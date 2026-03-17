Mỹ nhân 10X từng gây sốt trong phim trăm tỉ, không ngại đóng cảnh nóng

Kiều Diễm sinh năm 2002, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ. Gần đây, cô góp mặt trong Tử chiến trên không. Dù xuất hiện khá ít song nhan sắc của Kiều Diễm trong vai tiếp viên hàng không từng khiến nhiều người xuýt xoa.

Trước đó, người đẹp 24 tuổi đã hoạt động khá sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu ảnh và quảng cáo. Những trải nghiệm trong môi trường này giúp nữ diễn viên sớm quen với ống kính và nhịp làm việc chuyên nghiệp của các ê kíp sản xuất.

Khoảnh khắc gây chú ý của Kiều Diễm trong Tử chiến trên không Ảnh: NVCC

Với mong muốn theo đuổi diễn xuất một cách nghiêm túc, nữ diễn viên theo học tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, tham gia biểu diễn tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. “Với tôi, mỗi vở diễn và mỗi vai diễn đều là một dấu ấn vì đó là quãng thời gian mình được học hỏi và trưởng thành rất nhiều trên sân khấu. Trước đây tôi từng có cơ hội đảm nhận vai chính trong vở Ám ảnh của đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu. Đây là một vai diễn để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm và kinh nghiệm trên sân khấu”, cô nói.

Cơ duyên với điện ảnh đến với diễn viên Kiều Diễm khi cô tham gia bộ phim Tử chiến trên không. Trong phim, nữ diễn viên vào vai một tiếp viên hàng không, nhân vật góp phần tạo nên bầu không khí căng thẳng của câu chuyện diễn ra trên chuyến bay. Với Kiều Diễm, vai diễn không chỉ giúp cô có cơ hội trải nghiệm môi trường làm phim chuyên nghiệp mà còn đánh dấu bước xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh rộng.

Trước khi xuất hiện trong các dự án phim, tân binh Kiều Diễm đã hoạt động khá sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu ảnh và quảng cáo Ảnh: NVCC

Sắp tới, diễn viên Kiều Diễm sẽ tiếp tục xuất hiện trong dự án điện ảnh Song hỷ lâm nguy của đạo diễn Hà Vũ, dự kiến ra rạp vào ngày 27.3. Theo bật mí của nữ diễn viên 10X, vai diễn cô đảm nhận có phần nổi loạn, thậm chí từng nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ chị, rồi mâu thuẫn với người anh trai của mình. “Dù vai diễn không quá lớn nhưng mình thật sự rất trân trọng cơ hội được góp mặt trong một câu chuyện gia đình nhiều cảm xúc như vậy”, cô nói.

Chặng đường làm nghề của Kiều Diễm

Trước khi có được những cột mốc đầu tiên trong nghề, Kiều Diễm từng đối mặt với không ít khó khăn khi theo đuổi đam mê. Song nữ diễn viên nói chính tình yêu dành cho nghệ thuật và sự ủng hộ từ phía gia đình là nguồn động lực lớn nhất. “Khi được đứng trên sân khấu và được làm nghề mình thích, tôi thấy mình cần cố gắng thật nhiều”, nữ diễn viên 10X chia sẻ.

Nhan sắc của Kiều Diễm ở tuổi 24 Ảnh: NVCC

Kiều Diễm nói đến thời điểm hiện tại, cô chưa từng gặp những cám dỗ như mọi người thường nhắc đến. Nhưng nữ diễn viên nghĩ điều quan trọng nhất là mình phải giữ được sự rõ ràng về mục tiêu làm nghề. “Mình tập trung vào việc rèn luyện chuyên môn và nghiêm túc với công việc, thì mình sẽ biết đâu là điều nên và không nên”, cô khẳng định.

Nói thêm về quan điểm đóng cảnh nóng, Kiều Diễm cho biết bản thân không quá ngại khi thực hiện những phân đoạn táo bạo. Tuy nhiên, người đẹp 24 tuổi cũng đặt ra những tiêu chí riêng cho mình.

Cô bày tỏ: “Với tôi, nếu đó là một phân đoạn cần thiết để thể hiện tâm lý nhân vật và phục vụ câu chuyện của bộ phim, thì tôi sẵn sàng thực hiện một cách chuyên nghiệp. Điều quan trọng là mọi thứ phải được xử lý hợp lý, tôn trọng nhân vật và tác phẩm”.