đây. Từ sân khấu tôi có tất cả nên tôi luôn biết ơn và đáp trả bằng những điều cụ thể chứ không chỉ lời nói”.

Ốc Thanh Vân hào hứng khi gặp gỡ các đồng nghiệp trong ngày giỗ Tổ ngành sân khấu ẢNH: T.A

Người đẹp phủ nhận chuyện hoạt động sân khấu để làm giàu, bởi cô cho rằng tiền không kiếm bằng cách này có thể bằng cách khác. Tuy nhiên, việc rèn luyện nghề cho giỏi là điều các diễn viên không được quên. “Không phải cứ đến ngày giỗ Tổ tôi mới nhớ mà ở mỗi suất diễn, tôi đều trân trọng và xem như hôm đó mình đang đi thi, kể cả ở dưới chỉ có vài khán giả. Có những hôm trời mưa hay khi đụng với chương trình lớn, khán giả đến rất ít. Nhưng có những tác phẩm vẫn được khán giả yêu mến. Cái gì mình làm tử tế, hết lòng vẫn được ghi nhận, dù bây giờ tình hình sân khấu gặp nhiều khó khăn nhưng không có nghĩa mình làm hời hợt”, cô chia sẻ.

Ốc Thanh Vân bật mí hiện tại cô đang tích cực tập luyện cho một vở diễn để tham gia Liên hoan sân khấu kịch quốc tế thử nghiệm. Với nữ nghệ sĩ, đây là một thách thức đòi hỏi bản thân và các cộng sự cố gắng nhiều hơn. Bởi cô quan niệm: “Không có áp lực thì làm sao có kim cương. Với lại trong công việc, nếu chỉ mong những thứ nhàn rỗi thì sẽ không khá lên được nên năm nay tôi sẽ 'hết ga hết số' đầu tư cho nghề của mình”.

Ốc Thanh Vân và dàn sao đến dâng hương Tổ nghiệp

NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Hoàng Sơn xúc động khi nhiều nghệ sĩ, học trò tề tựu tại sân khấu để thắp hương dâng Tổ nghiệp ẢNH: T.A

Diễn viên Lê Nam và Lạc Hoàng Long là những gương mặt được yêu mến bởi lối diễn duyên dáng, hài hước ẢNH: T.A

Dù bận rộn với các vai diễn truyền hình, Minh Luân vẫn gắn bó với sân khấu kịch ẢNH: T.A

Nghệ sĩ Hoàng Mèo, Hoài An có mặt từ sớm để thắp hương cho Tổ nghiệp. Ngoài ra, họ còn nán lại để gặp gỡ, trò chuyện cùng các đồng nghiệp ẢNH: T.A

Lê Lộc là một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Hồng Vân. Nữ diễn viên gây ấn tượng với khán giả bởi nét duyên dáng, hài hước ẢNH: T.A

Con trai NSND Hồng Vân hỗ trợ mẹ trong quá trình chuẩn bị cho ngày giỗ Tổ ngành sân khấu. Hiện tại, anh đảm nhận vai trò Phó giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân ẢNH: T.A

Nghệ sĩ Hoàng Mập có mặt từ sớm để thắp hương dâng Tổ nghề. Anh còn hỗ trợ NSND Hồng Vân sắp xếp các lễ vật mà các nghệ sĩ gửi về ẢNH: T.A