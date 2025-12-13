Mỹ nam Mưa đỏ Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI Ảnh: BTC

Steven Nguyễn ghi điểm với ngoại hình cao ráo, gương mặt góc cạnh cùng phong thái điềm đạm. Nam diễn viên chọn trang phục tối giản nhưng tinh tế, làm nổi bật vẻ nam tính và lịch lãm. Sau Mưa đỏ, Steven Nguyễn được đánh giá là gương mặt mới giàu tiềm năng của điện ảnh Việt, sở hữu vẻ ngoài điện ảnh cùng lối diễn xuất tiết chế, cảm xúc. Việc anh xuất hiện cùng những tên tuổi lớn của làng giải trí cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của một "tân binh" đang lên.

Trong khi đó, Isaac vẫn giữ vững phong độ của một trong những nam thần hàng đầu Vpop. Với phong cách lịch lãm, nụ cười hiền và thần thái chững chạc, cựu trưởng nhóm 365 cho thấy sức hút bền bỉ theo thời gian. Dù không còn theo đuổi hình ảnh trẻ trung như những năm đầu sự nghiệp, Isaac vẫn toát lên khí chất của một nghệ sĩ trưởng thành, tự tin và giàu kinh nghiệm.

HIEUTHUHAI lại mang đến màu sắc hoàn toàn khác. Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z, nam rapper xuất hiện với phong cách thời trang cá tính, phóng khoáng, đậm dấu ấn riêng. Gương mặt sáng, thần thái tự nhiên cùng năng lượng trẻ trung giúp sao nam luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Không chỉ thành công trong âm nhạc, anh còn được xem là biểu tượng phong cách của giới trẻ hiện nay.

Dàn sao Việt 'đọ sắc' tại sự kiện

"Thị đế" Liên Bỉnh Phát thu hút mọi ánh nhìn bằng thần thái điện ảnh đặc trưng và vẻ ngoài điềm đạm, phong trần Ảnh: BTC

"Anh tài" Thiên Minh nổi bật trong set đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, tinh tế Ảnh: BTC

Tăng Duy Tân mang đến thảm đen hình ảnh cực "ngầu", cực "sang", đúng tinh thần phóng khoáng, trẻ trung Ảnh: BTC

Nicky ấn tượng với cách phối trang phục thanh lịch, trẻ trung, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp tham dự sự kiện Ảnh: BTC

Dù chỉ lựa chọn áo khoác da và quần jeans cơ bản, Song Luân vẫn nổi bật nhờ thần thái cuốn hút Ảnh: BTC

Tóc Tiên diện set đồ đen thanh lịch, tạo điểm nhấn lấp lánh với chiếc túi xách tua rua cá tính Ảnh: BTC

Giọng ca Nâng chén tiêu sầu Bích Phương chinh phục mọi ánh nhìn với vẻ ngoài thanh lịch và lối trang điểm ngọt ngào, nữ tính Ảnh: BTC

Min cực kỳ nổi bật với mái tóc cam rực rỡ, kết hợp cùng chiếc đầm tweed và túi xách đen nền nã Ảnh: BTC

Một Orange rất ngọt ngào và nữ tính, khác biệt với hình ảnh mạnh mẽ thường thấy Ảnh: BTC

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện với phong cách sang trọng, thanh lịch quen thuộc, tôn vóc dáng chuẩn mực Ảnh: BTC

"Cô em trendy" Khánh Linh ngọt ngào như một nàng công chúa với mẫu đầm đen quyến rũ Ảnh: BTC

Người mẫu Tuyết Lan và thần thái "high fashion" không gì có thể lấn át trên thảm đen sự kiện Ảnh: BTC

Chân dài đắt giá Dahan Phương Oanh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông cùng set đồ độc đáo, cá tính Ảnh: BTC

Quỳnh Anh Shyn mang đến phong cách nổi bật, độc đáo và đầy sáng tạo, đúng với thương hiệu cá nhân Ảnh: BTC

Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh chọn một mẫu đầm sống động nhằm tôn lên vẻ đẹp Á Đông của mình Ảnh: BTC

"Em xinh" LAMOON rạng rỡ, duyên dáng trong set đồ gợi nhớ không khí lễ hội cuối năm Ảnh: BTC

Juky San gây ấn tượng với mái tóc ngắn và set đồ "all black" cực kỳ thần thái, nổi bật Ảnh: BTC

Han Sara nữ tính, duyên dáng trong một set đồ mang đậm nét đặc trưng của nhà mốt quốc tế Ảnh: BTC

Mỹ Mỹ được đánh giá rất cao với thần thái "chuẩn fashion", thể hiện sự chuyên nghiệp Ảnh: BTC



