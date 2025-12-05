Không nhận ra anh Tạ trong ‘Mưa đỏ’

Sự kiện ra mắt phim 96 phút sinh tử diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi có sự góp mặt của mỹ nam Đài Loan - Lâm Bách Hoành cùng dàn sao Việt như Thái Hòa, Tiểu Vy, Thanh Sơn… Đáng chú ý, diện mạo của diễn viên Phương Nam - người thủ vai Tạ trong phim điện ảnh Mưa đỏ khiến nhiều người bất ngờ.
Vai trò mới của Phương Nam 'Mưa đỏ'
Xuất hiện tại sự kiện, Phương Nam diện áo dài, ghi điểm bởi vẻ ngoài điển trai. Khác với hình ảnh gầy gò khi thủ vai Tạ, nam diễn viên của hiện tại được nhận xét trẻ trung, năng lượng hơn. Được biết thời điểm trước khi tham gia Mưa đỏ, Phương Nam đã có hành trình giảm hơn 15 kg, từ 78 kg xuống còn 63 kg để tái hiện hình ảnh của người lính thời chiến. Những nỗ lực của diễn viên sinh năm 1993 được đền đáp xứng đáng khi tác phẩm anh tham gia đạt hơn 700 tỉ đồng doanh thu, vừa chiến thắng giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 2025.
Sau Mưa đỏ, Phương Nam cạo râu, trở lại với diện mạo phong độ, trẻ trung. Ở dự án phim 96 phút sinh tử, nam diễn viên đảm nhận nhiệm vụ lồng tiếng cho nhân vật Tống Khang Nhân của Lâm Bách Hoành. Vai trò mới của diễn viên sinh năm 1993 khiến nhiều người tò mò.
Lâm Bách Hoành ghi điểm bởi vẻ ngoài điển trai. Trước đó, thông tin anh đến Việt Nam tham gia sự kiện được nhiều khán giả quan tâm
Phim 96 phút sinh tử là cuộc chạy đua khi một quả bom hẹn giờ được cài trên tàu và tất cả mọi người chỉ có đúng 96 phút để xử lý trước khi đến ga cuối. Cựu chuyên gia xử lý bom mìn Tống Khang Nhân (Lâm Bách Hoành đóng) từng mang mặc cảm tội lỗi suốt 3 năm vì không ngăn được một vụ nổ kinh Hoàng. Anh một lần nữa phải đối mặt với quá khứ, tìm cách giải cứu mẹ, vị hôn thê cùng hàng trăm hành khách khác.
Chỉ trong tuần đầu công chiếu ở thị trường Đài Loan, phim đã thu về hơn 14 tỉ đồng. Tác phẩm nhanh chóng chiếm vị trí số 1 phòng vé nội địa suốt nhiều tuần liền, trở thành dự án ăn khách nhất năm 2025 của thị trường này.
