Mỹ nam phim giờ vàng tiết lộ hôn nhân bên vợ là MC VTV

Phùng Đức Hiếu là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các dự án phim truyền hình như Làng trong phố, Phố trong làng, Chúng ta của 8 năm sau, Gió ngang khoảng trời xanh… Gần đây, anh đảm nhận vai Sơn trong Dưới ô cửa sáng đèn. Hình ảnh tổng tài mà nam diễn viên có dịp hóa thân khiến khán giả thích thú.

Đức Hiếu từng trải qua không ít thăng trầm trước khi ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong các phim truyền hình trên VTV Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về nhân vật, Đức Hiếu cho biết Sơn cũng khá gần gũi với bản thân anh ngoài đời - một chàng trai hiền lành, chân chất và quyết làm đến cùng. Anh chia sẻ thêm: “Với tôi, mỗi nhân vật có hoàn cảnh, tính cách khác nhau. Tôi may mắn vì bạn bè xung quanh có nhiều người làm bất động sản. Tôi quan sát và áp dụng điều đó vào vai diễn. Tôi cũng từng bảo với đạo diễn là cho Sơn hiền khúc đầu thôi, khúc sau phải mưu mô một xíu”.

Trước khi ghi dấu ấn qua các vai diễn trên sóng giờ vàng, Phùng Đức Hiếu trải qua quãng thời gian nhiều thăng trầm khi theo đuổi nghệ thuật. Vào cuối năm cấp 3, nam diễn viên được bạn bè khuyên thi vào trường sân khấu vì có ngoại hình. Tuy nhiên khi vào học được một thời gian, anh bất ngờ gặp tai nạn giao thông, khiến bản thân phải tạm dừng việc học để về quê. Trong giai đoạn đó, Phùng Đức Hiếu kiếm sống bằng công việc chạy xe tải.

Từng có ý nghĩ sẽ dừng lại công việc diễn xuất vì thu nhập từ việc chạy xe đã ổn định, song chính lời khuyên của gia đình khiến Đức Hiếu quyết định quay lại trường. Thời điểm đó, chính NSND Anh Tú đã tiếp thêm cho anh động lực, trau dồi thêm về nghề. Sau khi ra trường, Đức Hiếu làm trong lĩnh vực truyền thông, trợ lý đạo diễn… Quãng thời gian đó giúp anh thay đổi tư duy, góc nhìn đối với nghề. Đây cũng là bước đệm để anh tham gia Hồ sơ cá sấu, từ đó bén duyên với các dự án phim truyền hình đến hiện tại.

Khoảnh khắc tình cảm trong đám cưới của diễn viên Đức Hiếu và vợ MC Ảnh: NVCC

Hôn nhân của diễn viên Đức Hiếu

Nhắc về giai đoạn khó khăn nhất, Đức Hiếu cho biết đó là thời điểm trước khi lấy vợ. Về lý do, anh giải thích bản thân “làm bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu” nên đôi lúc rơi vào tình cảnh “âm tiền”. Song sau khi kết hôn, nam diễn viên thay đổi suy nghĩ, có trách nhiệm hơn đối với gia đình. “Trong thời gian đầu lấy vợ, tôi nghĩ mình cứ làm đủ ăn thôi. Nhưng khi vợ chia sẻ, tôi thấy hợp lý và suy nghĩ về nghề, về cuộc sống, mối quan hệ bạn bè, công việc cũng chín chắn hơn so với trước”, anh nói.

Nói thêm về cuộc sống hôn nhân với MC Nguyễn Thùy Linh, Đức Hiếu cho biết người bạn đời cũng từng tham gia hoạt động diễn xuất nên có sự cảm thông khi anh đóng cặp cùng các đồng nghiệp nữ. Về phần mình, khi đọc kịch bản, anh chọn cách chia sẻ trước để vợ không bất ngờ. Đức Hiếu hài hước chia sẻ thêm: "Vợ tôi luôn bảo anh cứ nhận vai đi, chuyện con cái ở nhà em cân hết".

Nam diễn viên chia sẻ gia đình là mục đích lớn nhất trong cuộc sống hiện tại của mình. Dù bận rộn với công việc song nam diễn viên cho biết bản thân luôn nỗ lực cân đối để cùng vợ chăm sóc con. “Hiện tại khi tôi đi làm thì vợ sẽ ở nhà chăm con và ngược lại. Còn nếu bận quá, chúng tôi nhờ người thân hỗ trợ. Tôi cũng tìm được niềm vui trong việc đồng hành cùng con khôn lớn”, anh trải lòng.