Mỹ nam phim cổ trang Trương Lăng Hách từng nặng gần 100 kg thời còn đi học

Nam diễn viên Trung Quốc Trương Lăng Hách, người hiện được biết đến với vóc dáng cao ráo và ngoại hình thư sinh trong nhiều bộ phim cổ trang, gần đây trở thành chủ đề bàn luận trên mạng khi loạt ảnh thời sinh viên của anh bất ngờ được chia sẻ trở lại. Những hình ảnh này cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác của ngôi sao sinh năm 1997, khiến nhiều người hâm mộ thừa nhận họ khó có thể nhận ra.

Thời còn là sinh viên, Trương Lăng Hách từng nặng gần 100 kg, song vẫn gây ấn tượng với chiều cao 1,88 m cùng những đường nét gương mặt nổi bật Ảnh: Kbizoom

Hành trình lột xác đáng kinh ngạc của Trương Lăng Hách

Các bức ảnh được cho là chụp vào khoảng năm 2017, khi Trương Lăng Hách vẫn sử dụng tên khai sinh và đang theo học ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Sư phạm Nam Kinh. Với chiều cao 1,88 m anh đã sở hữu lợi thế về vóc dáng. Tuy nhiên, ở thời điểm nặng nhất, cân nặng của nam diễn viên được cho là gần chạm mốc 100 kg.

Khi đó, khuôn mặt của Trương Lăng Hách khá bầu bĩnh với đôi má đầy đặn, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung và hiền lành. Dù có thân hình khá tròn trịa, nhiều bạn học vẫn nhận ra các đường nét gương mặt nổi bật của anh như sống mũi cao và xương chân mày rõ ràng. Theo lời những người từng học cùng, Trương Lăng Hách vẫn được xem là chàng trai có ngoại hình thu hút trong trường, thậm chí có sinh viên còn lén chụp ảnh anh khi đang ăn tại căn tin.

Sau khi bị bạn học không nhận ra vì quá béo, Trương Lăng Hách đã bắt đầu hành trình giảm cân nghiêm túc Ảnh: inews

Bước ngoặt thay đổi ngoại hình của nam diễn viên được cho là bắt đầu sau một tình huống khá ngượng ngùng khi bạn học không nhận ra anh vì quá béo. Sự việc này khiến Trương Lăng Hách quyết tâm giảm cân nghiêm túc. Anh áp dụng chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt, bao gồm việc cắt giảm tinh bột và duy trì chạy bộ cường độ cao mỗi ngày.

Chỉ trong vòng 4 tháng, Trương Lăng Hách giảm hơn 30 kg, từ khoảng 100 kg xuống còn khoảng 67,5 kg. Sau khi giảm cân, đường nét gương mặt của mỹ nam phim Tứ hải trọng minh trở nên sắc nét hơn, đặc biệt là phần xương hàm rõ ràng, góp phần tạo nên ngoại hình nổi bật sau này khi xuất hiện trên màn ảnh.

Sự thay đổi lớn về ngoại hình cũng mang đến cơ hội bất ngờ cho anh. Trong một lần học bài tại quán cà phê, Trương Lăng Hách được cho là đã lọt vào mắt xanh của một nhà tuyển chọn diễn viên. Sau khi tham gia thử vai, anh nhanh chóng được giao vai nam chính trong bộ phim cổ trang Maiden Holmes, đánh dấu lần đầu bước chân vào làng giải trí.

Ngoại hình thay đổi rõ rệt sau khi giảm cân đã giúp Trương Lăng Hách thành công bước chân vào làng giải trí Ảnh: Instagram zhanglinghe_1230

Trước khi trở thành diễn viên, Trương Lăng Hách từng dự định theo đuổi sự nghiệp kỹ sư và thậm chí hy vọng có thể làm việc cho hệ thống lưới điện quốc gia Trung Quốc. Tuy nhiên, việc được phát hiện trong ngành giải trí đã khiến con đường sự nghiệp của anh rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Hiện nay, Trương Lăng Hách được xem là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của dòng phim cổ trang Trung Quốc. Thông qua nhiều dự án phim truyền hình, trong đó có Trục ngọc, anh dần khẳng định tên tuổi và vượt qua định kiến chỉ nổi bật nhờ ngoại hình. Dù từng bị cho rằng nhan sắc lấn át khả năng diễn xuất, những vai diễn gần đây của anh đang nhận được sự ghi nhận ngày càng nhiều từ khán giả.