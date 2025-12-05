Không nhận ra anh Tạ trong ‘Mưa đỏ’

Sự kiện ra mắt phim 96 phút sinh tử diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi có sự góp mặt của mỹ nam Đài Loan - Lâm Bách Hoành cùng dàn sao Việt như Thái Hòa, Tiểu Vy, Thanh Sơn… Đáng chú ý, diện mạo của diễn viên Phương Nam - người thủ vai Tạ trong phim điện ảnh Mưa đỏ khiến nhiều người bất ngờ.

Vai trò mới của Phương Nam 'Mưa đỏ'

Xuất hiện tại sự kiện, Phương Nam diện áo dài, ghi điểm bởi vẻ ngoài điển trai. Khác với hình ảnh gầy gò khi thủ vai Tạ, nam diễn viên của hiện tại được nhận xét trẻ trung, năng lượng hơn. Được biết thời điểm trước khi tham gia Mưa đỏ, Phương Nam đã có hành trình giảm hơn 15 kg, từ 78 kg xuống còn 63 kg để tái hiện hình ảnh của người lính thời chiến. Những nỗ lực của diễn viên sinh năm 1993 được đền đáp xứng đáng khi tác phẩm anh tham gia đạt hơn 700 tỉ đồng doanh thu, vừa chiến thắng giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 2025.

Phương Nam chọn áo dài truyền thống khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim. Sau Mưa đỏ, anh thử sức với vai trò mới là diễn viên lồng tiếng

Sau Mưa đỏ, Phương Nam cạo râu, trở lại với diện mạo phong độ, trẻ trung. Ở dự án phim 96 phút sinh tử, nam diễn viên đảm nhận nhiệm vụ lồng tiếng cho nhân vật Tống Khang Nhân của Lâm Bách Hoành. Vai trò mới của diễn viên sinh năm 1993 khiến nhiều người tò mò.

Lâm Bách Hoành ghi điểm bởi vẻ ngoài điển trai. Trước đó, thông tin anh đến Việt Nam tham gia sự kiện được nhiều khán giả quan tâm

Tài tử Lý Lý Nhân trên thảm đỏ ra mắt phim

Thái Hòa mặc giản dị khi xuất hiện tại thảm đỏ. Theo tiết lộ, anh đảm nhận vai trò lồng tiếng cho vai Lý Kiệt. Thời gian qua, nam diễn viên hoạt động năng nổ ở phim điện ảnh lẫn truyền hình

Hoa hậu Tiểu Vy hội ngộ NSND Kim Xuân tại sự kiện. Người đẹp cho biết trước khi bắt tay vào việc lồng tiếng, cô đã được ê kíp mô tả rõ về đường dây tâm lý của nhân vật Dương Đình Quyên. "Mạch tâm lý của nhân vật này rất hay và khiến tôi thực sự xúc động, nhất là ở những phân đoạn cảm xúc giữa Dương Đình Quyên với chồng hay em trai", cô chia sẻ

Lần đầu thử sức trong vai trò diễn viên lồng tiếng, Thiên Ân không khỏi hào hứng. Cô bày tỏ: "Khi hóa thân bằng giọng nói, tôi phải điều chỉnh năng lượng của mình mạnh mẽ và dứt khoát hơn, để người xem cảm nhận được sự kiên định của nhân vật trong những khoảnh khắc nghẹt thở nhất"

Đối với Tuấn Ngọc, quá trình lồng tiếng giúp bản thân hiểu rõ hơn về diễn xuất bằng giọng nói. Nam vương cho biết lợi thế về giọng nói giúp anh thuận lợi hơn trong việc kiểm soát nhịp thở và cách nhấn nhá. Tuy nhiên, việc chuyển từ chất giọng dẫn chuyện sang chất giọng mang tính điện ảnh vẫn là thử thách không nhỏ đối với anh

Phim 96 phút sinh tử là cuộc chạy đua khi một quả bom hẹn giờ được cài trên tàu và tất cả mọi người chỉ có đúng 96 phút để xử lý trước khi đến ga cuối. Cựu chuyên gia xử lý bom mìn Tống Khang Nhân (Lâm Bách Hoành đóng) từng mang mặc cảm tội lỗi suốt 3 năm vì không ngăn được một vụ nổ kinh Hoàng. Anh một lần nữa phải đối mặt với quá khứ, tìm cách giải cứu mẹ, vị hôn thê cùng hàng trăm hành khách khác.

Chỉ trong tuần đầu công chiếu ở thị trường Đài Loan, phim đã thu về hơn 14 tỉ đồng. Tác phẩm nhanh chóng chiếm vị trí số 1 phòng vé nội địa suốt nhiều tuần liền, trở thành dự án ăn khách nhất năm 2025 của thị trường này.