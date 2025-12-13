Mỹ nam 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn đọ sắc dàn nam thần Isaac, HIEUTHUHAI

Xuất hiện trong cùng một sự kiện giải trí quy tụ nhiều gương mặt đình đám của showbiz Việt, Steven Nguyễn, mỹ nam đang lên sau bộ phim 'Mưa đỏ', nhanh chóng trở thành tâm điểm khi đứng cạnh dàn nam thần.
Steven Nguyễn ghi điểm với ngoại hình cao ráo, gương mặt góc cạnh cùng phong thái điềm đạm. Nam diễn viên chọn trang phục tối giản nhưng tinh tế, làm nổi bật vẻ nam tính và lịch lãm. Sau Mưa đỏ, Steven Nguyễn được đánh giá là gương mặt mới giàu tiềm năng của điện ảnh Việt, sở hữu vẻ ngoài điện ảnh cùng lối diễn xuất tiết chế, cảm xúc. Việc anh xuất hiện cùng những tên tuổi lớn của làng giải trí cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của một "tân binh" đang lên.
Trong khi đó, Isaac vẫn giữ vững phong độ của một trong những nam thần hàng đầu Vpop. Với phong cách lịch lãm, nụ cười hiền và thần thái chững chạc, cựu trưởng nhóm 365 cho thấy sức hút bền bỉ theo thời gian. Dù không còn theo đuổi hình ảnh trẻ trung như những năm đầu sự nghiệp, Isaac vẫn toát lên khí chất của một nghệ sĩ trưởng thành, tự tin và giàu kinh nghiệm.
HIEUTHUHAI lại mang đến màu sắc hoàn toàn khác. Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z, nam rapper xuất hiện với phong cách thời trang cá tính, phóng khoáng, đậm dấu ấn riêng. Gương mặt sáng, thần thái tự nhiên cùng năng lượng trẻ trung giúp sao nam luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Không chỉ thành công trong âm nhạc, anh còn được xem là biểu tượng phong cách của giới trẻ hiện nay.
Bình luận (0)