Mỹ nam từ bỏ thể thao đỉnh cao, đóng phim kinh dị trăm tỉ là ai?

Từng là một vận động viên võ thuật của đội tuyển quốc gia, Sỹ Hậu quyết định tự lập từ năm 18 tuổi để theo đuổi ước mơ diễn xuất. Sau cột mốc á quân Gương mặt điện ảnh 2021, anh được trao cơ hội tham gia các phim Ngày xưa có một chuyện tình, Quán kỳ nam… Gần đây, Nguyễn Sỹ Hậu góp mặt trong phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng - tác phẩm điện ảnh gây sốt phòng vé với doanh thu trăm tỉ.

Tạo hình của Sỹ Hậu trong phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng Ảnh: NVCC

Sỹ Hậu đến với diễn xuất bằng việc lựa chọn đầy táo bạo: từ bỏ thể thao đỉnh cao trong đội tuyển quốc gia, đối mặt với sự phản đối của gia đình. Thời gian đó, nam diễn viên phải tự bươn chải bằng nhiều công việc khác nhau, từ casting đến trợ lý sản xuất để có thu nhập nuôi dưỡng giấc mơ nghệ thuật.

Sỹ Hậu chia sẻ vai Chài trong Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng đến với mình như một bước ngoặt quan trọng. Anh tâm sự: “Tôi từng là vận động viên võ thuật trong đội tuyển Vovinam quốc gia. Nhưng từ những năm cấp 3, khi bắt đầu xem nhiều phim hành động, tôi dần bị cuốn vào và mong muốn được trở thành một diễn viên. Hành trình đó không dễ dàng. Tôi từng học ở trường sân khấu, nhưng phải dừng lại vì không đủ điều kiện tài chính”, anh bộc bạch.

Theo Sỹ Hậu, nhân vật Chài đến với anh một cách bất ngờ. Anh xem đây là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của mình vì: “Lần đầu tiên tôi có một poster riêng, lần đầu tiên được đồng hành với một nhân vật xuyên suốt câu chuyện, có số phận rõ ràng và có sự kết nối với nhiều tuyến nhân vật khác. Trước đây tôi cũng từng tham gia những bộ phim lớn, nhưng thời lượng không nhiều. Dù vậy, là một diễn viên, mọi cơ hội xuất hiện trên màn ảnh với tôi đều quý giá”.

Trải nghiệm khi đóng phim kinh dị

Để hóa thân thành Chài, Sỹ Hậu vừa phải dành thời gian kết nối bạn diễn là Diệp Bảo Ngọc và Nina, đồng thời nỗ lực siết cân, thay đổi ngoại hình. Là một gương mặt trẻ, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu bóng dáng bố từ nhỏ, anh phải tự chiêm nghiệm để hóa thân thành một người chồng, một người cha trong Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng.

Với những cảnh hành động, vì có nền tảng võ thuật nên Sỹ Hậu không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo nam diễn viên, thử thách lại nằm ở bối cảnh. Anh nhớ lại một phân cảnh thực hiện cùng Kiều Minh Tuấn, thay vì té đúng tư thế như khi tập luyện, Sỹ Hậu đập mạnh người vào cạnh giường vì bị trượt chân.

“Lúc đó, toàn bộ phần thân dưới của tôi tê dại, nằm một chỗ không thể đứng dậy. Đoàn phim phải cho nghỉ hơn 15 phút để các anh chị cascadeur vào hỗ trợ, chườm đá liên tục”, anh nhớ lại.

Trong quá trình quay, Sỹ Hậu thấy may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của Kiều Minh Tuấn. Không chỉ truyền đạt kinh nghiệm trong nghề, đàn anh còn giúp nam diễn viên mở lòng hơn, biết cách thả lỏng cơ thể, không bị khớp khi làm việc cùng các tiền bối. “Đó là hành trang quý giá trên con đường dài phía trước của một diễn viên”, anh nhấn mạnh.

Sỹ Hậu nghĩ bất kỳ diễn viên trẻ nào cũng mong được khán giả nhớ đến và gọi tên. Nhưng ở góc độ nghề nghiệp, anh mong điều ngược lại: khán giả không nhận ra mình, mà chỉ nhớ đến nhân vật. Sao nam muốn mỗi vai diễn của mình có một đời sống riêng, đủ khác biệt để không bị hòa lẫn. “Nếu khán giả tin vào nhân vật, thì đó đã là một sự ghi nhận rất lớn rồi”, anh bộc bạch.

Nhìn nhận về bản thân, Sỹ Hậu cho rằng anh vẫn đang ở giai đoạn cần trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Do đó, nam diễn viên mong muốn có thêm những cơ hội mới, đồng thời chia sẻ thêm: “Nếu được lựa chọn, tôi đặc biệt hứng thú với những vai có chiều sâu tâm lý – như tội phạm, phản diện, hoặc những câu chuyện tình cảm phức tạp, cho phép người diễn viên đi xa hơn vào nội tâm con người”.