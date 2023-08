Mỹ nam ‘Ước mơ vươn tới một ngôi sao’ Anh Jae Wook phong độ ở tuổi 52

Ahn Jae Wook chinh phục khán giả với vai diễn trong phim mới POSTER PHIM

Qua một nửa chặng đường phát sóng, Người xa lạ (Not Others) tập mới nhất (tập 8) đột ngột tăng vọt rating lên 3,9% trên toàn quốc, cao hơn gần gấp 3 lần so với tập đầu tiên. Đây cũng là thành tích khá tốt so với một tác phẩm chiếu trên kênh truyền hình cáp. Đặc biệt, ở những tập mới đây, ngoài cốt truyện ngày càng lôi cuốn cùng nhiều tình tiết bất ngờ, sự xuất hiện của Ahn Jae Wook trong vai Park Jin Hong cũng thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Ahn Jae Wook gây ấn tượng với lối diễn xuất tinh tế dù chỉ mới lộ diện trong vài tập gần đây của Người xa lạ. Anh khắc họa được một quý ông trung niên Park Jin Hong vừa ngọt ngào vừa hóm hỉnh và quyến rũ. Vẻ ngoài phong độ cũng giúp Ahn Jae Wook hoàn thiện hơn vai diễn lần này.

Nam diễn viên phong độ trên màn ảnh POSTER PHIM

Ahn Jae Wook ăn ý với bạn diễn trong Người xa lạ POSTER PHIM

Bên cạnh đó, Ahn Jae Wook cũng có sự tương tác ăn ý cùng các bạn diễn, nhất là với minh tinh Jeon Hye Jin (vai Kim Eun Mi). Những tình huống và câu thoại đáng yêu của cả hai ngôi sao kỳ cựu trong Người xa lạ đem đến tiếng cười cho khán giả.

Vai Park Jin Hong trong Người xa lạ đánh dấu màn trở lại của Ahn Jae Wook sau Quyền công tố (The Empire), phát sóng cuối năm ngoái. Trong The Empire, nhân vật Nam Geun Woo nhu nhược và ngoại tình trơ trẽn của nam thần 52 tuổi khiến người xem bức xúc.

Ahn Jae Wook chăm chỉ đóng phim ở tuổi 52 POSTER PHIM

Trước đó, vào năm 2021, Ahn Jae Wook còn từng làm đông đảo khán giả "nổi da gà" khi thể hiện chân thật kẻ sát nhân máu lạnh Han Seo Joon trong Mouse (Kẻ săn người). Việc liên tục hóa thân thành nhiều dạng nhân vật khác nhau trên màn ảnh phần nào cho thấy khả năng diễn xuất linh động của Ahn Jae Wook ở tuổi 52.

Ahn Jae Wook vốn là cái tên không quá xa lạ với khán giả Việt Nam. Anh bắt đầu gia nhập làng giải trí xứ kim chi vào năm 1994. Tài tử sinh năm 1971 nổi tiếng khắp châu Á với nhiều bộ phim đình đám như: Yêu bằng cả trái tim, Nụ hôn đầu, Vườn địa đàng, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Năm đứa trẻ… Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất nhiều thành công, Ahn Jae Wook cũng đều đặn tung ra nhiều sản phẩm âm nhạc và đạt vài thành công nhất định.