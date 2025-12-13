Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI

Hải Duy
13/12/2025 11:48 GMT+7

Xuất hiện trong cùng một sự kiện giải trí quy tụ nhiều gương mặt đình đám của showbiz Việt, Steven Nguyễn, mỹ nam đang lên sau bộ phim 'Mưa đỏ', nhanh chóng trở thành tâm điểm khi đứng cạnh dàn nam thần.

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 1.

Mỹ nam Mưa đỏ Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI

Ảnh: BTC

Steven Nguyễn ghi điểm với ngoại hình cao ráo, gương mặt góc cạnh cùng phong thái điềm đạm. Nam diễn viên chọn trang phục tối giản nhưng tinh tế, làm nổi bật vẻ nam tính và lịch lãm. Sau Mưa đỏ, Steven Nguyễn được đánh giá là gương mặt mới giàu tiềm năng của điện ảnh Việt, sở hữu vẻ ngoài điện ảnh cùng lối diễn xuất tiết chế, cảm xúc. Việc anh xuất hiện cùng những tên tuổi lớn của làng giải trí cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của một "tân binh" đang lên.

Trong khi đó, Isaac vẫn giữ vững phong độ của một trong những nam thần hàng đầu Vpop. Với phong cách lịch lãm, nụ cười hiền và thần thái chững chạc, cựu trưởng nhóm 365 cho thấy sức hút bền bỉ theo thời gian. Dù không còn theo đuổi hình ảnh trẻ trung như những năm đầu sự nghiệp, Isaac vẫn toát lên khí chất của một nghệ sĩ trưởng thành, tự tin và giàu kinh nghiệm.

HIEUTHUHAI lại mang đến màu sắc hoàn toàn khác. Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z, nam rapper xuất hiện với phong cách thời trang cá tính, phóng khoáng, đậm dấu ấn riêng. Gương mặt sáng, thần thái tự nhiên cùng năng lượng trẻ trung giúp sao nam luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Không chỉ thành công trong âm nhạc, anh còn được xem là biểu tượng phong cách của giới trẻ hiện nay.

Dàn sao Việt 'đọ sắc' tại sự kiện

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 2.

"Thị đế" Liên Bỉnh Phát thu hút mọi ánh nhìn bằng thần thái điện ảnh đặc trưng và vẻ ngoài điềm đạm, phong trần

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 3.

"Anh tài" Thiên Minh nổi bật trong set đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, tinh tế

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 4.

Tăng Duy Tân mang đến thảm đen hình ảnh cực "ngầu", cực "sang", đúng tinh thần phóng khoáng, trẻ trung

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 5.

Nicky ấn tượng với cách phối trang phục thanh lịch, trẻ trung, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp tham dự sự kiện

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 6.

Dù chỉ lựa chọn áo khoác da và quần jeans cơ bản, Song Luân vẫn nổi bật nhờ thần thái cuốn hút

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 7.

Tóc Tiên diện set đồ đen thanh lịch, tạo điểm nhấn lấp lánh với chiếc túi xách tua rua cá tính

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 8.

Giọng ca Nâng chén tiêu sầu Bích Phương chinh phục mọi ánh nhìn với vẻ ngoài thanh lịch và lối trang điểm ngọt ngào, nữ tính

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 9.

Min cực kỳ nổi bật với mái tóc cam rực rỡ, kết hợp cùng chiếc đầm tweed và túi xách đen nền nã

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 10.

Một Orange rất ngọt ngào và nữ tính, khác biệt với hình ảnh mạnh mẽ thường thấy

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 11.

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện với phong cách sang trọng, thanh lịch quen thuộc, tôn vóc dáng chuẩn mực

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 12.

"Cô em trendy" Khánh Linh ngọt ngào như một nàng công chúa với mẫu đầm đen quyến rũ

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 13.

Người mẫu Tuyết Lan và thần thái "high fashion" không gì có thể lấn át trên thảm đen sự kiện

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 14.

Chân dài đắt giá Dahan Phương Oanh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông cùng set đồ độc đáo, cá tính

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 15.

Quỳnh Anh Shyn mang đến phong cách nổi bật, độc đáo và đầy sáng tạo, đúng với thương hiệu cá nhân

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 16.

Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh chọn một mẫu đầm sống động nhằm tôn lên vẻ đẹp Á Đông của mình

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 17.

"Em xinh" LAMOON rạng rỡ, duyên dáng trong set đồ gợi nhớ không khí lễ hội cuối năm

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 18.

Juky San gây ấn tượng với mái tóc ngắn và set đồ "all black" cực kỳ thần thái, nổi bật

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 19.

Han Sara nữ tính, duyên dáng trong một set đồ mang đậm nét đặc trưng của nhà mốt quốc tế

Ảnh: BTC

Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI - Ảnh 20.

Mỹ Mỹ được đánh giá rất cao với thần thái "chuẩn fashion", thể hiện sự chuyên nghiệp

Ảnh: BTC


Không nhận ra anh Tạ trong ‘Mưa đỏ’

Xuất hiện tại sự kiện, Phương Nam gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, phong độ, khác với hình ảnh gầy gò trong phim điện ảnh 'Mưa đỏ'.

Steven Nguyễn issac HIEUTHUHAI sao việt mỹ nam
