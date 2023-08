'Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2' gay cấn từ những tập đầu

Mùa 1 Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì thành công khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào mùa 2 POSTER PHIM

Sau hơn 2 năm, Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì (The Uncanny Counter) trở lại trong khung giờ tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN (Hàn Quốc) thay vì OCN như mùa 1. Ngay từ những giây phút đầu tiên của mùa 2, khán giả đã được chứng kiến màn rượt đuổi ngộp thở giữa biệt đội săn quỷ với tên quỷ dữ lái xe bus mẫu giáo điên cuồng làm hại mọi người.

Nhóm săn quỷ tái xuất và lợi hại hơn xưa, bộ năm So Moon (Jo Byeong Gyu), Ga Mo Tak (Yoo Jun Sang), Do Ha Na (Kim Se Jeong), Chu Mae Ok (Yum Hye Ran) và Choi Jang Mul (Ahn Suk Hwan) phối hợp ăn ý tiêu diệt ác quỷ.

Hai tập đầu Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2 có nhiều cảnh hành động dồn dập POSTER PHIM

Tuy nhiên, tất cả chỉ là sự khởi đầu cho hàng loạt khó khăn mà biệt đội săn quỷ sắp phải đối mặt trong mùa 2 Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì. Vì liên tục mất đi đồng đội bởi đám quỷ hung tợn, nhóm săn quỷ phải tuyển thêm người mới. Trong khi còn chưa hoàn thiện đội hình, quỷ dữ từ Trung Quốc tìm đến và làm loạn.

Sự xuất hiện của ba tên quỷ cấp cao Hwang Pil Gwang (Kang Ki Young), Gelly (Kim Hi Eo Ra) và Wong (Kim Hyun Wook) với những hành động tàn độc khiến mạch phim nghẹt thở ngay trong hai tập mở màn của Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2.

Bộ ba ác nhân chính của tác phẩm POSTER PHIM

Bộ ba phản diện mới này để lại ấn tượng với tạo hình đáng sợ, ánh mắt lẫn cử chỉ tàn nhẫn và sự quỷ quyệt. Đặc biệt, chúng còn có thể hấp thụ được khả năng điều khiển đồ vật từ xa, chữa lành vết thương, đọc và xóa ký ức.

Trang MBN (Hàn Quốc) nhận định hai tập đầu Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2 làm hài lòng phần lớn khán giả nhờ những cảnh hành động hoành tráng hơn mùa 1. Dàn diễn viên hoàn thành tốt nhân vật, nhân tố mới của đội diệt quỷ là Na Jeok Bong (Yoo In Soo) cũng khơi dậy sự tò mò của khán giả ở các tập đầu.

Kim Se Jeong trong một cảnh rượt đuổi trên phim POSTER PHIM

Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2 do Yoo Sun Dong làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn Jo Byeong Gyu, Kim Se Jeong, Yoo Joon Sang, Yeom Hye Ran, Yoo In Soo, Kang Ki Young, Kim Hi Eo Ra… Rating tập 1 bộ phim đạt 3,9% và tăng mạnh lên 5,4% ở tập 2. Khán giả kỳ vọng tác phẩm sẽ bùng nổ tỷ suất người xem trong các tập sau.