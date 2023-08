Gelly được kỳ vọng sẽ là vai diễn xuất sắc tiếp theo trong sự nghiệp phim ảnh của Kim Hi Eo Ra sau "ác nữ nghiện ngập" Lee Sa Ra của The Glory. Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1989 chủ yếu đảm nhận vai phụ trong Vượt ra tội ác, Chuyện đời bác sĩ 2, Người hùng điên rồ, Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo… Kim Hi Eo Ra chủ yếu đóng nhạc kịch. Cô cũng có sở thích hội họa và từng tổ chức triển lãm cá nhân