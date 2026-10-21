Mỹ nam phim 'Mưa đỏ' hé lộ cảnh quay táo bạo với bạn diễn

Nhà sản xuất Yêu sai yêu lại vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên, với sự góp mặt của Đỗ Nhật Hoàng (vai Dương) và Mie (vai Nhã). Trong đó, sự góp mặt của mỹ nam Mưa đỏ được nhiều người quan tâm. Sau vai diễn Cường tạo được dấu ấn, màn tái xuất của diễn viên 9X với hình ảnh lịch lãm khiến khán giả tò mò.

Thay đổi hình tượng sau Mưa đỏ

Những thước phim đầu tiên hé lộ những khoảnh khắc tình cảm giữa Đỗ Nhật Hoàng và bạn diễn. Cả hai tái hiện những màn “thả thính” đến giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, nóng bỏng. Cuối video, khoảnh khắc nam diễn viên ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối với những chia sẻ đầy tâm sự khiến nhiều người thắc mắc liệu cặp đôi sẽ đối diện với biến cố gì khi yêu?

Đỗ Nhật Hoàng tái hiện những cung bậc cảm xúc trong tình yêu trong phim mới Ảnh: NSX

Yêu sai yêu lại đánh dấu màn tái xuất của Đỗ Nhật Hoàng sau thành công của Mưa đỏ. Trước đó, anh từng góp mặt vai nhỏ trong Mai, đồng thời đóng chính phim Ngày xưa có một chuyện tình. Qua những thước phim đầu tiên được nhà sản xuất hé lộ, diễn viên 9X cho thấy sự biến hóa khi thể hiện nét ga lăng, ấm áp, vừa bộc lộ nội tâm ở phân đoạn cao trào.

Để có được những phân đoạn tình cảm trong phim, Đỗ Nhật Hoàng và Mie có những nguyên tắc riêng: Đã là nhân vật thì sẽ tập trung vào câu chuyện. Cả hai tập trung khai thác tâm lý từ hoàn cảnh của nhân vật để khi những tình huống xảy ra, mọi thứ sẽ được tự nhiên. Trước lúc bấm máy, họ tập luyện trước để thống nhất với nhau cách diễn để tôn trọng bạn diễn nhất.

Quan điểm đóng phim của Đỗ Nhật Hoàng

Chia sẻ về những cảnh quay tình cảm này, Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ: “Vì là một trong những phân đoạn quan trọng của hai nhân vật trong bộ phim nên toàn bộ ê kíp chuẩn bị rất kỹ. Mie là bạn diễn rất chuyên nghiệp, đạo diễn Nhu Đặng cũng rất tâm lý và cả ê kíp luôn cố gắng tạo cho tôi cảm giác thoải mái, an toàn nhất khi thực hiện những phân cảnh như thế này. Tâm lý tôi trước cảnh quay khá vững và mong muốn thực hiện hiệu quả nhất có thể để tối ưu thời gian và công sức của cả ê kíp”.

Ngoài những phân đoạn tình cảm, Đỗ Nhật Hoàng còn thử thách bản thân với những cảnh quay đòi hỏi chiều sâu về tâm lý Ảnh: NSX

“Tôi phải nói thật là cảm xúc của mình rất... mắc cười. Mang danh là "cảnh nửa nóng" vậy thôi, chứ đặt trong mạch phim thì đây là một cảnh rất oái ăm, tréo ngoe. Chi tiết "nóng" đến đâu và "mắc cười" như thế nào thì mời quý vị khán giả ra rạp trải nghiệm”, anh chia sẻ thêm.

Theo Đỗ Nhật Hoàng, khi hóa thân trong một vai diễn, kỹ năng mà người diễn viên cần có là nuôi tâm lý nhân vật. Từ những ngày đầu đọc kịch bản, anh đã tập trung phân tích nhân vật về tính cách, diễn biến tâm lý hay những mối quan hệ xung quanh.

“Dương là một người mang trong mình nhiều hơn một nỗi sợ. Và khi đứng trước lựa chọn có nên tiếp tục yêu một người hay không, anh buộc phải đối diện với tất cả những nỗi sợ ấy, cả những tổn thương đã qua lẫn những điều anh lo lắng có thể sẽ lặp lại. Với tôi, điều đau lòng nhất trong câu thoại đó không hẳn là việc Dương đã từng tổn thương bao nhiêu, mà là dù mang trong mình nhiều nỗi sợ đến vậy, anh vẫn đang cố tìm một lý do, một cách nào đó để có thể tiếp tục yêu”, Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ.

Yêu sai yêu lại do Nguyễn Mai Nhật Ánh làm biên kịch, còn Nhu Đặng đảm nhận vai trò đạo diễn. Phim dự kiến ra rạp vào mùa Valentine 2027.