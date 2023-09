Patrick Nattawat (sinh năm 2003), mang hai dòng máu là Đức - Thái Lan, thông thạo 4 thứ tiếng. Anh từng góp mặt trong các bộ phim nổi tiếng như Joined Angel Beside me, The Gifted: Graduation, I’m Tee - Me too. Không chỉ vậy, Patrick còn hoạt động mạnh mẽ tại thị trường giải trí Trung Quốc sau khi tham gia một chương trình sống còn và ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nam INTO1. Hiện anh đang là sinh viên của Học viện điện ảnh Bắc Kinh